Маск обещает создать "марсианский корабль" и уволить 600 сотрудников

Принадлежащая известному бизнесмену-изобретателю Илону Маску корпорация «Spаce-X» продолжит вести активную разработку «марсианской ракеты» - пилотируемого космического корабля нового типа, который должен доставить на «красную планету» экспедиционную группу.Предполагается, что у данной частной американской компании есть для этого все возможности – в частности, она имеет большой опыт в запуске на орбиту Земли как "правительственных", так и коммерческих спутников, также она осуществляла поставки оборудования и материалов на МКС.Однако в официальном пресс-релизе отмечается, что компании «Space-X» для успешного продолжения разработки марсианского проекта необходимо снизить операционные расходы и «стать более компактной». А это означает увольнение порядка 600 сотрудников (10% штата) в ближайшее время.В заявлении руководства компании подчёркивается, что реализация проекта межпланетного корабля, способного успешно доставить группу астронавтов на Марс, является сверхсложной задачей, требующей напряжения всех ресурсов и при этом обещается выплата 2-х месячного пособия по зарплате, а также ряд иных льгот лицам, подпадающим под сокращение.К настоящему времени, несмотря на рыночную оценку стоимости «Space-X» в 30 млрд. USD и её большой как финансовый, так и производственно-интеллектуальный потенциал, все подобные попытки частных компаний разработать «марсианский корабль» приводили только к их банкротству.