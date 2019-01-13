Группа боевиков, готовивших теракты против туристов, уничтожена в Египте
Арабский новостной портал «Al-Arabiya» сообщает об очередной успешной антитеррористической операции, проведённой представителями силовых структур Египта.
12 января 2019 года представители египетских спецслужб совершили рейд на ранее выявленное убежище боевиков в горной и относительно безлюдной местности примерно в 450 км. к югу от Каира в провинции Сохаг (отметим, что большинство из 3,5 млн. населения данной провинции живут в нищете, и даже по официальной статистике 29% от проживающих в данном регионе неграмотны).
На базе было обнаружено 6 боевиков, которые отказались сдаваться и были уничтожены в ходе скоротечного боя. Трофеями участников антитеррористического рейда, помимо прочего, стало значительное количество автоматического оружия и боеприпасов.
Напомним, что власти Египта уже 6 лет ведут борьбу против исламских радикалов, с того момента, как в 2013 году военные свергли президента-исламиста Мухаммеда Мурси, пришедшего к власти на волне «арабской весны».
После серии операций на Синайском полуострове и столичном регионе против групп вооружённых джихадистов египетские органы национальной безопасности постепенно продолжают антитеррористические операции в центральных районах страны, постепенно сдвигаясь на юг.
12 января 2019 года представители египетских спецслужб совершили рейд на ранее выявленное убежище боевиков в горной и относительно безлюдной местности примерно в 450 км. к югу от Каира в провинции Сохаг (отметим, что большинство из 3,5 млн. населения данной провинции живут в нищете, и даже по официальной статистике 29% от проживающих в данном регионе неграмотны).
На базе было обнаружено 6 боевиков, которые отказались сдаваться и были уничтожены в ходе скоротечного боя. Трофеями участников антитеррористического рейда, помимо прочего, стало значительное количество автоматического оружия и боеприпасов.
Напомним, что власти Египта уже 6 лет ведут борьбу против исламских радикалов, с того момента, как в 2013 году военные свергли президента-исламиста Мухаммеда Мурси, пришедшего к власти на волне «арабской весны».
После серии операций на Синайском полуострове и столичном регионе против групп вооружённых джихадистов египетские органы национальной безопасности постепенно продолжают антитеррористические операции в центральных районах страны, постепенно сдвигаясь на юг.
- Использованы фотографии:
- пресс-служба департамента полиции Каира
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