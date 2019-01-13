Стало известно, когда пойдёт в серию пистолет на замену ПМ
Стало известно о сроках начала серийного производства пистолета для министерства обороны, который заменит пистолет Макарова. РИА Новости со ссылкой на источники сообщает о том, что пистолет начнёт выпускаться в серийном варианте уже в текущем году.
Отмечено что в марте 2019-го завершит свою работу комиссия, которая должна присвоить стрелковому изделию номенклатурное сочетание (литеру) О1. Это станет фактически «зелёным светом» для его серийного производства.
При этом пока не принято окончательного решения относительно того, где именно будет производиться оружие, приходящее на замену легендарному ПМ. По некоторым данным, выбор идёт между тремя промышленными мощностями – ЦНИИточмаш, «Вятскими полянами» и концерном «Калашников». В то же время отмечено, что именно в ЦНИИточмаш сосредоточены все главные технологии и компетенции по производству стрелкового оружия этого типа.
Напомним, что речь идёт о пистолете калибром 9×21 мм. Завершены его испытания, включая испытания на безотказность в критических температурных режимах. Пистолет, как заявлено, показал устойчивую стрельбу при температурах от «минус» 70 до «плюс» 50 по Цельсию. Также добавлено, что пистолет устойчив к механическим воздействиям, его чистка осуществляется без особого труда.
Отмечено что в марте 2019-го завершит свою работу комиссия, которая должна присвоить стрелковому изделию номенклатурное сочетание (литеру) О1. Это станет фактически «зелёным светом» для его серийного производства.
При этом пока не принято окончательного решения относительно того, где именно будет производиться оружие, приходящее на замену легендарному ПМ. По некоторым данным, выбор идёт между тремя промышленными мощностями – ЦНИИточмаш, «Вятскими полянами» и концерном «Калашников». В то же время отмечено, что именно в ЦНИИточмаш сосредоточены все главные технологии и компетенции по производству стрелкового оружия этого типа.
Напомним, что речь идёт о пистолете калибром 9×21 мм. Завершены его испытания, включая испытания на безотказность в критических температурных режимах. Пистолет, как заявлено, показал устойчивую стрельбу при температурах от «минус» 70 до «плюс» 50 по Цельсию. Также добавлено, что пистолет устойчив к механическим воздействиям, его чистка осуществляется без особого труда.
- Использованы фотографии:
- Минобороны
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