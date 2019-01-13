Техногенная авария на химзаводе в западной Украине

Подразделения УГСЧС в области с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий.

На западе Украины произошла техногенная авария. Об этом сообщает управление ГС ЧС по Ивано-Франковской области. Речь идёт о крупном пожаре на заводе «Карпатнефтехим».Пресс-секретарь службы по чрезвычайным ситуациям украинского региона Светлана Бабушкина сообщила, что возгорание возникло 12 января примерно в 21:00 по местному. Через некоторое время к месту прибыли пожарные и спасатели.Отмечено, что происходило так называемое факельное горение пирогаза, при этом существовал высокий риск перехода пламени на соседние здания и сооружения.Из сообщения пресс-службы ведомства:Сначала было заявлено, что в воздухе многократно превышена концентрация вредных химических, в том числе отравляющих, веществ. А через несколько часов на Украине объявили, что "выбросов не было", что, по понятным причинам, крайне сомнительно. Известно, что начался пожар с возгорания установки по производству олефинов.Локализация пожара была проведена лишь через 3 часа после начала возгорания. Об эвакуации населения не сообщалось.Химическое производство располагается в городке Калуш (Ивано-Франковская область).на предприятии Калуша производились продукты химии и нефтехимии: поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен, хлор и его соединения, этилен, каустическая сода.Ранее «Карпатнефтехим» являлся одним из активов российской компании «Лукойл». В 2012 году украинский завод остановил свою работу. Владельцы предприятия приняли такое решение, заявив о нерентабельности в связи со спорами Киева и Москвы относительно поставок энергоносителей. После событий 2014 года предприятие оказалось под угрозой полного закрытия в связи с нехваткой углеводородных компонентов для производства. Однако новые владельцы решились возобновить работу «Карпатнефтехима» в 2017 году, получив право на госсубсидии.Ущерб, нанесённый заводу пожаром, не позволяет осуществлять производство химической продукции в прежних объёмах.