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Субмарина-«призрак» появилась в районе французского порта Кале

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Подводная лодка периода Первой Мировой войны таинственным образом поднялась со дна и была выброшена на французское побережье. Специалисты говорят о локальной смене подводных течений, которые и выбросили то, что осталось от подводной лодки, на берег близ Кале.

Как сообщает британское издание «Daily Mirror», это немецкая субмарина U-61, которая в июле 1917 года вышла с базы в Бельгии с заданием установить мины и провести охоту в районе французских портов Гавр и Булонь-сюр-Мер.


Субмарина-«призрак» появилась в районе французского порта Кале


До этого данная подлодка с помощью установленных мин или торпедными атаками успешно затопила 11 судов стран Антанты, но в последнем походе ей не повезло.

В одну из ночей июля 1917 года, подойдя слишком близко к французскому побережью, субмарина повредила корпус и села на блуждающую мель, в результате чего экипаж был вынужден её покинуть и 26 спасшихся его членов сдались французским властям.

Как это не покажется удивительным, но жители прибрежного городка Виссан хорошо знают о кораблекрушении подлодки, произошедшим более, чем столетие назад.



Дело в том, что периодически, из-за изменений прибрежных течений, перемещений масс песка и скачков уровня приливной активности фрагменты разбитого волнами корпуса данной субмарины-«призрака» поднимаются из глубины моря и появляются на прибрежных отмелях.

Однако впервые, по словам местных жителей, море отдало сразу такие значительные фрагменты.
Использованы фотографии:
сайт порта Кале
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