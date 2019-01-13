Субмарина-«призрак» появилась в районе французского порта Кале
Подводная лодка периода Первой Мировой войны таинственным образом поднялась со дна и была выброшена на французское побережье. Специалисты говорят о локальной смене подводных течений, которые и выбросили то, что осталось от подводной лодки, на берег близ Кале.
Как сообщает британское издание «Daily Mirror», это немецкая субмарина U-61, которая в июле 1917 года вышла с базы в Бельгии с заданием установить мины и провести охоту в районе французских портов Гавр и Булонь-сюр-Мер.
До этого данная подлодка с помощью установленных мин или торпедными атаками успешно затопила 11 судов стран Антанты, но в последнем походе ей не повезло.
В одну из ночей июля 1917 года, подойдя слишком близко к французскому побережью, субмарина повредила корпус и села на блуждающую мель, в результате чего экипаж был вынужден её покинуть и 26 спасшихся его членов сдались французским властям.
Как это не покажется удивительным, но жители прибрежного городка Виссан хорошо знают о кораблекрушении подлодки, произошедшим более, чем столетие назад.
Дело в том, что периодически, из-за изменений прибрежных течений, перемещений масс песка и скачков уровня приливной активности фрагменты разбитого волнами корпуса данной субмарины-«призрака» поднимаются из глубины моря и появляются на прибрежных отмелях.
Однако впервые, по словам местных жителей, море отдало сразу такие значительные фрагменты.
Как сообщает британское издание «Daily Mirror», это немецкая субмарина U-61, которая в июле 1917 года вышла с базы в Бельгии с заданием установить мины и провести охоту в районе французских портов Гавр и Булонь-сюр-Мер.
До этого данная подлодка с помощью установленных мин или торпедными атаками успешно затопила 11 судов стран Антанты, но в последнем походе ей не повезло.
В одну из ночей июля 1917 года, подойдя слишком близко к французскому побережью, субмарина повредила корпус и села на блуждающую мель, в результате чего экипаж был вынужден её покинуть и 26 спасшихся его членов сдались французским властям.
Как это не покажется удивительным, но жители прибрежного городка Виссан хорошо знают о кораблекрушении подлодки, произошедшим более, чем столетие назад.
Дело в том, что периодически, из-за изменений прибрежных течений, перемещений масс песка и скачков уровня приливной активности фрагменты разбитого волнами корпуса данной субмарины-«призрака» поднимаются из глубины моря и появляются на прибрежных отмелях.
Однако впервые, по словам местных жителей, море отдало сразу такие значительные фрагменты.
- Использованы фотографии:
- сайт порта Кале
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter