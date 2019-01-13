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В США заявили об утаивании Трампом деталей переговоров с Путиным

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В американской газете The Washington Post вышел материал, в котором говорится о том, что президент США якобы утаил детали переговоров с Владимиром Путиным. Речь идёт о переговорах, которые состоялись в середине 2017 года в немецком Гамбурге. Тогда там проходил саммит Большой Двадцатки.




В WP утверждается, что Трамп не стал передавать представителям своей же администрации стенограммы переводов переговоров. В материале заявлено, что президент США забрал с собой все записи переводчика и якобы запретил тому распространяться на эту тему.

Газета утверждает, что об этом факте узнали лишь после того, как представитель администрации по запросу спецслужб запросил у службы переводчиков те самые записи с личной встречи Трампа и Путина. Однако в службе заявили, что такими материалами не располагают, назвав причину.

Нужно отметить, что ранее в прессе США была опубликована информация о «тайном» изучении Федеральным бюро расследований «контактов» между президентом Дональдом Трампом и представителями России. Однако неожиданно вместо контрактов с РФ были обнаружены «контакты» с представителями Украины, что несколько смутило тех, кто инициировал расследование в отношении действующего президента США.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Трамп
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