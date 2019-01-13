Курды перешли в контрнаступление на востоке Сирии
Подразделения курдской милиции с добавлением местных арабских добровольцев, действующие в бассейне реки Евфрат и известные как «Сирийские демократические силы» (SDF), успешно отразили попытку наступления халифатистов.
В минувшие четверг-пятницу относительно крупные силы боевиков «Исламского государства» (признанного террористическим и запрещённого в РФ) попытались провести наступление в районе города Эль-Шааф, которое было успешно отражено частями "SDF".
Арабский информационный портал «Al-Masdar news» подтверждает данные местных источников о том, что курдские подразделения при активной тактической поддержке американской и французской авиации, начали ответное контрнаступление к югу от этого города, которое успешно развивается.
Судя по всему, целью этого наступления является город Аль-Соуза, являющийся одним из последних оплотов «игиловцев» в северо-западной части бассейна реки Евфрат. Напомним, что благодаря ряду предыдущих операций подразделения курдской милиции захватили большую часть иракско-сирийской пограничной зоны, ранее оккупированную «Исламским государством»*.
В настоящий момент, с учётом неясностей в позиции Турции и возможности конфронтации SDF с турецкими вооружёнными силами и протурецкими формированиями, руководство курдских соединений явно стремится зачистить русло Евфрата от последних анклавов террористов, чтобы иметь возможность переброски при необходимости своих подразделений из данного региона против турецкого наступления.
В минувшие четверг-пятницу относительно крупные силы боевиков «Исламского государства» (признанного террористическим и запрещённого в РФ) попытались провести наступление в районе города Эль-Шааф, которое было успешно отражено частями "SDF".
Арабский информационный портал «Al-Masdar news» подтверждает данные местных источников о том, что курдские подразделения при активной тактической поддержке американской и французской авиации, начали ответное контрнаступление к югу от этого города, которое успешно развивается.
Судя по всему, целью этого наступления является город Аль-Соуза, являющийся одним из последних оплотов «игиловцев» в северо-западной части бассейна реки Евфрат. Напомним, что благодаря ряду предыдущих операций подразделения курдской милиции захватили большую часть иракско-сирийской пограничной зоны, ранее оккупированную «Исламским государством»*.
В настоящий момент, с учётом неясностей в позиции Турции и возможности конфронтации SDF с турецкими вооружёнными силами и протурецкими формированиями, руководство курдских соединений явно стремится зачистить русло Евфрата от последних анклавов террористов, чтобы иметь возможность переброски при необходимости своих подразделений из данного региона против турецкого наступления.
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