Израиль атаковал два объекта в Газе в ответ на ракетный обстрел
В ночь на воскресенье ЦАХАЛ атаковал две подземные инфраструктуры боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на недавний ракетный обстрел, сообщает NEWSru.co.il.
По данным пресс-службы военного ведомства, ракета из сектора Газа была запущена по территории Израиля в субботу. Она разорвалась на юге страны в незаселенной местности (территория регионального совета Сдот Негев).
В ответ ЦАХАЛ атаковал два подземных объекта боевиков. Удары были нанесены самолетами и артиллерией. В сообщении подчеркивается, что Израиль возлагает на руководство ХАМАС ответственность за любые враждебные действия из сектора Газы.
Сначала авиация нанесла ракетный удар по целям, находящимся в районе Шаджайя, к востоку от города Газа, затем по тому же району отработала израильская артиллерия. Второй объект, расположенный в районе Джабаль ар-Райс, был атакован только самолетами.
Палестинский информационный центр подтвердил информацию. О пострадавших и нанесенном ущербе не сообщается.
Как отмечает издание, начиная с 2001 года, палестинские боевики более 5 тыс. раз обстреляли территорию Израиля. Самым тяжелым был 2014-й: за год был совершен 1451 обстрел, всего выпущено 3686 ракет. Из них были сбиты системой ПРО 807 ракет. Количество погибших – 14, раненых – 169.
В январе 2019 года совершено уже 2 обстрела двумя ракетами. Одна из них сбита. Вторя, как уже сообщалось, разорвалась в незаселенной местности. Жертв нет.
По данным пресс-службы военного ведомства, ракета из сектора Газа была запущена по территории Израиля в субботу. Она разорвалась на юге страны в незаселенной местности (территория регионального совета Сдот Негев).
В ответ ЦАХАЛ атаковал два подземных объекта боевиков. Удары были нанесены самолетами и артиллерией. В сообщении подчеркивается, что Израиль возлагает на руководство ХАМАС ответственность за любые враждебные действия из сектора Газы.
Сначала авиация нанесла ракетный удар по целям, находящимся в районе Шаджайя, к востоку от города Газа, затем по тому же району отработала израильская артиллерия. Второй объект, расположенный в районе Джабаль ар-Райс, был атакован только самолетами.
Палестинский информационный центр подтвердил информацию. О пострадавших и нанесенном ущербе не сообщается.
Как отмечает издание, начиная с 2001 года, палестинские боевики более 5 тыс. раз обстреляли территорию Израиля. Самым тяжелым был 2014-й: за год был совершен 1451 обстрел, всего выпущено 3686 ракет. Из них были сбиты системой ПРО 807 ракет. Количество погибших – 14, раненых – 169.
В январе 2019 года совершено уже 2 обстрела двумя ракетами. Одна из них сбита. Вторя, как уже сообщалось, разорвалась в незаселенной местности. Жертв нет.
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