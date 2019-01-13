Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможных санкциях со стороны Вашингтона из-за поддержки проекта «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Гренелл также заявил, что в случае запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» поставки газа в Европу через Украину «станут избыточными», и Киев потеряет свое значение в политике европейской безопасности. Вследствие этого «возрастет риск интервенции со стороны Москвы».
В конце письма посол делает вывод, что компании, оказывающие поддержку Северному и Южному потокам, «подрывают безопасность как Украины, так и всей Европы».
Согласно информации газеты Bild am Sonntag, разосланные многим немецким фирмам письма, согласованы с американскими властями. При этом германскими бизнесменами они воспринимаются как шантаж.
Напомним, «Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Его общая мощность – 55 млрд. кубов. Стоимость строительства – около €9,5 млрд. Запуск газопровода в эксплуатацию ожидается до конца текущего года.
Мы подчеркиваем, что если компании, поддерживающие российский энергетический сектор, примут участие в каких-либо соответствующих проектах, то в отношении них могут быть введены санкции,говорится в посланиях.
Гренелл также заявил, что в случае запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» поставки газа в Европу через Украину «станут избыточными», и Киев потеряет свое значение в политике европейской безопасности. Вследствие этого «возрастет риск интервенции со стороны Москвы».
В конце письма посол делает вывод, что компании, оказывающие поддержку Северному и Южному потокам, «подрывают безопасность как Украины, так и всей Европы».
Согласно информации газеты Bild am Sonntag, разосланные многим немецким фирмам письма, согласованы с американскими властями. При этом германскими бизнесменами они воспринимаются как шантаж.
Письма необходимо воспринимать не как угрозу, а как четкое выражение политической позиции Вашингтона,пояснил в связи с этим представитель американского посольства.
Напомним, «Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Его общая мощность – 55 млрд. кубов. Стоимость строительства – около €9,5 млрд. Запуск газопровода в эксплуатацию ожидается до конца текущего года.
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- https://twitter.com/nsp2_rossiya
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