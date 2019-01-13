Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»

Мы подчеркиваем, что если компании, поддерживающие российский энергетический сектор, примут участие в каких-либо соответствующих проектах, то в отношении них могут быть введены санкции,

Письма необходимо воспринимать не как угрозу, а как четкое выражение политической позиции Вашингтона,