Новости

Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»

22
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможных санкциях со стороны Вашингтона из-за поддержки проекта «Северный поток-2», сообщает ТАСС.




Мы подчеркиваем, что если компании, поддерживающие российский энергетический сектор, примут участие в каких-либо соответствующих проектах, то в отношении них могут быть введены санкции,
говорится в посланиях.

Гренелл также заявил, что в случае запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» поставки газа в Европу через Украину «станут избыточными», и Киев потеряет свое значение в политике европейской безопасности. Вследствие этого «возрастет риск интервенции со стороны Москвы».

В конце письма посол делает вывод, что компании, оказывающие поддержку Северному и Южному потокам, «подрывают безопасность как Украины, так и всей Европы».

Согласно информации газеты Bild am Sonntag, разосланные многим немецким фирмам письма, согласованы с американскими властями. При этом германскими бизнесменами они воспринимаются как шантаж.

Письма необходимо воспринимать не как угрозу, а как четкое выражение политической позиции Вашингтона,
пояснил в связи с этим представитель американского посольства.

Напомним, «Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Его общая мощность – 55 млрд. кубов. Стоимость строительства – около €9,5 млрд. Запуск газопровода в эксплуатацию ожидается до конца текущего года.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/nsp2_rossiya
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти