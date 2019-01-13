Япония разрабатывает наступательные системы РЭБ
Правительство Японии заказало разработку собственных ударных самолетов, оснащенных наступательными средствами РЭБ, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на компетентный источник.
По словам источника, речь идет об электронном вооружении, способном выводить из строя радары и системы связи вероятного противника. В первую очередь таким оборудованием планируется оснастить транспортные и патрульные самолеты ВВС и ВМС страны.
Сообщается, что такие самолеты должны поступить в войска ориентировочно в 2027 году.
При этом источник отметил, что вооруженные силы уже имеют средства РЭБ, однако их использование носит «пассивный оборонительный характер». По большей части такие системы предназначены для вывода из строя средств наведения уже запущенных баллистических ракет.
Новая же программа подразумевает создание наступательных электронных систем, которые будут устанавливаться на ударных самолетах. Такие системы призваны эффективно блокировать связь в авиации противника и его ВМС, выводить из строя радиоэлектронные станции различных типов, пояснил собеседник.
По данным газеты, указанная программа рассматривается, прежде всего, как мера противодействия китайским и российским вооруженным силам.
Напомним, в конце 2018 года руководство НАТО признало беззащитность войск альянса перед российскими средствами РЭБ.
«Потенциал радиоэлектронных атак, и радиоэлектронное обеспечение, в том числе обнаружение целей, показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима перед средствами РЭБ (России) и столкнется с серьезными угрозами», – говорилось в докладе альянса.
По словам источника, речь идет об электронном вооружении, способном выводить из строя радары и системы связи вероятного противника. В первую очередь таким оборудованием планируется оснастить транспортные и патрульные самолеты ВВС и ВМС страны.
Сообщается, что такие самолеты должны поступить в войска ориентировочно в 2027 году.
При этом источник отметил, что вооруженные силы уже имеют средства РЭБ, однако их использование носит «пассивный оборонительный характер». По большей части такие системы предназначены для вывода из строя средств наведения уже запущенных баллистических ракет.
Новая же программа подразумевает создание наступательных электронных систем, которые будут устанавливаться на ударных самолетах. Такие системы призваны эффективно блокировать связь в авиации противника и его ВМС, выводить из строя радиоэлектронные станции различных типов, пояснил собеседник.
По данным газеты, указанная программа рассматривается, прежде всего, как мера противодействия китайским и российским вооруженным силам.
Напомним, в конце 2018 года руководство НАТО признало беззащитность войск альянса перед российскими средствами РЭБ.
«Потенциал радиоэлектронных атак, и радиоэлектронное обеспечение, в том числе обнаружение целей, показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима перед средствами РЭБ (России) и столкнется с серьезными угрозами», – говорилось в докладе альянса.
- Использованы фотографии:
- https://altyn73.livejournal.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter