Кабмин Индии обвинили в проблемах оборонки в связи с отказом от FGFA

Оборонная компания делала ставку на это (производство истребителей). Вместо этого работникам гиганта государственного сектора теперь нечем заняться. На сегодняшний день только вертолётная составляющая ещё продолжает работать. Большинство других линий практически бездействуют.

Мы хотя бы сможем проанализировать, есть ли смысл закупать сырьё для производства авиации, или нет, и все проекты закрыты окончательно.

Индийская концепция «Делай в Индии», связанная с производством военной техники и вооружений, столкнулась с существенными трудностями. Трудности эти – финансового плана. Так, крупнейший индийский авиастроительвпервые за относительно продолжительный срок не смог вовремя выплатить тысячам своих сотрудников заработную плату.Как оказалось, связано это с тем, что ряд инвесторов решил вывести свои средства из активов HAL. В свою очередь решение инвесторов может быть вызвано постоянными сложностями в вопросе выбора правительством страны того или иного пути в вопросах перевооружения: то в Нью-Дели собираются поддерживать собственного производителя, то решают закупить самолёты во Франции, то обсуждают возможность размещения производства американских F-16. Всё это приводит к нервозности на крупных оборонных предприятиях, что не может не отразиться на настроениях инвесторов.В совете директоров Hindustan Aeronautics Limited заявили, что в январе ситуация свелась к необходимости брать кредит в размере 10 млрд рупий (около 142 млн долларов) для выплат задолженности по зарплате.В индийских СМИ заявили о том, в финансовых проблемах HAL, как одного из основных представителей оборонки, виновно индийское правительство, которое приняло решение выйти из совместного с Россией проекта по созданию истребителя 5-го поколения FGFA, а также из контрактов по лицензионной сборке самолётов других стран.Из материала в изданииОтмечается, что до сих пор непонятно, вернётся ли Индия в проект FGFA, который сулил большие перспективы, или не вернётся.Глава профсоюзной ассоциации HAL Сурьядевара Чандрашехар заявляет, что профсоюз оборонной компании направил письмо в правительство с просьбой дать чёткий ответ о дальнейших планах.Чандрашехар: