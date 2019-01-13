Политолог: как президент Зеленский может быть опасным для Украины

Те люди, которые говорят: "Я за Зеленского", – зачастую сами улыбаются. Многие из них отдают себе отчет, что это не серьезно. Потому что этот человек вообще без какого-либо политического опыта,

Избрание актера и шоумена Владимира Зеленского на пост президента может быть опасным для Украины, если он попадет в руки опытных интриганов, приводит РИА Новости заявление украинского политолога, директора Киевского центра политических исследований Михаила Погребинского.По словам Погребинского, политический опыт говорит о том, что такие люди как Зеленский опасны, поскольку не имеют устойчивых мировоззренческих установок. Они «могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов». Тем более что уже известно: его опекает настолько опытный интриган, который может играть не только двойную, но и тройную, четверную игру.Вместе с тем он отметил, что шансов победить на выборах у шоумена не так уж и много.сказал Погребинский.Напомним, в новогоднюю ночь Зеленский заявил по украинскому телевидению, что намерен участвовать в президентских выборах, которые назначены на 31 марта. Опросы показали, что его рейтинг в настоящее время составляет около 9%. Позднее артист заявил, что уже около 200 тыс. украинцев изъявили желание стать членами его команды.Как сообщают украинские СМИ, спонсором Зеленского является владелец телеканала «1+1» олигарх Игорь Коломойский.Предвыборная кампания началась на Украине 31 декабря 2018 года. В этот же день началось официальное выдвижение кандидатов на пост президента.