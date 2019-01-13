Эксперты рассказали, зачем ВВС США отправили B-2 Spirit в Пёрл-Харбор

Командование ВВС США решило разложить яйца по разным корзинам, чтобы в случае удара по одной, уцелело содержимое другой и смогло нанести ответный удар в кратчайшие сроки.

Несколько дней назад командование ВВС США приняло решение о переброске дополнительных стратегических бомбардировщиков B-2 на объединённую базу американской армии Пёрл-Харбор (Пёрл-Харбор-Хикэм) на Гавайские острова. Переброска была осуществлена с базы ВВС США Уайтмэн в штате Миссури. О причинах переброски командование распространяться не стало.О своих соображения по поводу действий США в отношении B-2 высказались китайские военные эксперты. Так, в китайских СМИ заявлено, что цель перемещения стратегических бомбардировщиков-«невидимок»на Гавайи может быть только одной: держать B-2 «про запас» на тот случай, если северокорейские или китайские ракеты будут применены против военной базы США на острове Гуам. Напомним, что ранее в Пхеньяне неоднократно демонстрировали ролики, на которых была представлена анимация ракетного поражения Гуама в качестве ответа на агрессивные намерения (действия) Вашингтона.Несмотря на то, что градус обсуждения северокорейских ракетной и ракетно-ядерной программы в последнее время явно пошёл на спад, в ВВС США решили подстраховаться. Подстраховаться в том числе и от «китайских ракет», как отмечают военные эксперты в КНР.Здесь нужно отметить, что в январе на Гавайи была переброшеныB-2. Первые же самолёты такого типа американское командование отправило на островной штат ещё летом 2018 года. Ранее в Пёрл-Харбор-Хикэм стратегические бомбардировщикина длительной основе не размещались никогда.Из материалов в китайской прессе: