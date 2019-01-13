Специалист рассказал о причинах неполадок на орбитальном радиотелескопе

Проблема в том, что бортовой комплекс не включает передатчик по команде с Земли. Это передатчик системы, которая сбрасывает на Землю телеметрию и получает с Земли управляющие команды,

Проблема с российским радиотелескопом, смонтированном на спутнике «Спектр-Р», возникла из-за того, что с Земли не прошла команда на включение передатчика телеметрической информации, передает ТАСС сообщение руководителя международного научного проекта с ведущим российским участием «Радиоастрон» Юрия Ковалева.пояснил Ковалев.Такая проблема, по его словам, возникла впервые за 7,5 лет. Сейчас этой проблемой занимаются разработчики – инженеры НПО им. Лавочкина.Собеседник рассказал также, что у космического аппарата имеется вторая система связи с Землей.На борту есть 1,5-метровая антенна, очень похожая на спутниковую тарелку, сообщил он. Когда телескоп наводится на какой-либо объект во Вселенной для приема от него электромагнитного излучения, антенна в автоматическом режиме наводится на станцию сбора научной информации на Земле и сбрасывает туда получаемые данные в режиме реального времени. Однако в этот раз антенна не навелась на наземную станцию, расположенную в США, хотя та пыталась контролировать аппарат. Таким образом, большой поток научной информации на землю не пришел.Вместе с тем наземная станция «видела» излучение антенны, а это означает, что спутник жив, а значит попытки связаться с ним будут продолжены.Ранее советник гендиректора Роскосмоса Александр Блошенко отмечал, что космический радиотелескоп «Спектр-Р» уже в 2,5 раза превысил срок своей активной работы.