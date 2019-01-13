В США назвали союз России и КНР «американским кошмаром»
Самой опасной угрозой для США стала бы «великая коалиция Китая и России», основанная не на идеологии, а на совместном желании отомстить Вашингтону за нанесенные обиды, пишет журнал The National Interest со ссылкой на экспертов американского Центра национальных интересов.
По словам экспертов, в Вашингтоне совершают непростительную ошибку, не предпринимая активных усилий для предотвращения сближения Москвы и Пекина. В результате американцы утратили выгодную позицию, которую занимали в период холодной войны, когда отношения между США и КНР были лучше, чем отношения между российскими и китайскими властями.
Пока речи об официальном российско-китайском союзе не идет, несмотря на сближение двух стран. Пекин опасается, что подобный альянс может негативно сказаться на экономическом сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Тем не менее, даже сегодняшние отношения между Москвой и Пекином несут реальные стратегические выгоды для РФ. Само осознание глобального сотрудничества с КНР делает Россию более смелой, выносливой и позволяет ей смотреть на свои перспективы с большим оптимизмом даже при отсутствии конструктивного диалога с США, говорится в статье.
Как отмечает автор, американские политики и политологи долгое время скептически относились к возможности глубокого сотрудничества между Россией и Китаем, однако сегодня им очень сложно аргументированно объяснить продолжающееся сближение государств в экономике и военной сфере.
Независимо от того, насколько искренен Вашингтон в своих планах, которые должны заставить Китай и Россию принять роль подчиненных сторон в международном порядке, возглавляемом США, у него не хватает мобилизационных средств для решения этой задачи. Поэтому, чтобы исправить положение Вашингтону необходимо «выровнять мобилизационные ресурсы» и пересмотреть преследуемые им цели в отношении России и Китая, считают эксперты.
По словам экспертов, в Вашингтоне совершают непростительную ошибку, не предпринимая активных усилий для предотвращения сближения Москвы и Пекина. В результате американцы утратили выгодную позицию, которую занимали в период холодной войны, когда отношения между США и КНР были лучше, чем отношения между российскими и китайскими властями.
Пока речи об официальном российско-китайском союзе не идет, несмотря на сближение двух стран. Пекин опасается, что подобный альянс может негативно сказаться на экономическом сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Тем не менее, даже сегодняшние отношения между Москвой и Пекином несут реальные стратегические выгоды для РФ. Само осознание глобального сотрудничества с КНР делает Россию более смелой, выносливой и позволяет ей смотреть на свои перспективы с большим оптимизмом даже при отсутствии конструктивного диалога с США, говорится в статье.
Как отмечает автор, американские политики и политологи долгое время скептически относились к возможности глубокого сотрудничества между Россией и Китаем, однако сегодня им очень сложно аргументированно объяснить продолжающееся сближение государств в экономике и военной сфере.
Независимо от того, насколько искренен Вашингтон в своих планах, которые должны заставить Китай и Россию принять роль подчиненных сторон в международном порядке, возглавляемом США, у него не хватает мобилизационных средств для решения этой задачи. Поэтому, чтобы исправить положение Вашингтону необходимо «выровнять мобилизационные ресурсы» и пересмотреть преследуемые им цели в отношении России и Китая, считают эксперты.
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