Куда исчез клад Наполеона?

Нам пришлось бросить в Семлевском озере вывезенную из Москвы добычу: пушки, старинное оружие , украшения Кремля и крест Ивана Великого. Трофеи стали нас тяготить.

Армия Наполеона собирала все алмазы, жемчуг, золото и серебро из московских соборов.

Семлевское озеро

Озеро Большая Рутавечь

Отечественная война 1812 года сопровождалась, и иначе быть не могло, массовым разграблением российского имущества на оккупированных наполеоновскими войсками территориях. Помимо того, что император и так вез с собой внушительную казну, которой должно было хватать на обеспечение нужд огромной армии, его подчиненные грабили старые русские города. Количество трофеев росло пропорционально темпам продвижения наполеоновской армии на восток. Особенно лихо поживились французы русским имуществом во время их нахождения в Москве.Но триумф победоносного шествия сменился горечью поспешного бегства. «Генерал Мороз», голод, русские партизаны сделали свое дело – наполеоновская армия начала стремительное отступление в Европу. Оно сопровождалось колоссальными потерями французских войск. За отступающей французской армией тянулись и обозы с награбленными богатствами. Но чем дальше отступали французы, тем сложнее оказывалось тащить за собой многочисленные трофеи, пусть даже и очень дорогостоящие.Во Францию армия Наполеона Бонапарта возвращалась уже без сокровищ. Истерзанная, голодная и обмороженная. Но куда делись те несметные богатства, которые французы успели захватить в России? Судьба клада Наполеона до сих пор будоражит умы как историков, так и далеких от исторической науки людей. Ведь речь идет о колоссальных богатствах, реальную стоимость которых сложно себе представить. Значимость же этих сокровищ для исторической науки вообще бесценна.Самая распространенная версия судьбы наполеоновского клада гласит, что он был упокоен в Семлевском озере под Вязьмой. У истоков этой версии стоит сам личный адъютант Наполеона Бонапарта Филипп-Поль де Сегюр. В своих воспоминаниях французский генерал писал:У французской армии, в спешном порядке отступавшей из «страшной и непонятной» России, не оставалось иного выхода, как оперативно избавиться от многочисленного добра, захваченного в оккупированных городах. Версию де Сегюра о кладе в Семлевском озере подтверждает и другой французский генерал Луи-Жозеф Вьонне, участвовавший в Русской кампании 1812 года в звании майора наполеоновской армии.В своих мемуарах Вьонне вспоминает:Таким образом, два французских офицера, участвовавших в походе в Россию, признают как сам факт грабежа русских городов, так и факт вывоза сокровищ отступающей французской армией. По приказу Наполеона, богатства из московских церквей при отступлении были запакованы и помещены на транспорты, которые двинулись на запад. Оба французских генерала сходятся и в том, что трофеи сбросили в Семлевское озеро. По предварительным оценкам современных историков, общий вес вывезенных сокровищ достигал как минимум 80 тонн.Естественно, что слухи о несметных богатствах, которые где-то схоронили отступающие французы, стали распространяться практически сразу же после ухода наполеоновской армии из России. Чуть позже начались и первые попытки организованного поиска сокровищ. В 1836 году смоленский губернатор Николай Хмельницкий организовал специальные инженерные работы на Семлевском озере с целью найти сброшенные в озеро сокровища. Но это мероприятие не увенчалось успехом. Несмотря на большие средства, потраченные на организацию работ, и обстоятельный подход к поискам, ничего найдено не было.Примерно в это же время помещик из Могилевской губернии Гурко, которому довелось побывать в Париже, встретился там с французским государственным деятелем Тюно, который участвовал в Русской кампании 1812 года в качестве лейтенанта наполеоновской армии. Тюно поделился собственной версией судьбы похищенных сокровищ. По его словам, они были сброшены французами в другое озеро, а в какое именно, министр затруднялся ответить. Но он вспомнил, что озеро находилось между Смоленском и Оршей или Оршей и Борисовым. Помещик Гурко не пожалел денег и сил. Он организовал целую экспедицию, которая обследовала все озера, расположенные вдоль дороги Смоленск – Орша – Борисов.Но и эти поиски не дали кладоискателям никаких результатов. Сокровища наполеоновской армии так и не были найдены. Разумеется, история умалчивает о «кустарных» поисках сокровищ, которые в любом случае предпринимались местными жителями и всевозможными авантюристами в течение всего XIX века. Но если даже щедро спонсируемые поиски губернатора Хмельницкого и помещика Гурко не дали никаких результатов, то чего следовало ожидать от каких-то кустарных действий?В 1911 году археолог Екатерина Клетнова вновь предприняла попытку найти наполеоновские сокровища. Для начала она обратила внимание на то, что в Семлеве было два озера. Клетнова заявила, что обоз с награбленным имуществом мог быть затоплен в запруде или в реке Осьме, но поиски вновь не дали никаких результатов. Даже когда запруженное озеро спустили, на его дне ничего найдено не было.В ряде СМИ была опубликована версия некоего Ореста Петровича Никитина из Красноярска, который в годы Великой Отечественной войны проживал в Смоленской области. Как рассказывал Никитин, в 40 километрах от Семлева, в районе села Вознесенье, еще в XIX веке возникло кладбище «Курганники», на котором хоронили французских солдат, оставшихся в селе после отступления наполеоновской армии. Один из этих солдат женился на местной крестьянке, но через несколько лет умер и был похоронен на этом кладбище. Вдова поставила ему памятник.Сама жена намного пережила покойного мужа и умерла в столетнем возрасте, перед смертью рассказав соседям, что якобы рядом с могилой ее мужа, на которой она установила большой камень, и были спрятаны вывезенные Наполеоном Бонапартом сокровища. Но односельчане, в силу очень почтенного возраста бабули, ей не поверили. Решили, что престарелая женщина просто впала в маразм и несет околесицу.Однако, как вспоминал тот же Орест Никитин, во время Великой Отечественной войны, когда на Смоленщину вторглись гитлеровские оккупанты, в районе Вознесенья появился отряд гестаповцев. Якобы возглавлявший его немецкий офицер Мозер посетил дом, где тогда жила семья Никитина, и похвастался, что его подчиненные нашли сокровища Наполеона.По воспоминаниям Никитина, некоторые найденные ценности – золотые кубки, чаши и т.д., - он видел лично. И это обстоятельство дало Оресту Никитину основания утверждать, что с 1942 года на Смоленщине более нет наполеоновских сокровищ – якобы их просто вывезли в Германию гитлеровцы. Кстати, гестаповский офицер Мозер незадолго до начала войны ошивался в Смоленской области, выдавая себя за торгового представителя фирмы «Зингер». Не исключено, что он специально разведывал места возможного захоронения наполеоновского клада, опрашивая местных жителей.Тем не менее, с идеей обнаружения наполеоновских сокровищ в Семлевском озере не расставались и в советское время. Начиная с 1960-х годов сюда вновь зачастили археологи, но их поиски оставались безрезультатными. Ничего не нашла и французская делегация, побывавшая в Смоленской области в начале 2000-х годов. Но и сейчас российские и зарубежные историки продолжают строить свои версии, куда могли деться сокровища Наполеона Бонапарта. Так, по одной из версий, к исчезновению клада мог быть причастен Евгений Богарне – пасынок французского императора и вице-король Италии, который пользовался безграничным доверием Наполеона Бонапарта. Не исключено, что именно ему император мог поручить миссию захоронения награбленных сокровищ. Ну а Богарне распорядился ими по собственному усмотрению.Современный исследователь Вячеслав Рыжков изложил газете «Рабочий путь» собственную версию событий, согласно которой французская армия сосредоточилась не у Семлева, а у находящегося в 200 километрах от него города Рудня. Сейчас это граница с Белоруссией. Хотя версию о кладе в Семлевском озере историк не отрицает, он убежден, что основные сокровища все же находятся в другом месте.Если учесть, что сокровища действительно могли быть спрятаны в другом месте, то меняется и весь смысл рассказа наполеоновского адъютанта Филиппа-Поля де Сегюра. Тогда слова французского генерала могут быть откровенной ложью, произнесенной для того, чтобы отвлечь внимание от подлинного места захоронения сокровищ. По версии Рыжкова, стремясь отвлечь внимание от процедуры захоронения сокровищ, которая и так привлекла бы чрезмерное внимание местных жителей, Наполеон разработал целый план.Чтобы вывезти сокровища из Москвы, французы собрали 400 повозок, которые охранял конвой из 500 кавалеристов и 5 артиллерийских орудий. Еще 250 солдат и офицеров находились в личной охране самого Наполеона Бонапарта. В ночь 28 сентября 1812 года Наполеон Бонапарт с обозом сокровищ и охраной покинул Москву и направился на запад. Поскольку бегство Наполеона хранилось в глубокой тайне, в Москве остался его двойник, который выполнял инструкции императора. Именно он должен был возглавить ложный обоз с сокровищами, который затем вышел из Москвы и направился на запад по Старой смоленской дороге.Спустя несколько дней французский отряд организовал бутафорскую процедуру захоронения ценностей в Семлевском озере. На самом деле, к Семлевскому озеру вышел ложный обоз под руководством двойника Наполеона, никаких ценностей не перевозивший. Но местные жители, видевшие скопление французов у озера, этот момент запомнили.Поэтому когда французский генерал де Сегюр оставил воспоминания о том, что клад был сброшен в Семлевское озеро, никто не подверг его версию сомнению – об этом свидетельствовали и многочисленные рассказы местных, что французская армия действительно останавливалась в этих местах и возилась на берегу озера.Что касается настоящих сокровищ Наполеона, то они, вместе с самим императором и сопровождающими его гвардейцами, двигались на запад по другой дороге. В конечном итоге, они остановились в районе городка Рудня, что на юго-западе Смоленской области. Здесь и было решено схоронить награбленные в Москве и других городах богатства.11 октября 1812 года обоз подошел к западному берегу озера Большая Рутавечь, находящегося в 12 км к северу от Рудни. На берегу озера был разбит лагерь, после чего началось строительство специальной насыпи через озера в сторону его восточного берега. Насыпь завершалась большим курганом на расстоянии в 50 метров от берега. Курган примерно на один метр возвышался над уровнем воды. За три года курган был размыт, но даже сейчас его остатки, как считает историк, можно найти под водой. Еще раньше, чем курган, была размыта и дорога к нему.По озвученной версии, затем Наполеон выдвинулся в сторону Смоленска. А сокровища так и остались лежать в озере Большая Рутавечь. Аргументом в пользу этой версии можно считать то, что еще в 1989 году проводился химический анализ воды в озере Большая Рутавечь, который показал присутствие в ней ионов серебра в концентрации, превышающей естественный уровень.Однако, отметим, что это – всего лишь одна из многочисленных версий о судьбе несметных богатств, вывезенных Наполеоном Бонапартом из Москвы. И она, как и другие версии, может быть подтверждена лишь в том случае, если будут найдены какие-то конкретные, фактические доказательства, которые бы свидетельствовали о захоронении сокровищ именно в озере Большая Рутавечь.В любом случае, учитывая, что сокровища нигде в европейских городах не всплывали, не исключено, что они и по сей день находятся в каком-то потаенном месте на территории Смоленской области. Найти их – задача сложная, но если бы она была выполнена, не только обогатилась бы отечественная историческая наука, а музеи получили бы новые артефакты, но и историческая справедливость была бы восстановлена. Негоже сокровищам земли Русской уходить в иной мир вслед за Наполеоном.