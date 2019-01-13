В Киеве назвали количество военных, подорвавшихся на минах в 2018 году

В течение 2018 года зафиксировано 65 случаев подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных предметах, в результате которых погибли 25 военнослужащих, получили ранения 84, среди которых были также саперы,

Минобороны Украины в опубликовало сообщение, согласно которому в прошлом году близ линии соприкосновения в Донбассе в результате подрыва на минах погибли 25 военнослужащих, передает Украина.ру говорится в релизе.Издание отмечает, что бесконтрольное минирование стало бичом ВСУ и республик Донбасса. С самого начала вооруженного конфликта стороны (в основном, украинские военные) часто минировали участки местности без составления карт минных полей, что впоследствии обернулось жертвами, в том числе среди мирных граждан.Так, с начала прошлого года в Донбассе подорвались на минах 59 мирных жителей, из которых 17 погибли и 42 получили ранения.Как ранее сообщал представитель военного ведомства ДНР, в соединениях ВСУ отсутствуют карты минных полей, их из года в год пытаются при ротации продать друг другу алчные командиры подразделений.По данным на апрель 2018 года, в регионе необходимо было разминировать порядка 7 тыс. кв. км, подконтрольных ВСУ, и около 9 тыс. кв. км, находящихся под контролем народной милиции республик. При этом представитель Минобороны Украины Максим Комиссаров отметил, что с 2014 года ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 26 тыс. гектаров.Всего же, по его словам, с начала конфликта от срабатывания мин и детонации снарядов в Донбассе погибли 2558 гражданских лиц, в том числе 242 ребенка.