Скорость и мобильность, или Эйдеман против батьки Махно

Борьба РККА с Повстанческой армией Н. И. Махно имела давнюю историю – но мы хотим рассказать об одном из ее финальных и крайне интересных и показательных эпизодов.По имевшимся в штабе красного командования сведениям, отряд Н. И. Махно численностью до 600 всадников с 25 - 30 пулеметами, направлялся из Харьковской губернии в Киевский округ. Для противодействия ему в районе Ахтырка – Ромны - Полтава находились 488-й и 487-й стрелковые полки, истребительный отряд силой в 500 коней со взводом артиллерии, и 58-й стрелковый полк - разбросанные на площади 150 км в диаметре.В Полтаву к вечеру 25-го июня прибыл помощник командующего вооруженными силами Украины и Крыма Р. П. Эйдеман со штабом (с ним было 3 человека и 2 вооруженных автомобиля) - который взял командование в свои руки.Конницы у красного командования почти не было - поэтому весь план действий был построен не столько на преследовании, сколько на встрече врага в заранее подготовленных районах. Исходя из истории борьбы с прежними рейдами Н. И. Махно, можно было установить, что базой повстанцев являлся район сахарных заводов Недригайлова.Эйдеман решил «поймать» Махно на пути к базе у Недригайлова - на переправах через реку Псел, а если это не удастся, то в районе Недригайлова, находящемся более чем в 100 км от того места (переправы через Ворсклу), где Н. И. Махно, по имевшимся сведениям, в это время и находился.Для реализации плана Эйдемана все задействованные в операции советские части получили задание сосредоточиваться к данным районам. Курсанты и 488-й полк на подводах, истребительный отряд и 487-й полк по железной дороге должны были быть оперативно переброшены, и занять переправу через р. Псел. Однако Н. И. Махно двигался настолько быстро, что настигнуть его на р. Псел не удалось.Истребительный отряд, двигавшийся на поездах, получил от штаба, перешедшего в это время в Лохвицы, приказ идти в Ромны - и атаковать Н. И. Махно на переправе через р. Сулу. Сюда же был направлен и 58-й полк - с приказом занять переправу у Недригайлова. Вновь подошедший 60-й полк был послан на подводах вслед за Н. И. Махно.Одновременно и все местные органы власти получили приказ: 1) твердо держаться на местах, информируя обо всем происходящем (по земскому телефону) штаб отряда; 2) эвакуировать из района, по которому должен был двигаться Махно, всех годных коней - и этим замедлять его движение.Одновременно указывался и вероятный маршрут движения отряда Н. И. Махно. Твердое руководство операцией и личное посещение Эйдеманом и работниками его штаба, а также их личные переговоры с исполнителями, вселили уверенность в советских работников на местах – и последние стали нести службу разведки и связи на отлично.К 11 часам 27-го июня Эйдеман прибыл на автомобиле в Ромны. Посредством личного опроса и телефонных переговоров он выяснил, что Н. И. Махно действительно приближается к Недригайлову. Заранее подготовленные и ориентированные части подходили в заданные районы.С помощью объездов на автомобиле руководителем и чинами штаба, все начальники были сориентированы, и приказы, отданные ранее, подтверждены. Отставшие части ускорили марш, посадив своих людей на подводы.В результате всех этих распоряжений и мероприятий, прежде неуловимый мобильный Н. И. Махно в 16 часов был атакован с трех сторон - с севера заслоном 58-го полка, с запада истребительным отрядом при поддержке бронемашины, и с юга - подошедшими на подводах стрелками. В результате - понеся тяжелые потери, бежал на восток.Но его путь удалось угадать и дальше - причем подобным же способом. Устанавливая заслоны, догоняя летучими колоннами, верхом и на подводах, преследующие настигали махновцев несколько раз - каждый раз нанося им все более и более тяжелые поражения. Однажды удалось получить значительную помощь от бронепоездов, перерезавших Н. И. Махно путь отступления. В результате, лишь небольшая часть банды, силой не более 200 человек, ускользнула от преследования.Дальнейшая ликвидация Н. И. Махно была поручена М. Я. Германовичу, который, преследуя противника по 100 - 120 км в сутки, вынудил его, после безнадежной скачки по Украине и Кубани, скрыться в Румынии. Такая быстрота движения достигалась тем, что преследование Н. И. Махно передавалось летучим колоннам соответствующих участков. Сам же Махно постоянно менял лошадей у крестьян - оставляя им усталых и насильно забирая свежих.