Суд вернул главе Росгвардии иск к блогеру Навальному
Иск о защите чести и достоинства главы Росгвардии Виктора Золотова с блогеру Алексею Навальному возвращен истцу, передает ТАСС сообщение Люблинского суда Москвы.
В декабре прошлого года суд оставил без движения до 9 января иск Золотова по причине его несоответствия ст.ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса (ГПК РФ). Таким образом истцу было предоставлено время на устранение недостатков. Однако необходимые документы до указанного срока в суд так и не поступили.
При этом пресс-секретарь суда Людмила Морозова не исключила, что они могли быть направлены почтой и еще не дошли.
Как сообщалось ранее, Золотов просил суд обязать Навального в 10-дневный срок опровергнуть распространяемые им сведения о злоупотреблениях, связанных с поставкой Росгвардии продовольствия, а также взыскать с него 1 млн. рублей. В случае победы глава ведомства обещал передать деньги в один детских домов.
Напомним, в конце августа Навальный опубликовал информацию о том, что получивший эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат «Дружба народов» завышает закупочные цены. Утверждалось также, что владельцем предприятия является бывший подчиненный Золотова.
После публикации генерал вызвал Навального на дуэль, однако тот согласился на поединок лишь в форме теледебатов. Встречи между ними так и не произошло.
В свою очередь мясокомбинат тоже обратился в суд с просьбой опровергнуть распространенные Навальным сведения.
В декабре прошлого года суд оставил без движения до 9 января иск Золотова по причине его несоответствия ст.ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса (ГПК РФ). Таким образом истцу было предоставлено время на устранение недостатков. Однако необходимые документы до указанного срока в суд так и не поступили.
При этом пресс-секретарь суда Людмила Морозова не исключила, что они могли быть направлены почтой и еще не дошли.
Как сообщалось ранее, Золотов просил суд обязать Навального в 10-дневный срок опровергнуть распространяемые им сведения о злоупотреблениях, связанных с поставкой Росгвардии продовольствия, а также взыскать с него 1 млн. рублей. В случае победы глава ведомства обещал передать деньги в один детских домов.
Напомним, в конце августа Навальный опубликовал информацию о том, что получивший эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат «Дружба народов» завышает закупочные цены. Утверждалось также, что владельцем предприятия является бывший подчиненный Золотова.
После публикации генерал вызвал Навального на дуэль, однако тот согласился на поединок лишь в форме теледебатов. Встречи между ними так и не произошло.
В свою очередь мясокомбинат тоже обратился в суд с просьбой опровергнуть распространенные Навальным сведения.
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