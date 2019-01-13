Порошенко: Украина снимает ярмо московской империи

Наша церковь, ПЦУ, - каноническая, а вот РПЦ пусть покажет свой томос.

Президент Украины Пётр Порошенко, который фактически начал предвыборную кампанию, заявил, что возглавляемая им страна настолько укрепилась после получения томоса, что её «никому невозможно остановить». По словам Порошенко, «Православная церковь Украины» (ПЦУ, она же – «святейшая церковь Украины» - СЦУ) является канонической.Порошенко:Судя по всему, назначение церкви Петром Порошенко рассматривается исключительно с точки зрения наличия бумажки, написанной в Стамбуле.В своём микроблоге в Твиттере украинский президент, который уже не скрывает того, что украинская «церковь» является политической организацией, объявил, что «Украина снимает ярмо московской церкви и московской империи».После этих слов Порошенко рядовые украинцы напомнили президенту, что, почему официальный Киев, сам не готов «прощаться с московским ярмом», настаивая на том, чтобы Россия продолжала прокачку своего газа через украинскую территорию. Добавляется, что за последний год со времени победы так называемой «революции достоинства» Украина нарастила как экспорт, так и импорт товаров применительно к Российской Федерации. В этой связи заявления Порошенко о «ярме» и «настоящем томосе» выглядят очередным популизмом для тех, кто продолжает верить в исключительную честность действующего президента и в то, что Украину в отрыве от России ожидает «светлое европейское будущее».