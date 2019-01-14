Венгрия напомнила миру о своём военном позоре

Крестьянин села Колтуновка Белгородской области стоит возле креста, установленного венграми. Надпись на двух языках гласит: «Русский!!! Здесь была венгерская армия, которая возвратила вам крест, свободу и землю!» До Острогожска и Россоши оставались считанные километры. Источник фото и подписи: warspot.ru