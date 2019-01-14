Венгрия напомнила миру о своём военном позоре
В субботу российские СМИ обратили внимание в Facebook на публикацию правительства Венгрии к 76-годовщине Острогожско-Россошанской операции на Дону (13-27 января 1943 года), в ходе которой была разгромлена 2-я венгерская армия, а заодно и 2-я, 3-я, и 4-я альпийские дивизии 8-й итальянской армии. «Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые до конца сражались за Венгрию на Дону», — говорится в сообщении венгерского правительства.
Крестьянин села Колтуновка Белгородской области стоит возле креста, установленного венграми. Надпись на двух языках гласит: «Русский!!! Здесь была венгерская армия, которая возвратила вам крест, свободу и землю!» До Острогожска и Россоши оставались считанные километры. Источник фото и подписи: warspot.ru
Почему мадьяр не брали в плен
Это не первое обращение венгерских властей к истории тех давних событий. Зимой 1943 года в излучине Дона венгерская армия потеряла 120 тысяч бойцов – примерно половину состава своих вооружённых сил. То было самое крупное военное поражение в истории Венгрии. По сути, каждая вторая венгерская семья оплакивала гибель своих родных и близких.
В социалистической Венгрии этот эпизод истории страны было не принято вспоминать, тем более обсуждать публично. И вот почему. Венгерское воинство на Восточном фронте по части изуверств и глумления над мирным населением и пленными переплюнуло даже своих фашистских отморозков из союзной с Венгрией Германии.
Советские историки по этическим соображением избегали публикации подробных свидетельств очевидцев военных преступлений венгерских нацистов. Однако общую картину всё-таки передавали. Вот как она выглядела в кратком изложении. Мадьяры особо зверствовали под Воронежем. Пленным советским солдатам и даже мирным жителям выкалывали глаза, поджаривали на кострах, сжигали заживо вместе с жилищами, пилили людей пилами, вырезали на руках звёзды, полуживыми закапывали в землю, насиловали женщин и детей.
Говорят, узнав об этих зверствах, командующий Воронежским фронтом генерал Ватутин отдал негласный приказ: «Мадьяр в плен не брать!». И, похоже, послушали своего командующего. Отсюда такие катастрофические потери во 2-й венгерской армии, которую войска Воронежского фронта буквально смели со своего пути. За две недели боёв 200-тысячная армия мадьяр перестала существовать как боевая единица.
Нынешний пост венгерского правительства прямо перекликается с напутствием премьер-министра Венгрии времён Второй мировой войны Миклоша Каллаи, которое он дал отправлявшимся на фронт бойцам 2-й армии: «Наша земля должна быть защищена там, где лучше всего победить врага. Преследуя его, вы обезопасите жизни ваших родителей, ваших детей и обеспечите будущее ваших собратьев».
Теперь в Будапеште тоже говорят, что на Дону мадьяры сражались за Венгрию. Такая трансформация в сознании местных политиков произошла не сразу. В постсоциалистическое время постепенно спала завеса молчания над этой позорной страницей венгерской военной истории. Появились статьи, книги, документальные фильмы, оправдывающие участие венгерских солдат на стороне фашистских войск Германии.
Аргументацию взяли из времён премьера Каллаи. Мол, немцы помогли мадьярам восстановиться после поражения в Первой мировой войне. Тогда, как известно, Венгрия потеряла 70 процентов своей территории, за пределами новых границ оказались 3 миллиона венгров. Перед войной Гитлер вернул венгерскому диктатору Миклошу Хорти часть земель Румынии, Чехословакии, Закарпатья. В благодарность Будапешт присоединился к фашистской оси Берлин-Рим и вместе с Германией и Италией пошёл войной на Советский Союз.
В этой геополитической конструкции отсутствует главное – военные преступления венгерских солдат. Ведь никто не понуждал их к тем зверствам, что чинили они на воронежской земле. Сравнить эти действия с героизмом может только беспамятный или сильно воспалённый мозг.
Чёрная память 2-й армии
Однако сравнивают. Шесть лет назад, зимой 2013 года, по случаю 70-летия Острогожско-Россошанской операции на Дону в Будапеште провели специальную научную конференцию. Как-то получилось, что докладчиками овладело удивительное единомыслие.
Вот выступил эксперт министерства обороны Петер Иллюсфальви. Он без лишних сомнений заявил, что «в настоящее время вокруг этих событий циркулирует ещё много ложной информации. Важно видеть, что в той сложившейся историко-политической обстановке появление 2-й армии на советском фронте было неизбежным».
Иллюсфальви не уточнил, что он понимает под ложной информацией. Очень похоже, что это исторические свидетельства советских людей о зверствах мадьяр под Воронежем. Обошёл тему военных преступлений и генеральный директор научно-исследовательского центра Венгерской академии наук Пал Фодор.
«Настало время для реалистичной оценки военных событий в излучине Дона, – убеждал участников юбилейной конференции академик Фодор. – Исправить условия Трианонского договора (заключённого по итогам Первой мировой войны. – Прим.) можно было только с помощью Германии и Италии, поэтому венгерское политическое руководство не могло позволить себе не участвовать в борьбе против Советского Союза на стороне немцев».
С подачи этих и подобных им «специалистов» в Будапеште стало культивироваться мнение, что «венгерские солдаты на далёких российских полях сражались и обрели героическую смерть за свою страну». Это цитата из выступления секретаря министерства обороны Венгрии Тамаша Варги на мероприятии, посвящённом 71-летней годовщине донской катастрофы 2-й венгерской армии, в 2014 году.
С тех пор тема донской катастрофы стала звучать каждый январь. Помимо поминальных мероприятий в стране проводятся выставки, на которых можно познакомиться с оружием, обмундированием, предметами обихода венгерских солдат второй мировой войны, документами и фотографиями. «Героям Дона» открывают мемориалы.
Вместо признания позора и выражения презрения теперь звучат здравицы, восхваляющие «героизм» изуверов, оставивших о себе чёрную память на воронежской земле. Субботнее заявление на страничке венгерского правительства в Facebook ровно из того же ряда.
Не все в Венгрии «поняли его правильно». «Война против СССР была наказанием для нас всех. А теперь, спустя 75 лет, Запад начинает снова опасные игры с Россией, и эти лунатики ничему не научились, и забыли страдания», — приводит портал Rambler комментарий, оставленный под сановным постом жителем Будапешта Габором Зорнеттом.
Только вряд ли Зорнетт будет услышан в кабинетах венгерского правительства. В последние годы здесь (равно, как и в Польше, Прибалтике, на Украине, в других европейских странах) к власти пришли наследники тех, кто потерпел поражение во второй мировой войне. Сегодня они пытаются взять реванш за прошлое поражение, обелить военные преступления своих предков. Сделать из них героев нации.
В этой связи вспоминается эпизод из жизни замечательного русского писателя-фронтовика Виктора Петровича Астафьева. В бурные годы перестройки он опубликовал повесть «Навеки девятнадцатилетние», где откровенно показал кровь, грязь, страх и ужас войны, пережитый молоденькими советскими солдатами.
Астафьева тогда не поняли и осудили другие писатели-фронтовики, не менее заслуженные и уважаемые люди. Они настаивали: молодежь надо воспитывать на героических примерах, а не поливать их гноем ран. Виктор Петрович тогда ответил, что примитивная героизация прошлой войны открывает дорогу к будущей войне. Мудрый был человек.
Заметим для себя, это спорили между собой фронтовики-победители. В Будапеште же героизируют воинство, которое даже в плен брезговали брать. Легко представить, чему открывает дорогу такая близорукая политика…
Крестьянин села Колтуновка Белгородской области стоит возле креста, установленного венграми. Надпись на двух языках гласит: «Русский!!! Здесь была венгерская армия, которая возвратила вам крест, свободу и землю!» До Острогожска и Россоши оставались считанные километры. Источник фото и подписи: warspot.ru
Почему мадьяр не брали в плен
Это не первое обращение венгерских властей к истории тех давних событий. Зимой 1943 года в излучине Дона венгерская армия потеряла 120 тысяч бойцов – примерно половину состава своих вооружённых сил. То было самое крупное военное поражение в истории Венгрии. По сути, каждая вторая венгерская семья оплакивала гибель своих родных и близких.
В социалистической Венгрии этот эпизод истории страны было не принято вспоминать, тем более обсуждать публично. И вот почему. Венгерское воинство на Восточном фронте по части изуверств и глумления над мирным населением и пленными переплюнуло даже своих фашистских отморозков из союзной с Венгрией Германии.
Советские историки по этическим соображением избегали публикации подробных свидетельств очевидцев военных преступлений венгерских нацистов. Однако общую картину всё-таки передавали. Вот как она выглядела в кратком изложении. Мадьяры особо зверствовали под Воронежем. Пленным советским солдатам и даже мирным жителям выкалывали глаза, поджаривали на кострах, сжигали заживо вместе с жилищами, пилили людей пилами, вырезали на руках звёзды, полуживыми закапывали в землю, насиловали женщин и детей.
Говорят, узнав об этих зверствах, командующий Воронежским фронтом генерал Ватутин отдал негласный приказ: «Мадьяр в плен не брать!». И, похоже, послушали своего командующего. Отсюда такие катастрофические потери во 2-й венгерской армии, которую войска Воронежского фронта буквально смели со своего пути. За две недели боёв 200-тысячная армия мадьяр перестала существовать как боевая единица.
Нынешний пост венгерского правительства прямо перекликается с напутствием премьер-министра Венгрии времён Второй мировой войны Миклоша Каллаи, которое он дал отправлявшимся на фронт бойцам 2-й армии: «Наша земля должна быть защищена там, где лучше всего победить врага. Преследуя его, вы обезопасите жизни ваших родителей, ваших детей и обеспечите будущее ваших собратьев».
Теперь в Будапеште тоже говорят, что на Дону мадьяры сражались за Венгрию. Такая трансформация в сознании местных политиков произошла не сразу. В постсоциалистическое время постепенно спала завеса молчания над этой позорной страницей венгерской военной истории. Появились статьи, книги, документальные фильмы, оправдывающие участие венгерских солдат на стороне фашистских войск Германии.
Аргументацию взяли из времён премьера Каллаи. Мол, немцы помогли мадьярам восстановиться после поражения в Первой мировой войне. Тогда, как известно, Венгрия потеряла 70 процентов своей территории, за пределами новых границ оказались 3 миллиона венгров. Перед войной Гитлер вернул венгерскому диктатору Миклошу Хорти часть земель Румынии, Чехословакии, Закарпатья. В благодарность Будапешт присоединился к фашистской оси Берлин-Рим и вместе с Германией и Италией пошёл войной на Советский Союз.
В этой геополитической конструкции отсутствует главное – военные преступления венгерских солдат. Ведь никто не понуждал их к тем зверствам, что чинили они на воронежской земле. Сравнить эти действия с героизмом может только беспамятный или сильно воспалённый мозг.
Чёрная память 2-й армии
Однако сравнивают. Шесть лет назад, зимой 2013 года, по случаю 70-летия Острогожско-Россошанской операции на Дону в Будапеште провели специальную научную конференцию. Как-то получилось, что докладчиками овладело удивительное единомыслие.
Вот выступил эксперт министерства обороны Петер Иллюсфальви. Он без лишних сомнений заявил, что «в настоящее время вокруг этих событий циркулирует ещё много ложной информации. Важно видеть, что в той сложившейся историко-политической обстановке появление 2-й армии на советском фронте было неизбежным».
Иллюсфальви не уточнил, что он понимает под ложной информацией. Очень похоже, что это исторические свидетельства советских людей о зверствах мадьяр под Воронежем. Обошёл тему военных преступлений и генеральный директор научно-исследовательского центра Венгерской академии наук Пал Фодор.
«Настало время для реалистичной оценки военных событий в излучине Дона, – убеждал участников юбилейной конференции академик Фодор. – Исправить условия Трианонского договора (заключённого по итогам Первой мировой войны. – Прим.) можно было только с помощью Германии и Италии, поэтому венгерское политическое руководство не могло позволить себе не участвовать в борьбе против Советского Союза на стороне немцев».
С подачи этих и подобных им «специалистов» в Будапеште стало культивироваться мнение, что «венгерские солдаты на далёких российских полях сражались и обрели героическую смерть за свою страну». Это цитата из выступления секретаря министерства обороны Венгрии Тамаша Варги на мероприятии, посвящённом 71-летней годовщине донской катастрофы 2-й венгерской армии, в 2014 году.
С тех пор тема донской катастрофы стала звучать каждый январь. Помимо поминальных мероприятий в стране проводятся выставки, на которых можно познакомиться с оружием, обмундированием, предметами обихода венгерских солдат второй мировой войны, документами и фотографиями. «Героям Дона» открывают мемориалы.
Вместо признания позора и выражения презрения теперь звучат здравицы, восхваляющие «героизм» изуверов, оставивших о себе чёрную память на воронежской земле. Субботнее заявление на страничке венгерского правительства в Facebook ровно из того же ряда.
Не все в Венгрии «поняли его правильно». «Война против СССР была наказанием для нас всех. А теперь, спустя 75 лет, Запад начинает снова опасные игры с Россией, и эти лунатики ничему не научились, и забыли страдания», — приводит портал Rambler комментарий, оставленный под сановным постом жителем Будапешта Габором Зорнеттом.
Только вряд ли Зорнетт будет услышан в кабинетах венгерского правительства. В последние годы здесь (равно, как и в Польше, Прибалтике, на Украине, в других европейских странах) к власти пришли наследники тех, кто потерпел поражение во второй мировой войне. Сегодня они пытаются взять реванш за прошлое поражение, обелить военные преступления своих предков. Сделать из них героев нации.
В этой связи вспоминается эпизод из жизни замечательного русского писателя-фронтовика Виктора Петровича Астафьева. В бурные годы перестройки он опубликовал повесть «Навеки девятнадцатилетние», где откровенно показал кровь, грязь, страх и ужас войны, пережитый молоденькими советскими солдатами.
Астафьева тогда не поняли и осудили другие писатели-фронтовики, не менее заслуженные и уважаемые люди. Они настаивали: молодежь надо воспитывать на героических примерах, а не поливать их гноем ран. Виктор Петрович тогда ответил, что примитивная героизация прошлой войны открывает дорогу к будущей войне. Мудрый был человек.
Заметим для себя, это спорили между собой фронтовики-победители. В Будапеште же героизируют воинство, которое даже в плен брезговали брать. Легко представить, чему открывает дорогу такая близорукая политика…
- Автор:
- Геннадий Грановский
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