МИД РФ удивлён отказом Токио от проведения брифинга после встречи министров

С одной стороны – информационное нагнетание ситуации перед переговорами, создание довольно нервозной атмосферы и в Японии, и в целом по этой повестке, а с другой – отсутствие желания выйти к журналистам по итогам встречи и рассказать, чем она завершилась,

В российском МИД удивлены тем, что японские дипломаты высказались против проведения совместного брифинга по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и Японии, которая запланирована на понедельник, передает ТАСС По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, просьба японских коллег не проводить совместную пресс-конференцию, прозвучавшая накануне двухсторонних переговоров, стала самым большим удивлением для российских дипломатов.Она назвала такой подход японской стороны «странным и противоречивым».пояснила Захарова.Встреча глав МИД Сергея Лаврова и Таро Коно запланирована на первую половину дня 14 января. Японский министр прибыл в Москву в субботу. Эксперты, как японские, так и российские, не ждут, что переговоры станут дружеской беседой, поскольку градус политической дискуссии к настоящему времени поднялся слишком высоко.Кроме того, на встрече будет обсуждена подготовка приезда в Москву японского премьера Синдзо Абэ в конце января. Как отметили некоторые японские политологи, визит на высшем уровне может быть отложен либо вовсе отменен на фоне нервозной обстановки последних двух недель.Напомним, Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и небольшой архипелаг Хабомаи. Передачу Хабомаи и Шикотана японцы называют условием для заключения мирного договора между странами. В свою очередь МИД РФ, ключевым условием решения проблемы мирового договора считает безусловное признание японской стороной итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над южными островами Курильской гряды.