«Луристанские бронзы»
Одним из известнейших центров изготовления предметов из бронзы и прежде всего оружия и конского снаряжения в бронзовом веке стала территория двух современных провинций Луристан и Керманшах, расположенных на западе Ирана. Первые находки здесь были сделаны еще в 1928 году, а затем их стало так много, что многие ученые считают, что столь большое количество украшений, инструментов и оружия, это просто подделки, вернее копии найденных когда-то оригиналов и новоделы для богатых коллекционеров, изготовленные местными мастерами… «по мотивам». Тем не менее, вне всякого сомнения, что те изделия, что были найдены экспедициями профессиональных археологов, подлинные и сегодня они по праву украшают экспозиции многих самых известных музей Европы и Америки. Предыдущие спорадические находки, доходившие до Запада, приписывались самым различным местам, включая Армению и Анатолию. Но теперь регион этих находок определен вполне точно, хотя аналоги «луристанских бронз», отлитых уже из местного металла, находят на удалении в тысячи километров от Западного Ирана. Находят «луристанские бронзы» и в «греческом мире» — на Самосе и на Крите, а также в Италии, прослежены связи Луристана и с металлургией бронзы на Кавказе, в частности найдены артефакты, принадлежащие кобанской культуре. Но вот этническая принадлежность людей, которые их создали, до сих пор остается неясной, хотя это вполне могли быть и предки древних персов, и… люди, связанными с современным народом лур, давшего свое имя этому региону.
Заметим, что термин «луристанская бронза» обычно не используется для более ранних бронзовых артефактов из Луристана эпохи между IV тысячелетием до нашей эры и (иранским) бронзовым веком (ок. 2900–1250 до н.э.), хотя они часто довольно похожи. Эти ранние бронзовые предметы, в том числе из Эламской империи, в состав которой входил Луристан, в целом похожи на те, что были найдены также в Месопотамии и на иранском плато. Причем целый ряд кинжалов или коротких мечей, дошедших до нас из Луристана, имеет на себе надписи с именами месопотамских царей, что, возможно, связано с местом службы их владельцев.
Интересно, что самые древние погребения на территории Луристана относятся к эпохе энеолита (ок.4000 – 3700 гг. до н.э.), и в них встречается характерный набор каменных и керамических расписных сосудов, печати, булавы, топоры, а также микролиты. Начальный этап раннего бронзового века (ок. 2600 – 2400 гг. до н.э.) характеризуется наличием коллективных гробниц, перекрытых каменными плитами, и обилием погребального инвентаря, включавшего у мужчин бронзовые кинжалы, втульчатые наконечники копий, боевые топоры, а также различные украшения и… цилиндрические печати из Месопотамии либо явно сделанные по их образцу. Одновременно именно Луристан в это время превращается в главного поставщика бронзы в Месопотамию.
Второй этап раннего бронзового века (ок. 2400 – 2000 гг. до н.э.) и, в частности, групповые погребения, ученые связывают с культурой эламитов и государства Элам. А вот индивидуальные, как считается, принадлежат воинственному народу кутиям, живших в районе горного хребта Загрос и за его пределами в юго-западной части современного Ирана. В погребениях встречаются множественные изделия из бронзы: черешковые кинжалы, втульчатые топоры, подчас весьма прихотливого вида, кирки, тесла и опять-таки цилиндрические печати, что говорит об их «неумирающей» в то время популярности.
Среди посмертных даров очень часто встречаются парные псалии в виде узорчатых либо фигурных пластин с усиленным отверстием для грызла и кольцами для ременных креплений на голове лошади. Это плоские ажурные пластины представляют собой самые настоящие произведения искусства, и поэтому очень ценятся сегодня среди коллекционеров. Очевидно также, что и в прошлом они пользовались большой популярностью. На них изображены крылатые животные, люди, окруженные зверями (возможно некие «звериные божества») и боевые колесницы. Другие – напротив, по конструкции очень просты и функциональны, хотя и они при этом представляют собой фигуру животного, уменьшенного до размеров небольшого прямоугольника.
Более поздние памятки среднего и позднего бронзового века (ок. 2000 – 1600 и 1600 – 1300/1250 гг. до н.э.), как считается, изучены недостаточно. Впрочем, ученые сходятся во мнении, что расцвет «луристанской бронзы» все-таки приходится не на это время, а на период раннего железного века.
В железном веке изготовление «Луристанских бронз» продолжилось. Археологами выделяются периоды: «Ранее железо Луристана» (ок.1000 г. до н.э.), «Позднее железо Луристана II» (900 / 800–750 гг.) и «Позднее железо Луристана III» (750 / 725-650). В это время широкое распространение получили художественные изделия из бронзы и биметаллические изделия – например, мечи и кинжалы с клинками из железа, но бронзовыми рукоятями.
Отметим, что особой прихотливостью форм отличались луристанские боевые топоры. Иногда они и на топоры-то были нисколько не похожи, но это не отражалось на их боевых качествах. Удар «луристанским остроконечным топором», что топорищем, что обухом с торчащими на нем шипами, безусловно, был смертельно опасным. Научились луристанцы и отливать длинные бронзовые мечи, клинки которых для придания им большей прочности проковывались!
Очень оригинальны псалии из Луристана, многие из которых в основе изображенного на них сюжета имели тему «Мастер зверей», то есть на них в центре изображался человек, с двух сторон окруженный подчиняющимися ему животными. Термин этот английский. «Мастер» — на староанглийском означает «господин», «хозяин», «владетель». Именно так, кстати, перевели на русский язык известный роман Стивенсона «Владетель Баллантрэ» (The Master of Ballantrae). Но как назвать человека, которому подчиняются животные?
Как правило, в центре этой композиции имеется отверстие для грызла, а все фигуры располагаются на площадке-основании. Часто «животными» являются крупные козлы (или козы или муфлоновые овцы) или кошачьи, стоящие лицом к лицу друг с другом. В некоторых примерах фигуры являются «демонами», с человеческими чертами, за исключением их больших рогов.
Интересно, что данному мотиву уже более 2000 лет, причем в искусстве Месопотамии он занимал очень важное место. Все фигуры очень стилизованы, и часто вся композиция повторяется внизу, лицами в противоположном направлении. Тела всех трех фигур имеют тенденцию сливаться воедино в середине композиции, там, где имеется отверстие, прежде чем затем снова разойтись.
Другие псалии изображают колесницы, то есть очевидно, что они в Луристане существовали и применялись достаточно широко. Хотя к этому времени верховая езда была уже распространена среди ближневосточной элиты, найти такие псалии можно только в Луристане. Жесткий стержень мундштука, закрепленный в них загнутыми концами, также весьма необычен; в других местах использовались гибкие мундштуки из двух деталей, соединенные между собой посредине.
Сегодня «Луристанские бронзы» желанный предмет для любого музея мира, и, конечно, же богатых коллекционеров. Вне всякого сомнения, их начали подделывать и подделывать уже давно. Однако современные методы спектрографического анализа позволяют подделку распознать, поскольку точно выдержать рецептуру древних сплавов в условиях подпольного производства невозможно. Отметим также, что наши туристические агентства, предлагающие путешествовать по странам и континентам на автобусе, уже проторили дорогу даже в Иран. Поэтому стоит предостеречь наших сограждан от сомнительных приобретений «самых настоящих антиков», чтобы потом у них не было никаких (и, кстати, очень серьезных!) хлопот с нарушением правил вывоза произведений искусства, представляющих собой национальное достояние Ирана!
А теперь давайте посмотрим на образцы «луристанских бронз» из коллекции Музея искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) в США. Уверен, что это будет интересно и всем ценителям прекрасного и любителям военной истории и истории оружия минувших эпох.
1. Здание музея
2. Бронзовый меч, ок. 900-800 до н.э. Общая длина 45.7 см, длина клинка 35.7 см.
3. Литой бронзовый кинжал или, скорее, меч длиной 52 см, длина клинка 38 см.
4. Северный Иран, ок.1350-1000 гг. до н.э. Бронзовый литой кинжал длиной 41 см, длина клинка 32.2 см.
5. Железный меч, ок. 900-800 гг. до н.э. Длина рукояти 17 см, длина клинка 33.5 см.
6. Прекрасно отлитый и отделанный бронзовый топор, ок. 1500 — 1300 гг. до н.э.
7. Наконечник копья, ок. 1000-550 гг. до н.э.
8. Наконечник копья необычной формы, ок. 1000-825 гг. до н.э. (12.07 x 3.81 см)
9. Черешковый наконечник копья, ок. 1000-825 гг. до н.э. (32.39 x 4.76 см)
10. Листовидный наконечник копья, ок. 700 г. до н.э. (Длина 11.4 см)
11. Навершие булавы, ок. 1350-1000 гг. до н.э. (11.4 x 6.3 cм)
12. Замечательный образец топора, ок. 1350-1000 гг. до н.э. (4.5 x 20.8 cм)
13. Еще один «остроконечный топор этого же времени.
14. Ошипованный остроконечный топор, ок. 1350-1000 гг. до н.э. (6 x 21.8 cм)
15.Более ранний образец топора, но столь же оригинальной формы, ок. 2600-2350 гг. до н.э. (7.5 x 10.8 cм)
16. Топор со сдвинутым относительно втулки топорищем, ок. 2100-1750 гг. до н. э. (4.2 x 15 cм)
17. Кинжал с прорезным навершием, ок. 2600-2350 гг. до н.э. Длина 30 cм, длина клинка 17.2 cм.
18. Типичные луристанские псалии, с мундштуком в виде стержня с загнутыми концами, ок. 1000-650 гг. до н.э.
19. Левая псалия с изображением крылатого барана, ок. 1000 -800 гг. до н.э.
20. Еще один крылатый баран, 1000-650 гг. до н.э.
21. «Воин на колеснице», ок. 1000-650 гг. до н.э.
22. Типичная псалия с сюжетом «Мастер зверей», 1000-650 гг. до н.э.
23. Очень похожая псалия из Кливлендского музея искусств
Заметим, что термин «луристанская бронза» обычно не используется для более ранних бронзовых артефактов из Луристана эпохи между IV тысячелетием до нашей эры и (иранским) бронзовым веком (ок. 2900–1250 до н.э.), хотя они часто довольно похожи. Эти ранние бронзовые предметы, в том числе из Эламской империи, в состав которой входил Луристан, в целом похожи на те, что были найдены также в Месопотамии и на иранском плато. Причем целый ряд кинжалов или коротких мечей, дошедших до нас из Луристана, имеет на себе надписи с именами месопотамских царей, что, возможно, связано с местом службы их владельцев.
Интересно, что самые древние погребения на территории Луристана относятся к эпохе энеолита (ок.4000 – 3700 гг. до н.э.), и в них встречается характерный набор каменных и керамических расписных сосудов, печати, булавы, топоры, а также микролиты. Начальный этап раннего бронзового века (ок. 2600 – 2400 гг. до н.э.) характеризуется наличием коллективных гробниц, перекрытых каменными плитами, и обилием погребального инвентаря, включавшего у мужчин бронзовые кинжалы, втульчатые наконечники копий, боевые топоры, а также различные украшения и… цилиндрические печати из Месопотамии либо явно сделанные по их образцу. Одновременно именно Луристан в это время превращается в главного поставщика бронзы в Месопотамию.
Второй этап раннего бронзового века (ок. 2400 – 2000 гг. до н.э.) и, в частности, групповые погребения, ученые связывают с культурой эламитов и государства Элам. А вот индивидуальные, как считается, принадлежат воинственному народу кутиям, живших в районе горного хребта Загрос и за его пределами в юго-западной части современного Ирана. В погребениях встречаются множественные изделия из бронзы: черешковые кинжалы, втульчатые топоры, подчас весьма прихотливого вида, кирки, тесла и опять-таки цилиндрические печати, что говорит об их «неумирающей» в то время популярности.
Среди посмертных даров очень часто встречаются парные псалии в виде узорчатых либо фигурных пластин с усиленным отверстием для грызла и кольцами для ременных креплений на голове лошади. Это плоские ажурные пластины представляют собой самые настоящие произведения искусства, и поэтому очень ценятся сегодня среди коллекционеров. Очевидно также, что и в прошлом они пользовались большой популярностью. На них изображены крылатые животные, люди, окруженные зверями (возможно некие «звериные божества») и боевые колесницы. Другие – напротив, по конструкции очень просты и функциональны, хотя и они при этом представляют собой фигуру животного, уменьшенного до размеров небольшого прямоугольника.
Более поздние памятки среднего и позднего бронзового века (ок. 2000 – 1600 и 1600 – 1300/1250 гг. до н.э.), как считается, изучены недостаточно. Впрочем, ученые сходятся во мнении, что расцвет «луристанской бронзы» все-таки приходится не на это время, а на период раннего железного века.
В железном веке изготовление «Луристанских бронз» продолжилось. Археологами выделяются периоды: «Ранее железо Луристана» (ок.1000 г. до н.э.), «Позднее железо Луристана II» (900 / 800–750 гг.) и «Позднее железо Луристана III» (750 / 725-650). В это время широкое распространение получили художественные изделия из бронзы и биметаллические изделия – например, мечи и кинжалы с клинками из железа, но бронзовыми рукоятями.
Отметим, что особой прихотливостью форм отличались луристанские боевые топоры. Иногда они и на топоры-то были нисколько не похожи, но это не отражалось на их боевых качествах. Удар «луристанским остроконечным топором», что топорищем, что обухом с торчащими на нем шипами, безусловно, был смертельно опасным. Научились луристанцы и отливать длинные бронзовые мечи, клинки которых для придания им большей прочности проковывались!
Очень оригинальны псалии из Луристана, многие из которых в основе изображенного на них сюжета имели тему «Мастер зверей», то есть на них в центре изображался человек, с двух сторон окруженный подчиняющимися ему животными. Термин этот английский. «Мастер» — на староанглийском означает «господин», «хозяин», «владетель». Именно так, кстати, перевели на русский язык известный роман Стивенсона «Владетель Баллантрэ» (The Master of Ballantrae). Но как назвать человека, которому подчиняются животные?
Как правило, в центре этой композиции имеется отверстие для грызла, а все фигуры располагаются на площадке-основании. Часто «животными» являются крупные козлы (или козы или муфлоновые овцы) или кошачьи, стоящие лицом к лицу друг с другом. В некоторых примерах фигуры являются «демонами», с человеческими чертами, за исключением их больших рогов.
Интересно, что данному мотиву уже более 2000 лет, причем в искусстве Месопотамии он занимал очень важное место. Все фигуры очень стилизованы, и часто вся композиция повторяется внизу, лицами в противоположном направлении. Тела всех трех фигур имеют тенденцию сливаться воедино в середине композиции, там, где имеется отверстие, прежде чем затем снова разойтись.
Другие псалии изображают колесницы, то есть очевидно, что они в Луристане существовали и применялись достаточно широко. Хотя к этому времени верховая езда была уже распространена среди ближневосточной элиты, найти такие псалии можно только в Луристане. Жесткий стержень мундштука, закрепленный в них загнутыми концами, также весьма необычен; в других местах использовались гибкие мундштуки из двух деталей, соединенные между собой посредине.
Сегодня «Луристанские бронзы» желанный предмет для любого музея мира, и, конечно, же богатых коллекционеров. Вне всякого сомнения, их начали подделывать и подделывать уже давно. Однако современные методы спектрографического анализа позволяют подделку распознать, поскольку точно выдержать рецептуру древних сплавов в условиях подпольного производства невозможно. Отметим также, что наши туристические агентства, предлагающие путешествовать по странам и континентам на автобусе, уже проторили дорогу даже в Иран. Поэтому стоит предостеречь наших сограждан от сомнительных приобретений «самых настоящих антиков», чтобы потом у них не было никаких (и, кстати, очень серьезных!) хлопот с нарушением правил вывоза произведений искусства, представляющих собой национальное достояние Ирана!
А теперь давайте посмотрим на образцы «луристанских бронз» из коллекции Музея искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) в США. Уверен, что это будет интересно и всем ценителям прекрасного и любителям военной истории и истории оружия минувших эпох.
1. Здание музея
2. Бронзовый меч, ок. 900-800 до н.э. Общая длина 45.7 см, длина клинка 35.7 см.
3. Литой бронзовый кинжал или, скорее, меч длиной 52 см, длина клинка 38 см.
4. Северный Иран, ок.1350-1000 гг. до н.э. Бронзовый литой кинжал длиной 41 см, длина клинка 32.2 см.
5. Железный меч, ок. 900-800 гг. до н.э. Длина рукояти 17 см, длина клинка 33.5 см.
6. Прекрасно отлитый и отделанный бронзовый топор, ок. 1500 — 1300 гг. до н.э.
7. Наконечник копья, ок. 1000-550 гг. до н.э.
8. Наконечник копья необычной формы, ок. 1000-825 гг. до н.э. (12.07 x 3.81 см)
9. Черешковый наконечник копья, ок. 1000-825 гг. до н.э. (32.39 x 4.76 см)
10. Листовидный наконечник копья, ок. 700 г. до н.э. (Длина 11.4 см)
11. Навершие булавы, ок. 1350-1000 гг. до н.э. (11.4 x 6.3 cм)
12. Замечательный образец топора, ок. 1350-1000 гг. до н.э. (4.5 x 20.8 cм)
13. Еще один «остроконечный топор этого же времени.
14. Ошипованный остроконечный топор, ок. 1350-1000 гг. до н.э. (6 x 21.8 cм)
15.Более ранний образец топора, но столь же оригинальной формы, ок. 2600-2350 гг. до н.э. (7.5 x 10.8 cм)
16. Топор со сдвинутым относительно втулки топорищем, ок. 2100-1750 гг. до н. э. (4.2 x 15 cм)
17. Кинжал с прорезным навершием, ок. 2600-2350 гг. до н.э. Длина 30 cм, длина клинка 17.2 cм.
18. Типичные луристанские псалии, с мундштуком в виде стержня с загнутыми концами, ок. 1000-650 гг. до н.э.
19. Левая псалия с изображением крылатого барана, ок. 1000 -800 гг. до н.э.
20. Еще один крылатый баран, 1000-650 гг. до н.э.
21. «Воин на колеснице», ок. 1000-650 гг. до н.э.
22. Типичная псалия с сюжетом «Мастер зверей», 1000-650 гг. до н.э.
23. Очень похожая псалия из Кливлендского музея искусств
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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