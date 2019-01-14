Тайны депортаций. Часть 1. Ингуши и чеченцы

«Депортации для многих народов Северного Кавказа – это незаживающая рана, не имеющая срока давности. Тем более что возвращение этих народов в исторические очаги своего обитания не сопровождалось компенсациями за колоссальный депортационный ущерб. Скорее всего, советское руководство будет и впредь увеличивать социальную и экономическую поддержку восстановленным национальным автономиям, чтобы как-то сгладить преступные действия депортационного периода. Но национально-историческое самосознание пострадавших народов не забудет случившегося, единственной гарантией от повтора которого является их независимость» (1).

«…сочувствовали приходу оккупантов около половины взрослого населения чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, ногайцев и калмыков. В том числе свыше половины оставшихся в регионе дезертиров Красной Армии тех национальностей. В формируемые оккупантами на Северном Кавказе воинские, охранные части и административные органы вступили большая часть дезертиров и немногим более трети взрослого мужского населения, представлявших те же национальности».

Примечание:

1. «Свободный Кавказ» // Мюнхен-Лондон. 1961. №7.