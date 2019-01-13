В Беларуси рассматривают возможность энергетической независимости от РФ

Вильнюс сумел обеспечить себе независимые поставки газа другими путями, Минск же таких альтернативных возможностей не имеет. Всё в руках путина,

Тот факт, что белорусская ГТС полностью принадлежит «Газпрому», практически лишает Минск аргументов в переговорах с Москвой,