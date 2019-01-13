В Беларуси рассматривают возможность энергетической независимости от РФ
Телеканал Белсат опубликовал сюжет об открытии «Газпромом» терминала сжиженного газа в Калининграде, который позволит поставлять в регион топливо морским путем, то есть в обход Литвы и Беларуси. Корреспондент телеканала задалась вопросом, какие потери могут понести Вильнюс и Минск.
Канал напоминает, что до настоящего времени существовал единственный маршрут поставки топлива в регион по газопроводу «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград». Теперь появился альтернативный путь, однако это пока не означает, что газ пойдет в обход указанных государств, поскольку договор между «Газпромом» и Литвой будет действовать до 2025 года.
Опрошенные каналом эксперты, в том числе экс-министр Литвы Эугениюс Гентвилас, отметили, что литовская экономика не сильно пострадает, если республика лишится транзита российского газа. «Это всего лишь десятки миллионов евро, Литва из-за этого не пострадает», – сказал бывший чиновник.
Зато Беларусь полностью зависит от импорта российского топлива, что используется Москвой как инструмент политического давления, утверждает телеканал.
По оценке издания, все энергетические проекты России, в том числе Северный и Южный потоки несут потенциальную угрозу Минску, так как позволяют поставлять газ в Европу в обход Беларуси.
Такое положение дел оставляет единственный путь – политическая лояльность взамен экономической выгоды. Соседние же страны – Украина, Литва и Польша – в последние годы, пусть постепенно, но целенаправленно уменьшают энергозависимость от РФ, заключает телеканал.
Стало также известно о призыве оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) ограничить трансляцию российских телеканалов и более активно использовать родной язык для противостояния «информационным атакам».
В БНФ отметили также, что расширение использования белорусского языка в разных сферах жизни позволит гражданам сохранить независимость в условиях союзного государства, о котором в последнее время так часто пишут СМИ.
Канал напоминает, что до настоящего времени существовал единственный маршрут поставки топлива в регион по газопроводу «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград». Теперь появился альтернативный путь, однако это пока не означает, что газ пойдет в обход указанных государств, поскольку договор между «Газпромом» и Литвой будет действовать до 2025 года.
Опрошенные каналом эксперты, в том числе экс-министр Литвы Эугениюс Гентвилас, отметили, что литовская экономика не сильно пострадает, если республика лишится транзита российского газа. «Это всего лишь десятки миллионов евро, Литва из-за этого не пострадает», – сказал бывший чиновник.
Зато Беларусь полностью зависит от импорта российского топлива, что используется Москвой как инструмент политического давления, утверждает телеканал.
Вильнюс сумел обеспечить себе независимые поставки газа другими путями, Минск же таких альтернативных возможностей не имеет. Всё в руках путина,заявил Гентвилас.
По оценке издания, все энергетические проекты России, в том числе Северный и Южный потоки несут потенциальную угрозу Минску, так как позволяют поставлять газ в Европу в обход Беларуси.
Тот факт, что белорусская ГТС полностью принадлежит «Газпрому», практически лишает Минск аргументов в переговорах с Москвой,говорится в репортаже.
Такое положение дел оставляет единственный путь – политическая лояльность взамен экономической выгоды. Соседние же страны – Украина, Литва и Польша – в последние годы, пусть постепенно, но целенаправленно уменьшают энергозависимость от РФ, заключает телеканал.
Стало также известно о призыве оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) ограничить трансляцию российских телеканалов и более активно использовать родной язык для противостояния «информационным атакам».
В БНФ отметили также, что расширение использования белорусского языка в разных сферах жизни позволит гражданам сохранить независимость в условиях союзного государства, о котором в последнее время так часто пишут СМИ.
- Использованы фотографии:
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