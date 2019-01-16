Производство отечественных средств военной связи в 1940-1945 годах. Часть 1

«Несмотря на ежегодный рост количества средств связи, поступающих в войска, процент обеспеченности средствами связи не только не возрастает, а, наоборот, понижается в силу того, что рост поступления продукции не пропорционален росту численности армии. Большой некомплект средств связи на развертывание новых войсковых частей не позволяет создавать необходимые мобилизационные запасы на первый период войны. Каких-либо переходящих резервов как в центре, так и в округах не имеется. Все имущество, поступающее от промышленности, немедленно, «с колес» отправляется в войска. Если поставки промышленностью средств связи сохранятся на прежнем уровне и в имуществе связи не будет убыли, то для обеспечения полной потребности НКО без создания мобилизационных запасов потребуется по ряду номенклатур свыше 5 лет».











Форсировать строительство и пуск заводов: телефонной аппаратуры в г. Молотове — Урал; танковых радиостанций г. Рязань (Постановление КО3 при СНК СССР от 7.V.39 г. № 104 со сроком готовности 1 кв. 1941 г.); специальных радиоустановок ПВО г. Рязань (Постановление КО при СНК СССР от 2.IV.1939 г. № 79); типовых радиодеталей г. Рязань (Постановление КО при СНК СССР №104 от 7.V.39 г. со сроком готовности 1.1.1941 г.);

— обязать: НКЭП в 1941 году производить телефонную аппаратуру на Краснодарском заводе «ЗИП» (завод измерительных приборов); НКЧермет СССР увеличить в 1941 году не менее как в два раза производство стальной луженой проволоки для выпуска полевых кабелей и освоить производство тонкой стальной проволоки диаметром 0,15 — 0,2 мм; НКЭП СССР организовать цеха ручных динамо-приводов на заводе № 266 с тем, чтобы довести выпуск данных машин в 1941 году до 10000 — 15000 штук;

— разрешить немедленно использовать для производства полевой телефонной аппаратуры завод в Тарту (Эстония), который до сих пор производил телефонную аппаратуру для Прибалтийских армий; и завод ВЭФ (Рига), располагающий весьма ценным оборудованием и квалифицированными кадрами;

— для нужд оперативной связи обязать НКЭП СССР освоить и поставить для НКО в качестве опытной партии в 1941 году 500 км 4-х жильного пупинизированного кабеля с приспособлениями для размотки и смотки кабеля по образцу, закупленному в Германии и применяемому в немецкой армии;

— передать НКЭП СССР для производства полевых радиостанций следующие предприятия: Минский радиозавод НКМП4 БССР, завод «ХХ лет Октября» НКМП РСФСР; Одесский радиозавод НКМП УССР; Красногвардейскую граммофонную фабрику — ВСПК; здания завода Росинструмент (Павловский Посад) НКМП РСФСР с оборудованием их НКЭП ко 2-му кварталу 1941 г.; здания бывшего Виленского радиозавода в г. Вильнюс с использованием его для производства радиоаппаратуры с 3 квартала 1941 года;

– освободить заводы НКЭП СССР «Электросигнал» г. Воронеж и № 3 г. Александров от производства части ширпотреба, загрузив заводы военным заказом.

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Начальник Управления связи Вооруженных сил СССР генерал-майор Николай Иванович Гапич за семь месяцев до начал войны подготовил Доклад «О состоянии службы связи Красной Армии», который лег на стол наркома обороны Семена Константиновича Тимошенко. В нем, в частности, говорилось:Стоит отдельно отметить, что Николай Иванович был отстранен от должности начальника Управления связи Красной Армии 22 июня 1941 года, а 6 августа его арестовали. Чудом не расстреляли, осудили на 10 лет и реабилитировали в 1953 году.Начальник Управления связи Красной Армии генерал-майор Николай Иванович ГапичИменно быстрые темпы роста армии СССР (с осени 1939 года по июнь 1941 года она увеличилась в 2,8 раза) стали причиной острой нехватки средств связи в боевых частях. Кроме того, Народный комиссариат электропромышленности (НКЭП) не был составе оборонных наркоматов, а значит, не входил в список снабжаемых в первую очередь. Заводы, осуществляющие поставки в армию средств связи, были построены еще в царское время – среди них такие, как Эриксон, Сименс-Гальке и Гейслер. Работы по их модернизации носили чисто косметический характер и совсем не соответствовали нуждам огромной Красной Армии.Ленинградский завод «Красная заря» (бывший царский «Эриксон»)Важнейшими поставщиками армейских средств связи в предвоенный период была группа заводов из Ленинграда: №208 (радиостанции РАТ); «Красная заря» (телефоны и аппараты дальней связи); телеграфный завод №209 (аппараты Бодо и СТ-35); №211 (радиолампы) и завод «Севкабель» (полевой телефонный и телеграфный кабель). В Москве также существовал производственный «кластер»: завод №203 (переносная станция РБ и танковая 71ТК), люберецкий №512 (батальонные РБС), также работал на нужды армии Кольчугинский завод «Электрокабель» и Щелковский завод радиоламп. В Горьком на старейшем в стране заводе №197 изготавливали радиостанции 5АК и 11АК, автомобильные и стационарные РАФ и РСБ, а также танковые станции радиосвязи. Харьковский завод №193 занимался радиоприёмниками и разнообразной радио-разведывательной техникой. Телеграфные аппараты Морзе и СТ-35 собирали на Калужском электромеханическом заводе №1, а анодные батареи и аккумуляторы делали в Саратове, Иркутске и Черемхове. Фактически за предшествующее войне десятилетие в СССР ввели в строй всего четыре предприятия, частично или полностью занятые на производстве радиотехники для армии. Это были завод в Воронеже «Электросигнал», занятый выпуском широковещательных радиоприемников, небольшие радиозаводы №2 (Москва) и №3 (Александров), а также электромеханический завод в Лосиноостровском районе Москвы.Справедливости ради стоит отметить, что генерал-майор Гапич в своем докладе не только констатирует плачевное положение радиопромышленности, но и предлагает ряд неотложных мер:Горьковский завод № 197 им. В.И. ЛенинаЕстественно, полноценно реализовать всю предложенную программу за несколько месяцев до войны не представлялось возможным, но настоящее бедствие случилось с началом войны. В первые же месяцы немалая часть парка средств военной связи было безвозвратно утеряна, а мобилизационная готовность предприятий, как их тогда называли, «слаботочной промышленности» была недостаточна. Крайне негативно сказалось неудачное геостратегическое положение предприятий радиопромышленности перед войной – основную часть заводов пришлось в спешке эвакуировать. Горьковский завод №197 в первый период боевых действий единственный в стране продолжал выпуск радиостанций фронтового и армейского звена, но его мощностей, естественно, не хватало. В месяц завод мог выпускать только 2-3 экземпляра РАФ, 26 — РСБ-1, 8 — 11АК-7 и 41 — 5АК. Выпуск телеграфных аппаратов типа Бодо и СТ-35 вообще пришлось временно остановить. О каком удовлетворении потребностей фронта тут могла идти речь?РАФ в начале войны производилась только на Горьковском заводе №197Как же справилась со своими задачами промышленность средств военной связи в ходе войны?Перемещение ленинградской группы заводов началось уже в июле–августе, московской — в октябре-ноябре 1941 года. Из 19 предприятий 14 (75%) были эвакуированы. При этом эвакуировались заводы, обеспечивавшие выпуск основной части радиосредств и комплектующих к ним (радиостанций РАТ, РБ, РСБ, радиоламп и источников питания).РАТ — одна из самых "дефицитных" радиостанций Великой Отечественной войныОсобенно остро стояла проблема с радиостанциями РАТ. В 1941 и 1942 годах штабы фронтов имели только по одной радиостанции, что не гарантировало поддержания бесперебойной радиосвязи со Ставкой. Роль этих радиостанций в обеспечении связи Ставки с фронтами и армиями возросла с началом оснащения войск специальной аппаратурой «быстродействия» (т.е. аппаратуры буквопечатания по радио типа «Алмаз»).Эвакуация большинства заводов заранее не планировалась и поэтому была проведена неорганизованно. В новых пунктах дислокации эвакуированные заводы не имели ни приспособленных производственных площадей, ни минимально необходимого количества электроэнергии.Многие заводы были размещены в нескольких помещениях в различных частях города (в Петропавловске — в 43, в г. Касли — в 19 и т.д.). Это, безусловно, сказалось на темпах восстановления производства на новых местах и, следовательно, на удовлетворении нужд армии в радиосредствах. Правительство вынуждено было несколько раз рассматривать вопрос о сроках пуска эвакуированных радиозаводов. Однако, несмотря на принимавшиеся меры, ни один из установленных правительством сроков восстановления и пуска радиозаводов на новых местах выдерживать не удавалось.Радиопромышленность страны удалось «реанимировать» только к началу 1943 года, и после этого (при поддержке московской группы заводов) уже наметилась тенденция к неуклонному росту поставок средств радиосвязи в войска.Окончание следует…