СССР-2 и революция
Создание концепций лежит в основе
любой исторической интерпретации,
что и отличает историю «поиска истины»
от хроник или простого перечисления событий.
Л.Н. Гумилёв
любой исторической интерпретации,
что и отличает историю «поиска истины»
от хроник или простого перечисления событий.
Л.Н. Гумилёв
Революция… Красивое слово, овеянное романтикой борьбы за свободу и справедливость для народа, то есть для всех. Буквально на следующий день после революции её лидеры обещают благотворные перемены. Люди верят в революцию как в сказку, которая тоже ведь обещает счастье и свободу с понедельника на вторник, поэтому больше верят в революцию молодые люди, ещё не сталкивавшиеся со сказками и со сказочниками в жизни. С другой стороны, молодёжь всегда более пассионарна, энергична в силу своего возраста.
С точки зрения теории пассионарности и системности общества по Берталанфи, Пригожину и Гумилёву, революция всегда лжёт, обещая решение проблем «старого мира» и через это быстрое улучшение положения, жизни большинства людей. Почему бы революционерам СССР-2 не сказать людям честно: мы принесём вам гражданскую войну, разруху, и если мы победим и вообще выживем, тогда и начнём осуществлять свои грандиозные и гуманные планы?
Часть революционеров искренне верит, что, разрушив до основания «старый мир» несправедливости, они тут же с помощью своего революционного учения, которое «всесильно, потому что верно», начнут строить светлое будущее. То есть верят в свою революционную программу как в волшебную палочку, которая уврачует все язвы и проблемы общества. После того, как они овладеют властью в стране. Все контраргументы ими отвергаются с порога, как людьми, истово верующими, этот феномен сродни религиозной веры. Другая часть революционеров соглашается поучаствовать, их больше прельщает сама возможность принять участие в грандиозной «движухе», обещающей головокружительные карьеры в случае успеха.
Кстати, Маркса, Энгельса и Ленина, как учителей и создателей «единственно верного учения» о достижении счастья человечеством, несколько оправдывает тот факт, что общая теория систем была открыта только в 30-х годах ХХ века. Но всех следующих учителей о благах революции можно смело причислять к вожакам, ведущих своё стадо на бойню.
Напомним, из теории систем следует, что связи между элементами общества определяют его свойства и характеристики, и делают общество системой, целостной какой-то организацией, единым организмом. Связи в обществе контролирует властная элита, она обеспечивает функционирование общества как системы. Элита отождествляется часто с верхушкой общества, но это не совсем так, поскольку связи пронизывают всё общество, доходят до всех его элементов, обеспечивая полицейскую защиту на улицах, учебный процесс в школах, военную защиту границ, свет и тепло в наших домах. Когда что-то из вышеперечисленного плохо работает, мы ведь клеймим власть, и это справедливо.
Другое дело, что элита несправедлива во многих случаях, она живёт много лучше остальных, а жизнь полна проблем. Мир несовершенен, и сама жизнь несправедлива по определению, говорят на это меланхолически философы, но кто их слушает сегодня? Вообще, любой живой организм всегда чем-нибудь да болеет, общество – это тоже ведь живой организм, только в волшебной сказке никто не болеет…
Революционеры сознательно разрывают связи в обществе, это означает репрессии, в том числе просто уничтожают старую элиту за грехи её многие. Причём не только в верхах, но и в низах, всю контру, не признающую революцию и как-то оправдывающую старый режим. Вместо обещанной свободы для всех. Это – эмоциональный запал для гражданской войны. Кто зажигает его первым – никогда не найдёшь, он зажигается во многих местах сразу. Возбуждённые люди – как спички…
Но главный разрушительный процесс начинается после уничтожения/отмены старых связей в обществе: предприятия и учреждения лишаются системных связей, вообще лишаются управления, и разваливаются. Старое начальство убежало или убегает, новое если и пришло, то ни черта не понимает в доставшемся ему хозяйстве и стремится применить везде революционные «волшебные» методы управления. Общество/страна атомизируется, то есть ввергается в разруху, общество просто гибнет, лишённое системных связей, в соответствии с общей теорией систем.
В русской революции 1917 года разрушение старых системных связей привело победивших революционеров к лозунгу: «Революция в опасности!» Заметим, что и само существование России было в большой опасности: бедственным положением страны стремились воспользоваться все цивилизованные соседи.
Ответственными за разруху в стране назначаются, естественно, контрреволюционеры, их всеобщий саботаж. Гражданская война полыхнула от конца и до края страны. Вместо обещанного мира общество после революции получает войну и разруху, вместо свободы – «диктатуру пролетариата», за которой скрывается совсем не пролетариат, а революционная партия большевиков. Вообще, единственным выходом из этого хаоса становится жесткая диктатура, и удивительно, что именно её предвидел Карл Маркс в своей революционной теории. Впрочем, один прецедент был – Наполеон, он завершил французскую революцию, как Сталин – русскую. Все остальные пророчества Маркса о «царстве свободы» не оправдались.
Однако готовность партии большевиков к своей диктатуре, а также большой опыт подпольной работы, наличие своей «революционной интеллигенции», верившей во всесильность учения Маркса, дали шанс победить в гражданской войне. Большевики сумели им воспользоваться. Многие исследователи добавляют сюда ещё и непонятное историческое везение. (Совсем как путинской России, которой после 2007 года «необъяснимо» везёт в противостоянии с объединённым Западом.)
Выходом для России из революционного кризиса стало восстановление старых системных связей, переход Ленина к новой экономической политике, компромиссу с частнособственническими отношениями, теми самыми, на которые возлагалась ответственность за разруху в стране. В этом проявился гений Ленина, этим он спас Россию и доказал ошибочность марксизма в его важнейших положениях. Далее в ходе партийной междоусобицы стала складываться новая сталинская элита страны, началась совсем другая история, хотя и под лозунгами Маркса и Ленина.
В результате были созданы новые, компромиссные системные связи между элементами постреволюционного общества, выросла всеобъемлющая партийная диктатура и социалистический госкапитализм, который отменил ленинский нэп. Это диктовалось и внешними обстоятельствами: военной угрозой со стороны гитлеровского фашизма. Советская Россия стала развиваться как общественная система на своей собственной основе, её системные связи формировались требованиями выживаемости этой системы, и только прикрывались марксистскими лозунгами. При Сталине и ещё какое-то время по инерции.
Но с приходом к власти генсека Н.С. Хрущёва партийная верхушка прокляла «культ личности» Сталина и решила вернуться к основам марксизма-ленинизма, к построению волшебной сказки о «царстве свободы», и коммунистическая утопия погубила сама себя своею собственной рукой. Сергей Кургинян справедливо назвал эту предавшую СССР партийную власть «вхожденческой элитой». На Запад, естественно. Поскольку системные связи СССР были поражены «вхожденцами», он был обречён.
Итак, революция рвёт связи в обществе, которые худо-бедно, но работают. Эти связи, её элиту, можно было бы делать лучше, но революционеры предлагают свои собственные связи в обществе, чисто умозрительные, но якобы справедливые. Реальные общественные связи формируют требования выживаемости и функционирования общества, и то, что элита их плохо выполняет, не отменяет их необходимости, а вот революция их как раз отменяет, чтобы заменить на свои «справедливые». В результате хаос, разруха и война любому революционному обществу гарантированы! И гипотетическому СССР-2 тоже. Выживет Россия после новой революции или нет, то есть сумеет ли восстановить, создать новые какие-то системные связи в начавшейся междоусобице – дело случая, наличия своего гения и удачи/неудачи внешних сил вмешаться в эту заваруху.
Бандеровская «революция гидности» не совсем подпадает этот сценарий, потому что она является революционной политтехнологией, применённой США и Европой, контролируется извне, поэтому постреволюционная ситуация на Украине лишена самостоятельного развития. Однако деиндустриалицация, деградация страны и хаос в обществе являются, конечно, следствием разрыва старых постсоветских связей общества, осознанной политики «декоммунизации». Внедряемые бандеровской диктатурой националистические химеры не работают, дискомфорт в обществе нарастает, как и поиск ответственных за это «врагов». Дошли уже до поисков «бытового сепаратизма». Ситуацию спасают финансовые вливания Запада, но они даются в качестве кредитов и на грани выживания страны. Чем это всё закончится, в общем, уже не наше дело, как «страны агрессора».
Удивительно, но о революционной ситуации в связи с возможным введением в стране чрезвычайного положения говорят сегодня в оплоте «мировой демократии» — США. Президент Дональд Трамп и его команда взялись проводить политику, противоположную прежней глобалистической политике неоконовского «вашингтонского болота». С точки зрения общества как системы, революция – это смена системных связей в обществе, грубо говоря, смена элиты, а совсем не смена способа «общественного производства», как учит марксизм, что является, скорее, фантазией Маркса, овладевшей когда-то умами.
Дональд Трамп и его друзья сами являются частью американских элит, мы видим раскол американских элит, болезнь системных связей Америки, но если она приведёт к их разрушению, то эффект получится вполне революционный. Почему же не работает демократия, которая считается как бы основой западного общества, ведь именно она должна поддерживать системные связи между его элементами?
Благодаря Трампу все узнали, что реальной властью в западных странах является «глубинное государство», то, о чём многие говорили, всплыло на поверхность. Что это такое? Это диктаторская, по сути, власть элит общества, которая им управляет, и когда она приболеет, ей становится не до бутафорских демократических декораций. Приведём цитату известного американского эксперта Пола Крейга Робертса, из последнего: «В мире есть один лидер — Путин. Все главы западных стран – слуги олигархии или вассалы слуг». Здесь Робертс относит Трампа к слугам американской олигархии, которая не идентична «вашингтонскому болоту».
С точки зрения общества как открытой системы, формируемой её системными связями, демократия, коммунизм и прочие «измы» — всего лишь демагогия, призванная создать правильные иллюзии в обществе. Эти иллюзии поддерживаются, пока системные связи в обществе достаточно сильные, здоровые, но стоит им ослабнуть, если они почувствуют угрозу себе, «демократия как власть народа» всегда выбрасываются на помойку, а на поверхность всплывает «демократическая» диктатура «глубинного государства», настоящая реальная власть.
По сути, революция – это спусковой крючок истории, она запускает уже необратимый, не зависящий от воли вовлечённых в круговорот событий людей исторический процесс. До момента революционного перелома многое ещё зависит от политических деятелей как государства, так и революционеров, после перелома от них мало что зависит: всем придётся плыть и выплывать самостоятельно из начавшегося исторического потопа.
Когда старые властные связи между элементами общества разорваны, переломлены революцией, хаос исторического процесса освобождает людей от сдерживающих их норм: законности, нравственности, морали. Выжившие элементы общества должны установить между собой связи, чтобы жить дальше. Как угодно, любыми средствами и способами, чтобы не погибнуть от голода, холода и внешних врагов.
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! – твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его с возвышенным челом.
(«Предсказание», Ю.М. Лермонтов.)
Исследователей мучит один вопрос: почему Лермонтов дал этому мрачному человеку «возвышенное чело»? Он угадал в нём революционера, который убивает ведь не просто так, а ради «высокой цели»…
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- John Hain
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