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Польша намоет остров в Калининградском заливе

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Правительство Польши решило построить искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы тендера.

Польша намоет остров в Калининградском заливе



Остров должен появиться в польских территориальных водах, для его создания предлагается использовать грунт, полученный при рытье судоходного канала через Балтийскую косу.

В материале поясняется, что высота острова над уровнем моря составит около 3 метров. Ему придадут форму эллипса длиной около 2 км и шириной около 1 км.

Согласно документации, объект не будет использоваться в туристических целях. Его строительство оценено властями в 880 млн. злотых (в переводе на российскую валюту – почти 16 млрд. рублей). Отмечается, что работы будут финансироваться исключительно из бюджета республики без участия бизнес-структур.

Искусственный остров создается в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Гданьский залив с Калининградским. Данный проект имеет целью повышение обороноспособности Польши.

Напомним, в мае 2016 года Варшава приняла решение о строительстве канала. Его создание позволит морским судам заходить в польский порт Эльблонг.

В декабре прошлого года правительство объявило тендер на строительство канала. Примерно, в это же время лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский в торжественной обстановке установил в землю столб, символизирующий начало работ.

Некоторые польские эксперты заявили, что канал и маленький остров не смогут увеличить обороноспособность страны, зато их строительство вполне может пагубно отразиться на экологическом балансе региона, кроме того сама затея – не более чем новая схема расхищения государственных средств.
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