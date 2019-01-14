Зеленский. Из комедиантов — в политические марионетки?

Один из самых адекватных украинских политологов Михаил Погребинский обеспокоен стремительно растущим рейтингом Владимира Зеленского, увидев в этом большую угрозу для Украины.Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии в эфире телеканала украинского телеканала NewsOne заявил, что комедийный актер, неожиданно ставший одним из фаворитов начавшейся предвыборной гонки, опасен тем, что в случае его избрания президентом станет марионеткой в руках опытных интриганов.По мнению Погребинского, это произойдет неизбежно, в силу отсутствия у Зеленского политического опыта и четких мировоззренческих установок.«Известно, что его опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру», — сказал политолог, имея в виду украинского олигарха Игоря Коломойского, который, по мнению экспертов, стоит за комиком-кандидатом.Если говорить о фигуре Коломойского, то он, хотя, действительно обожает интриговать, но не такой уж и мастер в этом деле. Во всяком случае, на практике он чаще прибегал не к сложным схемам и тщательно выверенным многоходовкам, а к силовым сценариям и прямому давлению. Больше полагаясь на беспредельную наглость и команду «отморозков», чем на продуманные комбинации.В результате зловещий Карабас-Барабас украинского кукольного балагана проиграл почти подчистую кондитеру Порошенко, который до сих пор воспринимается многими как несколько комичный персонаж. И сейчас Коломойский всеми силами пытается вернуться на поле и дать матч-реванш. Но говорить о том, какой опыт он вынес из своего поражения и насколько он пересмотрел свою тактику, пока что рано.Не менее странно прозвучали опасения насчет «четких мировоззренческих установок». У Владимира Зеленского есть вполне определенная и четкая мировоззренческая установка. Такая же, как и у абсолютного большинства украинской политической элиты: «бескорыстная любовь к деньгам», говоря словами классика. И в контексте своего упоенного служения золотому тельцу они готовы быть хоть бандеровцами, хоть либералами, хоть коммунистами, лишь бы эти «идейные позиции» соответствовали политической конъюнктуре, и под этим знаменем можно было бы прийти к власти и деньгам.И в этом смысле Зеленский ничем не отличается от Тимошенко, Бойко, Порошенко и прочих персонажей украинского политического паноптикума.Так, например о «мировоззренческих установках» Порошенко свидетельствуют не только его перемещения из лагеря в лагерь, но и знаменитые оговорки, сделанные по принципу «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». «Циничные бандеры», «украинские оккупанты» — эти его фразы, ставшие крылатыми, красноречиво говорят, о том насколько он в действительности привержен «национальным идеалам».Строго говоря, из тех, кто сегодня составляет политическую элиту Украины, четкие мировоззренческие установки присутствуют разве что у некоторых убежденных неонацистов. Таких, как Билецкий или Ярош. Хотя они и участвуют в политических интригах, в том числе организованных упомянутым Коломойским или Аваковым, но ведут при этом свою собственную игру. В которой не всегда понятно, кто кем манипулирует.Но едва ли Михаил Погребинский сочтет это «достоинство» основанием для того, чтобы эти персонажи претендовали на пост главы украинского государства.Нынешние участники предвыборной гонки, особенно те, кто является потенциально-проходными, так или иначе связаны с различными финансово-олигархическими группами, в чьих интересах, они, вероятно, и станут президентствовать в случае успеха. Если, конечно, не попытаются «кинуть» своих спонсоров и благодетелей.Но дело в том, что и эти группы самостоятельны лишь в продолжающемся «дерибане» остатков Украины. Во всех остальных вопросах они четко ориентированы на зарубежные центры управления.Таким образом, «субъектность» всех нынешних кандидатов на пост президента Украины, по крайней мере, в интересующих Россию вопросах, одинаковая – нулевая. Вне зависимости от того, кто будет избран/назначен на пост главы украинской державы в результате грядущих выборов, он будет придерживаться в отношении России и народных республик той линии, которая будет для него определена в Вашингтоне.Проявить свою самостоятельность, да и то в известных рамках, он сможет только в вопросах очередного передела наследства УССР, который обычно всегда следует после смены руководства этой несчастной страны.Стоит также отметить, что вообще демократическая, или псевдодемократическая система власти, действующая сегодня в большинстве стран мира, по своей сути манипулятивна, и при ней «всенародно-избранный» является скорее «витриной власти», ее сакральным символом, нежели реальным правителем.Совсем, как в Хазарии, где царь-каган был для подданных живым воплощением божественной силы. «Если на страну обрушивалось несчастье — засуха, разорение, поражение в войне, то этого кагана убивали, потому что в нем иссякла божественная сила, и вместо него выбирали нового кагана, которому начинали поклоняться. Но фактическая власть в стране принадлежала другому царю — каган-беку», — описывал систему власти в этой средневековой империи арабский географ Истахри. та империя удивительно напоминаюла сегодняшнюю, с той разницей, что неудачливого «кагана»- президента обычно не убивают, а просто не переизбирают на следующий срок. Или объявляют импичмент. А функцию «каган-бека» берет на себя национальный или мировой олигархат.Собственно, даже самостоятельность американского лидера многими сегодня ставится под сомнение. Напомним, что эксперты уже заговорили о том, что у администрации Трампа нет согласованной внешней политики, уже через полгода после его избрания. Но это было не так в действительности: она есть и была, и вполне при этом согласована. Просто она не совпадала с представлениями и декларациями самого президента.Буквально в первые дни президентства Трампа СМИ поведали о весьма показательном эпизоде, позволяющем предположить, какова в реальности роль главы США. Речь шла о том, что зять главы страны Джаред Кушнер, ставший к тому же его старшим советником, заблокировал проект указа президента США, который отменял программу «по защите от дискриминации» содомитов. Он просто сделал так, чтобы проект распоряжения об отмене указа Обамы 2014 года, подготовленный по распоряжению Трампа, не попал к нему на рабочий стол.Несмотря на то, что инцидент получил широкую огласку, родственник-саботажник не был отстранен от должности. Более того, «источники» в Белом доме прокомментировали ситуацию так: «речь шла о черновике, который содержал «некоторые идеи», однако не обязательно должен был совпасть со взглядами Трампа».Все это привело к тому, что о Джареде Кушнере заговорили как о «сером кардинале» и «смотрящем», который, дескать, и руководит действиями президента. Однако очень скоро выяснилось, что и все остальные ключевые фигуры в «команде Трампа» действуют аналогичным образом. Причем сказать, что это «лебедь, рак и щука» нельзя: работа команды слажена и подчинена единой логике. В которую, правда, никак не вписываются планы и устремления самого Трампа.Сказанного достаточно, чтобы понять, что руководство США осуществляется не президентом страны, а кем-то другим. Скорее всего, речь идет о некоей закулисной структуре, которая и является реальной высшей властью, обеспечивает преемственность политики страны от «кабинета Обамы» и управляет ею, предпочитая оставаться в тени.Так и предшественник Трампа – Барак Обама, пришедший к власти в момент тяжелого кризиса в американо-российских отношениях, вызванных пресечением грузинской агрессии против Южной Осетии, тоже делал чуть ли не центральным пунктом своей программы «перезагрузку» отношений с нашей страной. Однако после прихода к власти он как-то быстро от этой вполне разумной и рациональной идеи отказался. Вероятно, этот кто-то, куда более влиятельный, чем президент США, объяснил ему, что затея эта совсем ни к чему.Но Дональд Трамп оказался более упрямым, чем его предшественник, и попытался настоять на своем – даже после того как ему объяснили, что президент США – не более чем передаточное звено в управлении страной.После этого была проведена соответствующая работа с его командой, которая начала действовать, получая указания не от президента. Все «его люди» из администрации были последовательно удалены, причем некоторые – с уголовными статьями. А сам Трамп оказался в изоляции, из которой не может выбраться по сей день.В свете этого требования, предъявляемые Михаилом Погребинским к обыкновенному клоуну Владимиру Зелинскому, кажутся явно чрезмерными. Ну а победа комика на президентских выборах будет не только логична в контексте хуторской карнавальной культуры, выдаваемой на Украине за политику, но и глубоко символичным "триумфом" демократической системы, как таковой.