Запорожский радар в руках Пентагона. Причина интереса США к РЛС 36Д6М1-2

РЛС 36Д6М на универсальной вышке 40В6М для расширения радиогоризонта обнаружения низковысотных целей

Источники информации:

http://militaryrussia.ru/blog/topic-872.html

http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vsk/rls_9s15mtz.html

http://www.rtv-pvo-gsvg.narod.ru/doc/ST_68_u.pdf

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2216/4/Piza_Designing_of_radar.pdf

https://helpiks.org/6-41858.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-872.html

http://pvo.guns.ru/rtv/19j6.htm

С максимальной долей уверенности можно констатировать, что просочившаяся на просторы российского интернета утром 3 января информация о прибытии на авиабазу ВВС Национальной гвардии США «Roland R. Wright» (восточная сторона международной воздушной гавани города Солт-Лейк-Сити) украинского военно-транспортного самолёта Ил-76МД с запорожским радаром 36Д6М1-2 достойна не только сохранения в хронологических цепочках новостных лент ведущих аналитически агентств, но и достаточно тщательно анализа российскими экспертными кругами, в т.ч. приближёнными Генштабу ВС РФ и оборонному ведомству. В первую очередь оперативное освещение данного события известными российскими и зарубежными СМИ стала возможным лишь благодаря бдительности американских «споттеров» — любителей авиации, отслеживающих региональный и глобальный воздушный трафик и перемещения отдельных летательных аппаратов с использованием ресурсов онлайн-мониторинга «Flightradar24», «PlaneRadar», а также SDR-приёмников, биноклей и фотоаппаратов-ультразумов.И даже несмотря на тот факт, что после размещения споттером Энтони Карпенетти на своей «Твиттер»-страничке «@AviationPhotoAC» фотографии Ил-76МД c выгруженной на рулёжную дорожку РЛС 36Д6М1-2 пресс-секретарю Национальной гвардии Юты и майору ВВС США Кевину Ларсену всё же пришлось («для галочки») отчитаться перед общественностью о существовании некого контракта между украинской стороной и командованием авиабазы Hill на поставку последней «мобильного актива радиолокационного назначения», весь маршрут украинского транспортника в воздушном пространстве Канады и США был тщательно законспирирован североамериканскими средствами управления воздушным движением (УВД), о чём говорит предоставление машине регистрации UR-IVK, выдающей Ил-76МД за «Boeing 737» украинской авиакомпании «ДнепрАвиа», самолёты которой выполняют рейсы лишь в пределах евразийского континента. Такой шаг мог быть предпринят Пентагоном лишь с целью сокрытия от Москвы точной даты передачи ВВС Национальной гвардии США насыщенного критическими технологиями изделия. Казалось бы, какие критические и уникальные технологии могут скрываться в радиолокационном комплексе боевого режима, ранняя модификация которого (СТ-68У) прошла государственные испытания ещё в начале 80-х гг. и представлена антенной решёткой в виде сектора параболического цилиндра?А ведь скрываются, и далеко не в единичном экземпляре. Радар 36Д6М1-2 — изделие, оценка технологического совершенства которого по одному лишь типу антенной решётки была бы крайне ошибочной затеей. Дело в том, что ещё в ходе проектирования раннего варианта станции СТ-68У (19Ж6) основной упор специалистами КБ «Искра» (г. Запорожье) был сделан на придание радару высочайших показателей помехозащищённости и разрешающей способности, ведь уже в скором будущем ему предстояло встать на боевое дежурство в составе зенитно-ракетных дивизионов и зенитно-ракетных полков С-300ПТ/ПС, прикрывающих наиболее ракетоопасные западное и северо-западное воздушные направления.Логично, что на фоне появления в боекомплектах стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-52H стратегических крылатых ракет AGM-86B ALCM, любая ошибка в предоставляемой РЛС СТ-68У радиолокационной информации, вызванная применением со стороны авиации противника мощных средств РЭБ, могла привести к прорыву в воздушное пространство СССР неисчислимого количества вышеуказанных крылатых ракет противника. Для удовлетворения требований РТВ ПВО СССР (в свете новых угроз) «искровцы», во-первых, оснастили будущую 36Д6М1-2 уникальной (вертикально ориентированной) линейкой излучателей, изменение частоты работы которых обеспечивает пространственное увеличение или уменьшение угла возвышения луча благодаря высокому коэффициенту углочастотной чувствительности параболической антенной решётки; во-вторых, реализовали в изделии S-диапазонную радиолокационную архитектуру.Модуль с линейкой излучателей, находящийся в фокусе параболического (секторно-цилиндрического) зеркала, обеспечивает солидный разнос частот в четырёх режимах обзора воздушного пространства, а значит, и частотную избирательность 36Д6М1-2 в угломестной плоскости, что позволяет сохранять достаточно неплохую эффективность работы станции даже при использовании воздушными средствами радиоэлектронной борьбы противника широкополосных активных шумовых помех и скользящих по частоте помех. 36Д6М-1 может похвастаться 4 частотами работы и 8 сканирующими лучами. Первый «пакет» из четырёх 1,5-градусных лучей обрабатывает нижний сектор угломестной диаграммы направленности (от -0,5º до 6º), второй «пакет» из 4-х шестиградусных лучей охватывает верхний сектор обзора — от 6º до 30º. Естественно, подавить работу 36Д6М1-2 гораздо проще, нежели, к примеру, МРЛС 50Н6А комплекса «Витязь», которая способна «обнулять» узкий сектор диаграммы направленности в сторону постановщика помех.Тем не менее, для подавления первой также понадобится применение современных контейнерных комплексов РЭБ на базе АФАР AN/ALQ-249 «Next Generation Jammer», способных противодействовать сразу нескольким рабочим частотам 36Д6 по ходу полёта через многочастотную диаграмму направленности 36Д6. И здесь возникает ещё один вопрос: для чего Пентагону внезапно потребовался данный радиолокационный комплекс, когда Воздушно-космические силы России отправили аналогичные станции СТ-86У на хранение, заменив их передовыми радарами «Гамма-С1», всевысотными обнаружителями сантиметрового диапазона 96Л6, а также низковысотными обнаружителями «Подлёт-К1»? Ответ на вопрос лежит в точностных качествах запорожского радиолокационного комплекса.В частности, S-диапазон работы обновлённой РЛС 36Д6М1-2 обеспечивает разрешающую способность по азимуту в 15—20 угловых минут, а по дальности в 250—300 м, что значительно точнее, нежели у радиолокационного обнаружителя «Обзор-3» зенитно-ракетной системы С-300В4; и это при том, что последняя работает в сантиметровом диапазоне волн. С подобными данными можно ознакомиться на небезызвестном ресурсе «RusArmy.com», а также в таблице «allocer_tab», которая пропала с просторов Рунета примерно 3 года назад. Очевидно, что программно-аппаратные решения, реализованные в модернизированной запорожской РЛС, действительно являются уникальными, что не могло не привлечь внимания со стороны Пентагона.