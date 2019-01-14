Записки Колорадского Таракана. О чём у нас болит голова?
Коляда, коляда!
Подавай пирога,
Блин да лепёшку
В заднее окошко!
Доброго вам здоровья, уважаемые читатели! Ну, вы все поняли, что я хотел сказать этаким эпиграфом. А кто не понял… Тот не понял. И ладно с ним!
Я вам честно признаюсь, поломался я в Свят-вечер, да так, что лежу и лапками еле-дрыгаю. Голоса нет, писк на грани ультразвука, а сопли из-под хитина рекой. Но главное – говорить не могу! Представляете, как на мне все теперь отыгрываются? Как умничают, советики дают…
Ладно, как говорится, врачи долго боролись за мою жизнь, но я выжил. А значит, и голос вернется. И тогда я всем устрою…
Как вы уже поняли, Рождество я отмечал в глубинке. Умотал Рождество отмечать на свою историческую родину.
Подальше от политиков (но не от политики), зато по всем канонам. Потому и голос сорвал. Песни мы пели. Душе-евно так… Не пели, спивали. Ну и под них, понятное дело, рифмовали. В смысле, закусывали и выпивали…
Так что сегодня я вам расскажу не о том, что в Киеве бродит, а чем в глубинке народ озабочен. Вот в самом реальном сердце Украины. Я этакий хит-парад составил, пока мы за столами сидели-полеживали.
Первое место безоговорочно заняли… Курилы! Ну нет такого дома, где бы мне не задали вопрос, как молодому-столичному (это поняли, с кем я застольничал, коль в молодые сыграл), как там дела с Курилами.
Спросите, а при чем тут Курилы? Курилы вроде как в России. Спрашивайте, я отвечу. Как своим отвечал, тут надо нашу логику вкурить, точнее, глыкнуть, и сальцем закусить.
Японцы хотят забрать себе Курилы? Хотят. Курилы – это острова? Острова. Которые Россия у Японии после войны забрала. Аналогий не наблюдаете? А вот мы наблюдаем.
У нас тут война идет (если верить телику), в начале которой мы тоже остров один потеряли. И тоже хотим вернуть. Потому все и смотрят пачками глаз, как там все сложится. Если Курилы японцам отойдут – значит, тогда и у нас шанс будет. Не на Курилы, понятно, а на Крым.
Вот такая забавная логика. Потому всем так интересно, что там с Курилами… А вдруг на халяву что-то да обломится?
Мечтать, особенно на святки, оно не вредно, если есть чем с утра здоровье поправить…
На втором месте, понятное дело, выборы.
И тут пока еще речь не идет на тему «за кого голосовать». Пока мы развлекаемся думами на тему, кого до шоу вообще допустят. Как мне кажется, на этих выборах количество тех, кому от ворот поворот дадут, будет рекордным.
А что, деньги надо экономить. У нас все так.
Вот уже первых двух спровадили под коляду.
Виталий Велидченко в президенты негож. Совсем негож! Он у нас вообще, как пример, кому не стоит даже думать о президентстве! Ну это куда годится, не внес электронную декларацию, часть документов и указал избирательную программу и биографию на русском языке!
Но, наверное, главным поводом для отказа стало невнесение залога в 2,5 млн. гривен. Что тоже правильно, нет денег – сиди на пятой точке ровно. Президент – это не то место, где у нас богатыми становятся. Это место, где богатый может стать очень богатым.
Да, еще ему в пару некий Виктор Фаренюк попал. Тоже не внес необходимые 2,5 млн гривен залога, отказался от публикации данных и не внес часть документов.
Вот так и хочется сказать: жадным и безденежным не место у руля такой страны, как Украина!
Ну и самый наш свежий номер: Зеленский в качестве Гидранта вызывает озабоченность у некоторых… прослоек! Прямо из Рады поползли по полу коричневые мнения, что Зеленский в президенты тоже не годится. Потому как клоун-весельчак.
То, что у нас вся Рада из таких состоит, это ничего. То, что население всей страны – массовка в клоунаде, тоже никого не волнует. А вот реальный клоун на смену запойному – это повод для беспокойства…
Смех сквозь слезы, да и только. Все сразу забыли про Рональда Рейгана, Леха Качиньского, Арнольда Шварценеггера (не дошел до Гидранта, ну все равно пойдет), Михаил Евдокимов (тоже губернатором был) и звезда всех времен и народов, Борис Ельцин!
Или Ельцин не актер? Вот не помню, но вообще данными его бог в этом плане не обидел. Если и не был, то мог бы стать точно.
Но возвращаясь к нашим… В отличие от парочки неудачников, у Зеленского все есть. В том числе и деньги на залог. Так что Украина вполне себе сможет (может быть) составить конкуренцию всем в качестве страны с актером-президентом.
Кстати, о деньгах.
Уважаемые и любимые мои, вот вы нас тут недавно повеселили, ну мы валялись по сугробам со смеху. Ваш «Первый канал» выдал новость, что в Украине пенсия 2500 гривен, а минимальная зарплата 5500!
Так-то понятно, что праздники затянулись со всеми выходящими последствиями, но не настолько же. У нас народ начал оглядываться, головами крутить, где эта Украина? Может, еще одна появилась? Так надо туда рвать со всех ног, к такой минималке!
Потом поняли, что это были происки Путина. Наверное, он решил, что мы все реально бросимся искать, где та, вторая Украина находится. Но забыл, что это вы 10 дней лютуете со встречей Нового года, а мы-то с 3 января уже трудимся, и к 6-му уже все протрезвели.
Ну, почти все. Почти протрезвели.
Третье место – это ваш прикол с яйцами. С девятками вместо десятка за ту же цену.
Ну вот вы, все-таки, какие-то не удельные. Всему вас учить надо, потому что сами не додумаетесь даже за деньги.
Ну вот что это за бред с девятком яиц? Ладно, раньше яйца дюжинами считали. Потом десяток более прогрессивный стал. А теперь русские придумали девяток!
Я вот даже и в страшном сне такую глупость не смог бы придумать. А как отживею, вернусь в Киев, я вам покажу, как это делается в цивилизованном мире. И в Украине в частности.
А на словах это так выглядит. Берешь старую картонную или пластиковую коробку из-под яиц, либо многоразовый контейнер для них же. И идешь в ближайший маркет. И там, из специальных клеток набираешь себе столько, сколько нужно. Два, три, семь…
Да хоть одно, поскольку они поштучно продаются.
Ну вот умные люди давно додумались яйца поштучно продавать тем, кому это надо. И только русские, пройдя такой путь эволюции, домозговались до девятка.
Идем дальше. Дальше у нас секс! Нет, не в том плане, что я сейчас начну рассказывать или показывать что-то такое, нет. За второе мне Тараканушка все оторвет, что за панцирь выступает. А за первое все уже Супрун сказала.
Вообще, хорошо она сказала. Ваш Задорнов точно вертанулся пару раз, потому как «во тупые» не прозвучало напрямую, но постоянно где-то рядом колобродило.
Сильно удивило Супрун то, что народ так резво отреагировал и слухов понаплодил.
"Бурные дискуссии в соцсетях и панические заголовки в некоторых СМИ продемонстрировали на первый взгляд простые истины, которые вызывают очень много вопросов в обществе. Хуже всего, что подобные недоразумения между партнерами и могут приводить к ужасным последствиям, в частности, насилию в семье".
В общем, министр решила за правильный и добровольный секс насмерть стоять.
"Отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же если лицо было в беспомощном состоянии".
По ее словам, теперь насильники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и на любые унизительные действия в отношении жертвы.
Короче, меня вот лично утешает только одно. Как у вас не знаю, а у нас как раньше было? «Я не хочу, у мене голова болить» — это когда в отношении этого… как его… супруга №1, то нормально. А если в отношении супруга №2, так сразу шантаж начинался, а как насчет без обеда и все такое.
Все, баста! Ганьба любому насилию в семье! Мы все демократически равны, все восемь полов!
Почему восемь? Потому что (это очередная наша хохма уже пошла) вам велели всех в России переделить на 6 полов. Так ПАСЕ вроде бы заявил.
Так вот, ваши 6 полов и наши 2 – поняли, откуда цифра? Ну не можно нам такие же полы иметь, как в России. Мы же фактически Европа, так что когда нам скажут – мы себе и 10 нарисуем. Но – не такие, как у вас.
А пока вы там праздники отмечаете, мы неустанно куем мощь и обороноспособность страны!
Государственная компания Укрспецэкспорт и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для ВСУ ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщил Гидрант в своей мордокниге.
«Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2».
Ну нам тут уже нарассказывали, какие это грозные штуки, и как вы их будете бояться. Сам Гидрант рассказывал. Вот только что смущает, первый раз за это у нас заговорил Юра Бутусов, который с «Цензора», а министр обороны Степа Полторак наоборот, в отмаз пошел. Дескать, никто ничего не подписывал и ничего не покупает.
Хорошо, что у нас Гидрант есть. Все разрулил, всем все объяснил. Даже рассказал, что, кроме выскотехнологичных характеристик, эти БПЛА страшны вам тем, что могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
Морские цели и инженерные сооружения – это мы все поняли, что мутный взгляд Гидранта снова в сторону моста и Керчи смотрит. Ладно.
Но почему ни одна мокрица не пискнула, что нам эти ракеты продадут? Вот вообще не понятно, продадут их, или нет. Вот ведь геморрой, то ли мы завтра ломанемся на беспилотниках весь Черноморский флот топить и мост сносить, то ли…
Сложно понять, когда ты с человеком не на одной волне. А с Гидрантом и тем более.
Ну а закончу на волне без шуток. Тут, в глубинке, серьезно собираются дать бой Петру Гидранту. У меня двоюродная сестра, учитель школьный, в добровольно-принудительном порядке припахана опросы проводить. Ну и мы сами тут немножко поспрашивали среди своих.
И получился у нас такой вот рейтинг не рейтинг, а что-то вышло. Всего мы поспрошали у 212 человек от 18 и выше, как положено. А возрастом и до 70-ти. И вот какая картина. Я не буду умничать (и так умный), проценты высчитывать, но картинка вот такая:
1. Юлия Тимошенко — 84.
2. Анатолий Гриценко – 31.
3. Юрий Бойко – 27.
4. Владимир Зелинский — 23.
5. Святослав Вакарчук — 16.
6. Олег Ляшко — 12.
7. Петр Порошенко — 10.
8. Іди далеко і надовго – 9.
Да, это Центральная Украина, где панночка Юлия всегда себя хорошо чувствовала. Но, с другой стороны, здесь все еще помнят ее программы помощи пенсионерам в супермаркетах (которые у нее отжали после посадки), ее программу по строительству эконом-жилья и рассрочки… В общем, тут Тимошенко ой как прочно себя будет чувствовать.
И тут на всех постах в избирательных комиссиях люди-то все те же… Не забросишь, не припишешь. И более того, тут как бы Гидранта на второй срок совсем не хотят.
Будет интересно. А я теперь, получив почти профессиональную подготовку в опросах, по возвращении в Киев еще среди народа пошастаю. Я теперь знаю, как правильно и под каким соусом опросы проводить.
Под соусом? Ну вы поняли, что это всего лишь форма речи. Выборы на Украине можно проводить либо под самогоном, либо не проводить вообще. Потому как нервов никаких не хватит.
Ну и в завершение я вам покажу маленькую фотозарисовку из глубинки. Просто такие вот пейзажики настоящей Украины. Я их наделал, пока шел от кумовьев аккурат рождественским утром. Потому и на улицах никого.
Кстати, берите на вооружение! Автотранспорт таким утром — рисковое дело, сами понимаете. Гужевой... с ним можно и не договориться. А тут по морозцу да с ветерком... Брр...
А на этом я пока с вами прощаюсь, желаю вам не подорвать здоровье такими длинными праздниками, но уж если подорвали – лечите подобное только подобным! Будем жить!
Подавай пирога,
Блин да лепёшку
В заднее окошко!
Доброго вам здоровья, уважаемые читатели! Ну, вы все поняли, что я хотел сказать этаким эпиграфом. А кто не понял… Тот не понял. И ладно с ним!
Я вам честно признаюсь, поломался я в Свят-вечер, да так, что лежу и лапками еле-дрыгаю. Голоса нет, писк на грани ультразвука, а сопли из-под хитина рекой. Но главное – говорить не могу! Представляете, как на мне все теперь отыгрываются? Как умничают, советики дают…
Ладно, как говорится, врачи долго боролись за мою жизнь, но я выжил. А значит, и голос вернется. И тогда я всем устрою…
Как вы уже поняли, Рождество я отмечал в глубинке. Умотал Рождество отмечать на свою историческую родину.
Подальше от политиков (но не от политики), зато по всем канонам. Потому и голос сорвал. Песни мы пели. Душе-евно так… Не пели, спивали. Ну и под них, понятное дело, рифмовали. В смысле, закусывали и выпивали…
Так что сегодня я вам расскажу не о том, что в Киеве бродит, а чем в глубинке народ озабочен. Вот в самом реальном сердце Украины. Я этакий хит-парад составил, пока мы за столами сидели-полеживали.
Первое место безоговорочно заняли… Курилы! Ну нет такого дома, где бы мне не задали вопрос, как молодому-столичному (это поняли, с кем я застольничал, коль в молодые сыграл), как там дела с Курилами.
Спросите, а при чем тут Курилы? Курилы вроде как в России. Спрашивайте, я отвечу. Как своим отвечал, тут надо нашу логику вкурить, точнее, глыкнуть, и сальцем закусить.
Японцы хотят забрать себе Курилы? Хотят. Курилы – это острова? Острова. Которые Россия у Японии после войны забрала. Аналогий не наблюдаете? А вот мы наблюдаем.
У нас тут война идет (если верить телику), в начале которой мы тоже остров один потеряли. И тоже хотим вернуть. Потому все и смотрят пачками глаз, как там все сложится. Если Курилы японцам отойдут – значит, тогда и у нас шанс будет. Не на Курилы, понятно, а на Крым.
Вот такая забавная логика. Потому всем так интересно, что там с Курилами… А вдруг на халяву что-то да обломится?
Мечтать, особенно на святки, оно не вредно, если есть чем с утра здоровье поправить…
На втором месте, понятное дело, выборы.
И тут пока еще речь не идет на тему «за кого голосовать». Пока мы развлекаемся думами на тему, кого до шоу вообще допустят. Как мне кажется, на этих выборах количество тех, кому от ворот поворот дадут, будет рекордным.
А что, деньги надо экономить. У нас все так.
Вот уже первых двух спровадили под коляду.
Виталий Велидченко в президенты негож. Совсем негож! Он у нас вообще, как пример, кому не стоит даже думать о президентстве! Ну это куда годится, не внес электронную декларацию, часть документов и указал избирательную программу и биографию на русском языке!
Но, наверное, главным поводом для отказа стало невнесение залога в 2,5 млн. гривен. Что тоже правильно, нет денег – сиди на пятой точке ровно. Президент – это не то место, где у нас богатыми становятся. Это место, где богатый может стать очень богатым.
Да, еще ему в пару некий Виктор Фаренюк попал. Тоже не внес необходимые 2,5 млн гривен залога, отказался от публикации данных и не внес часть документов.
Вот так и хочется сказать: жадным и безденежным не место у руля такой страны, как Украина!
Ну и самый наш свежий номер: Зеленский в качестве Гидранта вызывает озабоченность у некоторых… прослоек! Прямо из Рады поползли по полу коричневые мнения, что Зеленский в президенты тоже не годится. Потому как клоун-весельчак.
То, что у нас вся Рада из таких состоит, это ничего. То, что население всей страны – массовка в клоунаде, тоже никого не волнует. А вот реальный клоун на смену запойному – это повод для беспокойства…
Смех сквозь слезы, да и только. Все сразу забыли про Рональда Рейгана, Леха Качиньского, Арнольда Шварценеггера (не дошел до Гидранта, ну все равно пойдет), Михаил Евдокимов (тоже губернатором был) и звезда всех времен и народов, Борис Ельцин!
Или Ельцин не актер? Вот не помню, но вообще данными его бог в этом плане не обидел. Если и не был, то мог бы стать точно.
Но возвращаясь к нашим… В отличие от парочки неудачников, у Зеленского все есть. В том числе и деньги на залог. Так что Украина вполне себе сможет (может быть) составить конкуренцию всем в качестве страны с актером-президентом.
Кстати, о деньгах.
Уважаемые и любимые мои, вот вы нас тут недавно повеселили, ну мы валялись по сугробам со смеху. Ваш «Первый канал» выдал новость, что в Украине пенсия 2500 гривен, а минимальная зарплата 5500!
Так-то понятно, что праздники затянулись со всеми выходящими последствиями, но не настолько же. У нас народ начал оглядываться, головами крутить, где эта Украина? Может, еще одна появилась? Так надо туда рвать со всех ног, к такой минималке!
Потом поняли, что это были происки Путина. Наверное, он решил, что мы все реально бросимся искать, где та, вторая Украина находится. Но забыл, что это вы 10 дней лютуете со встречей Нового года, а мы-то с 3 января уже трудимся, и к 6-му уже все протрезвели.
Ну, почти все. Почти протрезвели.
Третье место – это ваш прикол с яйцами. С девятками вместо десятка за ту же цену.
Ну вот вы, все-таки, какие-то не удельные. Всему вас учить надо, потому что сами не додумаетесь даже за деньги.
Ну вот что это за бред с девятком яиц? Ладно, раньше яйца дюжинами считали. Потом десяток более прогрессивный стал. А теперь русские придумали девяток!
Я вот даже и в страшном сне такую глупость не смог бы придумать. А как отживею, вернусь в Киев, я вам покажу, как это делается в цивилизованном мире. И в Украине в частности.
А на словах это так выглядит. Берешь старую картонную или пластиковую коробку из-под яиц, либо многоразовый контейнер для них же. И идешь в ближайший маркет. И там, из специальных клеток набираешь себе столько, сколько нужно. Два, три, семь…
Да хоть одно, поскольку они поштучно продаются.
Ну вот умные люди давно додумались яйца поштучно продавать тем, кому это надо. И только русские, пройдя такой путь эволюции, домозговались до девятка.
Идем дальше. Дальше у нас секс! Нет, не в том плане, что я сейчас начну рассказывать или показывать что-то такое, нет. За второе мне Тараканушка все оторвет, что за панцирь выступает. А за первое все уже Супрун сказала.
Вообще, хорошо она сказала. Ваш Задорнов точно вертанулся пару раз, потому как «во тупые» не прозвучало напрямую, но постоянно где-то рядом колобродило.
Сильно удивило Супрун то, что народ так резво отреагировал и слухов понаплодил.
"Бурные дискуссии в соцсетях и панические заголовки в некоторых СМИ продемонстрировали на первый взгляд простые истины, которые вызывают очень много вопросов в обществе. Хуже всего, что подобные недоразумения между партнерами и могут приводить к ужасным последствиям, в частности, насилию в семье".
В общем, министр решила за правильный и добровольный секс насмерть стоять.
"Отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же если лицо было в беспомощном состоянии".
По ее словам, теперь насильники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и на любые унизительные действия в отношении жертвы.
Короче, меня вот лично утешает только одно. Как у вас не знаю, а у нас как раньше было? «Я не хочу, у мене голова болить» — это когда в отношении этого… как его… супруга №1, то нормально. А если в отношении супруга №2, так сразу шантаж начинался, а как насчет без обеда и все такое.
Все, баста! Ганьба любому насилию в семье! Мы все демократически равны, все восемь полов!
Почему восемь? Потому что (это очередная наша хохма уже пошла) вам велели всех в России переделить на 6 полов. Так ПАСЕ вроде бы заявил.
Так вот, ваши 6 полов и наши 2 – поняли, откуда цифра? Ну не можно нам такие же полы иметь, как в России. Мы же фактически Европа, так что когда нам скажут – мы себе и 10 нарисуем. Но – не такие, как у вас.
А пока вы там праздники отмечаете, мы неустанно куем мощь и обороноспособность страны!
Государственная компания Укрспецэкспорт и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для ВСУ ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщил Гидрант в своей мордокниге.
«Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2».
Ну нам тут уже нарассказывали, какие это грозные штуки, и как вы их будете бояться. Сам Гидрант рассказывал. Вот только что смущает, первый раз за это у нас заговорил Юра Бутусов, который с «Цензора», а министр обороны Степа Полторак наоборот, в отмаз пошел. Дескать, никто ничего не подписывал и ничего не покупает.
Хорошо, что у нас Гидрант есть. Все разрулил, всем все объяснил. Даже рассказал, что, кроме выскотехнологичных характеристик, эти БПЛА страшны вам тем, что могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
Морские цели и инженерные сооружения – это мы все поняли, что мутный взгляд Гидранта снова в сторону моста и Керчи смотрит. Ладно.
Но почему ни одна мокрица не пискнула, что нам эти ракеты продадут? Вот вообще не понятно, продадут их, или нет. Вот ведь геморрой, то ли мы завтра ломанемся на беспилотниках весь Черноморский флот топить и мост сносить, то ли…
Сложно понять, когда ты с человеком не на одной волне. А с Гидрантом и тем более.
Ну а закончу на волне без шуток. Тут, в глубинке, серьезно собираются дать бой Петру Гидранту. У меня двоюродная сестра, учитель школьный, в добровольно-принудительном порядке припахана опросы проводить. Ну и мы сами тут немножко поспрашивали среди своих.
И получился у нас такой вот рейтинг не рейтинг, а что-то вышло. Всего мы поспрошали у 212 человек от 18 и выше, как положено. А возрастом и до 70-ти. И вот какая картина. Я не буду умничать (и так умный), проценты высчитывать, но картинка вот такая:
1. Юлия Тимошенко — 84.
2. Анатолий Гриценко – 31.
3. Юрий Бойко – 27.
4. Владимир Зелинский — 23.
5. Святослав Вакарчук — 16.
6. Олег Ляшко — 12.
7. Петр Порошенко — 10.
8. Іди далеко і надовго – 9.
Да, это Центральная Украина, где панночка Юлия всегда себя хорошо чувствовала. Но, с другой стороны, здесь все еще помнят ее программы помощи пенсионерам в супермаркетах (которые у нее отжали после посадки), ее программу по строительству эконом-жилья и рассрочки… В общем, тут Тимошенко ой как прочно себя будет чувствовать.
И тут на всех постах в избирательных комиссиях люди-то все те же… Не забросишь, не припишешь. И более того, тут как бы Гидранта на второй срок совсем не хотят.
Будет интересно. А я теперь, получив почти профессиональную подготовку в опросах, по возвращении в Киев еще среди народа пошастаю. Я теперь знаю, как правильно и под каким соусом опросы проводить.
Под соусом? Ну вы поняли, что это всего лишь форма речи. Выборы на Украине можно проводить либо под самогоном, либо не проводить вообще. Потому как нервов никаких не хватит.
Ну и в завершение я вам покажу маленькую фотозарисовку из глубинки. Просто такие вот пейзажики настоящей Украины. Я их наделал, пока шел от кумовьев аккурат рождественским утром. Потому и на улицах никого.
Кстати, берите на вооружение! Автотранспорт таким утром — рисковое дело, сами понимаете. Гужевой... с ним можно и не договориться. А тут по морозцу да с ветерком... Брр...
А на этом я пока с вами прощаюсь, желаю вам не подорвать здоровье такими длинными праздниками, но уж если подорвали – лечите подобное только подобным! Будем жить!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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