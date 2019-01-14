Трамп угрожает Турции экономическим истощением

Начинаем давно назревший вывод (американских войск) из Сирии и в то же время наносим мощные удары по остаткам "Исламского государства" (*запрещено в РФ, - прим. «ВО») на разных направлениях. Будем атаковать снова с имеющихся рядом (с Сирией) военных баз, если оно (ИГ*) перегруппируется. Истощим Турцию экономически, если они нанесут удар по курдам.

Президент Соединённых Штатов Америки прокомментировал стягивание турецких войск к сирийской границе на фоне заявлений курдских лидеров о том, что Эрдоган готовит операцию против курдов на севере САР. По словам Трампа, Турцию ожидают серьёзные экономические меры, если турки после вывода американских войск из северных районов Сирии начнут силовую операцию против курдских отрядов.По словам Трампа, Турция будет «разорена» («истощена»), если решится на атаку курдского населения и курдских формирований. Такую формулировку президент США предложил (традиционно) в своём микроблоге Твиттера. При этом Трамп в очередной раз заявил о «начинающемся выводе» американского военного контингента из Сирийской Арабской Республики.Из заявления американского президента:Напомним, что Турция вместе с США входит в состав Североатлантического военного блока.На этом фоне из самой Турции приходят сообщения о том, что армия этой страны начала военные учения на границе с сирийским Идлибом. В учениях принимают участие бойцы турецкого спецназа, которые выполнили «условное десантирование» в тыл противника. В маневрах на сирийской границе задействованы бронетанковые формирования турецких войск. Проведена отработка действий снайперов, вооружённых KNT-76.