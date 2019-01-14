14 января - День создания трубопроводных войск России

14 января в Вооружённых силах РФ отмечается день создания трубопроводных войск.В этот день в 1952 году в СССР военным министром (тогдашнее название должности) подписывается приказ о создании первого войскового батальона, в задачи которого будет входить перекачка топлива.Нужно отметить, что в 1951 году Совмин СССР в лице Военного министерства, а также Миннефтепрома, нацелился на испытания нефтепровода в полевых условиях. И проведение этих испытаний в итоге было признано успешным.Трубопроводные войска ВС РФ – небоевые специальные войска. Это по «номенклатуре». Однако за свою более чем полувековую историю военнослужащим этих войск приходилось нередко вступать в полноценные боестолкновения, в том числе и для защиты инфраструктурных объектов, созданных для обеспечения как военных, так и гражданских нужд.Одна из боевых страниц истории трубопроводных войск – война в Афганистане, когда без той деятельности, которую осуществляли ТбВ, фактически ставилась бы под вопрос вся войсковая операция в этой стране Центральной Азии. Перекачка горючего с территории СССР в Афганистан с последующим распределениям по территории самого Афганистана – решённая военнослужащими ТбВ сложнейшая задача, которая стала особым звеном в советской операции. Трубопроводы с горючим становились целями боевиков, но бойцы ТбВ делали всё, чтобы топливо своевременно доходило до потребителя.Трубопроводные войска обеспечивают поставки топлива для всех видов войск, включая ВКС и ВМФ РФ. Общие объёмы поставок растут год от года, исчисляясь миллионами тонн. Рост поставок говорит о том, что российская армия всё активнее совершенствует свою выучку в том числе на масштабных учениях.Служба горючего в целом работает не только с трубопроводами как таковыми, но и обеспечивают работу контейнерных и блочных автозаправочных станций (АЗС), полевых складов горючего (ПСГ), эксплуатируют автомобильные средства транспортировки и заправки горючего.Особая работа развёрнута сегодня в Арктике, где активно восстанавливается и развивается инфраструктура ВС России.В 2014 году трубопроводные войска выполняли важнейшую работу по обеспечению жителей Крымского полуострова пресной водой.