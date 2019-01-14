В РФ ответили на предложение ограничить трансляцию российских каналов в РБ

"Белорусский народный фронт" либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России.

В России прокомментировали предложение оппозиционного «Белорусского народного фронта» об ограничении или запрете трансляций российских телеканалов на белорусской территории. Представители БНФ, напомним, заявили, что запрет необходимо ввести в связи с «искажением телеканалами РФ ситуации в Беларуси». Добавлено, что российские телеканалы «разжигают вражду».Ситуацию прокомментировал в Твиттере Алексей Пушков:По словам российского сенатора и телеведущего, российские телеканалы никогда не разжигали вражду по отношению к Белоруссии.На самом деле, все эти взаимные претензии высоких чиновников и представителей политических и экономических институтов Белоруссии и России выглядят как вода на мельницу тем силам, в задачи которых входит осуществить ещё один разрыв братских народов. Украиной явно не собираются ограничиваться, а потому будут всякий раз вбрасывать темы с претензиями, чтобы народы России и Белоруссии стали испытывать друг к другу недоверие и подозрения.Российская оппозиция (тем более «несистемная»), откровенно говоря, позволяет себе не менее бредовые провокационные заявления, но на то она и оппозиция, чтобы пытаться зарабатывать для себя политические дивиденды, в том числе и не без помощи откровенных провокаций. Именно поэтому нужно реагировать не на инициативы тех, кто хочет разорвать братские узы, а делать эти узы такими, чтобы разорвать их было в принципе невозможно.