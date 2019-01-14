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В США сообщили об инициативе нанесения ударов по Ирану

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В американской прессе появился материал, в котором рассказывается о рассмотрении в США планов по нанесению ударов по Ирану. The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей политических структур США, сообщает, что с такой инициативой выступал в частности Джон Болтон, являющийся советником по нацбезопасности президента Дональда Трампа.

В США сообщили об инициативе нанесения ударов по Ирану

Фото с американского корабля USS Whirlwind



По мнению Болтона, Штатам нужно было проработать варианты нанесения ракетного удара по иранской территории в связи с сентябрьской атакой на дипломатический квартал в центре Багдада. Напомним, что в США ответственной за атаку называют «проиранскую шиитскую группировку».

При этом у источников WSJ, как сообщается, нет данных относительно того, была ли начата Пентагоном работа по подготовке антииранского удара. Известно лишь, что в Вашингтоне высказались за увеличение финансирования мер по противостоянию «расширению влияния Ирана на Ближнем Востоке».

Напомним, что власти Ирана ранее обещали перекрыть ключевую артерию для транспортировки углеводородов в регионе – Ормузский пролив – в случае американских провокаций. В то же время в США военные эксперты отметили, что Ирану вполне по силам запереть американский Пятый флот на его базе в Персидском заливе. Основной пункт базирования этого флота – Манама (Бахрейн).
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