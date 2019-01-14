Мечты Запада о распаде России - только мечты?

Запад во главе с США не перестаёт лелеять надежу на то, чтобы уничтожить Россию. Отсюда всяческое поощрение тех, кто эти идеи поддерживает и культивирует.Одним из таких сторонников распада России является политолог Януш Бугайский, опубликовавший в своей авторской колонке газеты «The Hill» статью под названием «Управляя распадом России» со зловещими прогнозами относительно будущего РФ.Сегодняшним местом работы политолога является Центр анализа европейской политики. До этого господин Бугайский, эмигрант из Польши, руководил Восточно-Европейской программой в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне и читал лекции в университетах. Самым примечательным фактом в его биографии является то, что Бугайский оказывал услуги USAID – Агентству по международному сотрудничеству - организации, исторически связанной с ЦРУ. Специализацией политолога является распад государств и вытекающие из него гражданские конфликты.К каким выводам подводит читателя г-н Бугайский? Почему, по мнению авторов видео, к словам политолога не нужно относиться как к горячечному бреду? Ответы на эти и другие вопросы в ролике «Час Бугайского. Константин Семин. Агитпроп».