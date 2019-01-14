В многоэтажке города Шахты прогремел взрыв

Из города Шахты Ростовской области поступили сообщения о взрыве в одном из многоквартирных домов. Сообщения подтверждает региональное управление МЧС. На данный момент известно, что взрыв прогремел в доме по улице Хабарова примерно в 6:18 мск. При этом сообщается об обрушении квартир на 8-м и 9-м этажах одного из подъездов.Региональное управление МЧС приводит данные о том, что причиной взрыва стала утечка бытового газа. Сам взрыв произошёл после того, как один из жильцов включил свет в помещении. О других версиях по поводу причин взрыва не сообщается.На данный момент нет данных и о погибших и пострадавших. В общей сложности произошло обрушение 4-х квартир. Это предварительные данные.Напомним, что утром 31 декабря взрыв прогремел в одной из многоэтажек Магнитогорска. На сегодняшний день известно о 39 погибших. По данным МЧС, причиной взрыва в уральском городе так же стала утечка бытового газа.По сообщениям местных СМИ, для жителей дома города Шахты, где прогремел взрыв, организованы пункты временного размещения. В первую очередь, речь идёт о ближайшей к месту обрушения школе - номер 23.Известно, что в пункты временного размещения направлены 140 человек.