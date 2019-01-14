Для студентов университета в США вводят курс о "российской гибридной угрозе"

Нашла своё подтверждение информация о том, что в Джорджтаунском университете США введён новый курс для студентов одного из старейших американских вузов. Курс, как сообщается, позволит студентам получить знания о гибридной угрозе со стороны России. При этом теоретические основы курса не будут ограничиваться только лишь «попытками вмешательства России в дела США».Курс студенты американского вуза начнут проходить с весны наступившего года. Американские преподаватели, включая приглашённых экспертов, расскажут студентам Джорджтаунского университета о том, как Россия «ведёт гибридные войны по всему миру». Так, планируется осветить «влияние русских хакеров и ботов» на события 2007 года в Эстонии, на ситуацию в Грузии и на Украине.Среди тем, которые должны будут усвоить слушатели курса, значатся такие как: «интернет-тролли», «патриотические хакеры», «информационное и дезинформационное вмешательство». При этом «действия российских властей» описываются в пояснительной записке как «глобальный империалистический бунт».9 января в Твиттере появилась заметка американской журналистки Молли Маккью. Она пишет, что ей предложили работу, которая заключается в том, чтобы «мучить новых студентов курсом о гибридной угрозе России в течение всего семестра».Примечательно, что далеко не все профессиональные круги в США в восторге от идеи введения такого курса в программу престижного американского вуза. Отдельные эксперты назвали инициативу администрации университета позором.В России опубликованы комментарии по поводу введения курса о «гибридной угрозе». С горькой иронией констатируется, что американским студентам расскажут о «гнусном вмешательстве России по всему миру, что десятки лет США считали исключительно своей прерогативой».