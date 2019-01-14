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США намерены ограничить влияние России в Арктике

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ВМС США планируют расширить свое влияние в Арктике и тем самым ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в регионе, пишет обозреватель газеты Wall Street Journal Бен Кеслинг.

США намерены ограничить влияние России в Арктике



Газета напоминает, что этим летом командование американского флота планирует отправить военный корабль в поход по арктическим водам, который пройдет в рамках операции «по обеспечению свободы судоходства».

Кроме того, Пентагон намерен восстановить военную базу на острове Адак (штат Аляска). Там планируется расположить надводные корабли и разведывательные самолеты Р-8.

Автор отмечает, что глобальное потепление позволяет открыть в Арктике новые морские пути для более активного судоходства. И это обстоятельство уже привело к росту напряженности в военной и торговой сферах.

Как отметил министр ВМС США Ричард Спенсер, отправка военного корабля в поход по арктическим водам станет первой операцией флота, направленной на обеспечение свободы судоходства в регионе. Эти действия, по словам министра, станут ответом на «чрезмерные притязания некоторых стран».

Подобные мероприятия американские ВМС регулярно проводят в Южно-Китайском море в противовес властям КНР.

Издание видит для США опасность в том, что Китай объявил себя «околоарктической державой» и теперь ведет активную деятельность по созданию «полярного Шелкового пути», чтобы получить свободу действий в регионе. Россия, в свою очередь, уже давно расширяет свое влияние в Арктике – этому способствуют протяженная северная граница страны и торговые перспективы.

Однако американские власти в свое время недооценили важность наращивания потенциала в Заполярье, поэтому при реализации нынешних планов они могут столкнуться с немалыми трудностями, признает автор.

Ранее германские СМИ писали, что действия США по обеспечению свободы судоходства будут проводиться в районах, на которые претендует Россия, а это чревато повторением «керченского инцидента».
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