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Рота ВСУ в полном составе отказалась воевать на Донбассе

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Рота украинской мотопехотной бригады, в полном составе отказалась принимать участие в боевых действиях в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции Луганской республики Андрея Марочко.

Рота ВСУ в полном составе отказалась воевать на Донбассе



По данным наших источников, личный состав второй роты третьего батальона 59-й мотопехотной бригады отказался выходить на закрепленные за подразделением позиции,
сказал Марочко.

Согласно информации, о нежелании бойцов выходить на позиции вышестоящему командованию доложил командир роты с позывным «Руслан». В своем рапорте он отметил, что «военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми».

После этого, по словам Марочко, в район населенного пункта Лобачево, расположенного неподалеку от линии соприкосновения, с целью разбирательства прибыло специальное подразделение военной службы правопорядка ВСУ.

Сообщается, что к настоящему времени командир «бунтарской» роты и командиры взводов задержаны, ведется дознание.

Между тем украинские эксперты оценивают вероятность начала войны между Россией и Украиной как минимальную.

Как заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан, войны между странами точно не будет до президентских выборов на Украине. По его мнению, Москва надеется на смену политического вектора в Киеве.

Однако даже после выборов, независимо от их результатов, полномасштабной войны не будет,
уверен Богдан.

Вместе с тем, он сообщил, что Генштаб ВСУ продолжает разработку возможной военной операции по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса.
Использованы фотографии:
ВСУ, https://twitter.com
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