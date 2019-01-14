Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 04.01.18 – 10.01.19
На этой неделе, несмотря на заключенное ранее «Рождественское» перемирие, обстановка продолжала накаляться. Впервые с начала перемирия 29 декабря, ВСУ применило танки. К счастью, от обстрелов никто не погиб, но пострадали гражданские, ранено три работника КП «Вода Донбасса» и один военнослужащий НМ ДНР.
По прежнему не делаю таблицы, так как, в основном, стрелковые перестрелки. У нас вторую неделю сильная метель, навалило много снега. Лет 15 такого не помню. Поэтому не удивительно, что обстрелов мало. Хотя ВСУ умудряются и в такой ситуации стрелять.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 37 раз. Наиболее активно украинские боевики применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по районам н.п. Жабичево, Крутая Балка и Саханка.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 18 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 90 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Молодежное, Золотое-5, Донецкий, Желобок и памятник Князю Игорю.
Украинская агрессия в отношении жителей Донбасса проявляется не только в целенаправленных обстрелах. На контрольных пунктах въезда-выезда украинские пограничники и СБУшники по-своему издеваются над мирными гражданами. Они намеренно создают препятствия и всячески затягивают процесс пропуска транспорта и мирных граждан на КПВВ. Учитывая сложные погодные условия, больше всего от этих действий страдают пожилые люди.
Так, в четверг 10 января на КПВВ «Майорск» в течение первой половины дня, находясь в очереди, поочередно от сердечного приступа скончались трое мужчин, 1959, 1939 и 1949 годов рождения.
4 января, подготовительные мероприятия противника отмечались в районе н.п. Каменка Ясиноватского района, в зоне ответственности 93-й механизированной бригады.
Так, по полученным нами данным от достоверных источников в 93-й бригаде, группой боевиков из состава 3-го полка специального назначения проводилась рекогносцировка района выполнения предстоящих задач. Определялись пути подхода к нашим позициям и изучалась местность. Накануне командир группы боевиков 3-го полка, майор Бондарович, согласовал с командиром 93-й бригады Клочковым вопросы взаимодействия. Однако, в процессе доведения команды до своих подчиненных на переднем крае, на каком-то этапе произошел сбой. В итоге, боевики на позициях не знали о том, что в их зоне ответственности будут работать горе-профессионалы, которых они называют «спецназовцами».
В ходе традиционно «грамотно» спланированной операции, украинские спецназовцы были обнаружены своими «коллегами» из 93-й бригады, которые еще не успели отойти от новогоднего суррогата, и приняли их за разведгруппу Народной милиции Республики. В результате обстрела боевиками 93-й бригады, командир рекогносцировочной группы Бондарович получил ранения.
5 января, в 12.35 в районе северо-восточнее Авдеевки нашими наблюдателями зафиксирована работа группы инженерной разведки 93-й механизированной бригады в количестве четырех боевиков, которая проделывала проход в минно-взрывных заграждениях. Низкий уровень подготовки украинских саперов, ожидаемо привел к новым потерям, двое погибли, один получил ранения. Четвертый боевик сбежал, бросив раненого товарища.
6 января, в районе н.п. Зайцево северное в ходе пьяной ссоры один боевик 72-й механизированной бригады застрелил другого.
8 января, в районе северо-восточнее н.п. Авдеевка нашими дежурными средствами противовоздушной обороны зафиксирован и уничтожен БЛА типа «Фантом». Отмечу, что с использованием данного беспилотника командование 93-й бригады пыталось провести разведку района предстоящих действий. Как видно, противник не отказался от своих агрессивных намерений, которые могут привести к срыву договоренностей о прекращении огня.
9 января, в районе пункта пропуска «Перлина» на выезде из н.п. Березовое в результате пьяных развлечений с оружием получил ранение один боевик 1-й танковой бригады.
9 января, в н.п. Попасная от воспаления лёгких скончался военнослужащий 54-ой отдельной механизированной бригады рядовой Лобоченко. Ещё девять военнослужащих 54-ой бригады и трое военнослужащих 10-ой бригады, были госпитализированы в ЦГБ н.п. Лисичанск с сильным обморожением конечностей.
10 января, около 13 часов во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, попали под прицельный огонь украинских боевиков, с применением ПТУР.
В результате обстрела ранения получили трое сотрудников коммунального предприятия, обеспечивающих работоспособность важного объекта гражданской инфраструктуры. Также произошло возгорание служебного автомобиля. Раненые сотрудники эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
ДНР:
На Мариупольском направлении в 79-ю десантно-штурмовую бригаду отмечено прибытие рабочей группы во главе с командующим десантно-штурмовыми войсками Забродским.
По имеющейся у нас информации Забродский провел рабочее совещание с управлением 79-й бригады и командирами подразделений, в ходе которого отданы указания на организацию и проведение провокаций в зоне ответственности бригады. Осуществлена координация действий командования 79-й бригады, пресс-центра штаба оккупационных сил и представителей пропагандистских украинских СМИ, которые прибыли в данный район, по освещению на подконтрольных ресурсах и подаче информации в нужном ракурсе.
ЛНР:
Несмотря на тенденцию к стабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения, украинская сторона продолжает нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон. - в районе н.п. Новотошковское выявлены новые позиции минометной батареи 54-ой отдельной механизированной бригады;
- в районе н.п. Крымское, в зоне ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, выявлены позиции гаубично-артиллерийской батареи. Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения.
На этой неделе вне мест хранения выявлено более 80 единиц: Танков Т-64 и Т-72– 48 единиц; 122-мм САУ «Гвоздика» – 8 единиц; 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 12 единиц; 120-мм минометов – 12 единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – 6 единиц.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
04.01.18, пятница
09:00-09:30 – н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:20 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применяется стрелковое оружие;
12:55 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:45 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применяется стрелковое оружие;
21:45 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:05 - АГС(5), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 22:30 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:10 - КК, СО – с направления Крымское – в направлении Желобок.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 6 раз, ЛНР 2 раза.
05.01.18, суббота
10:25-11:00 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 гранаты РПГ;
14:20-14:40 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:35 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 30 гранат АГС, применяется стрелковое оружие;
15:35 - РПГ (3), СО – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 18:15-18:35 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка: зафиксирована работа снайпера;
23:20 - СПГ-9 (2), КК, СО – с направления Луганское – в направлении Лозовое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 4 раза, ЛНР 2 раза.
06.01.18, воскресенье
13:45 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:30 – н.п. Водяное - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:35 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное, произведено 5 выстрелов РПГ;
17:35-18:05 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (шахта 6/7), использовалось стрелковое оружие;
21:00 - КК, СО – с направления Золотое -4 – в направлении Золотое-5.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 4 раза, ЛНР 1 раз.
07.01.18, понедельник
07:05-07:35 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялось стрелковое оружие;
11:25-12:00 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 15 гранат АГС;
11:55 – н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:00-14:30 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:35 - БМП-1 (10) – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 16:15 – СПГ-9 (4), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 18:50 - СО – с направления Станица Луганская – в направлении пам. Князю Игорю;
22:10-22:40 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 5 раз, ЛНР 3 раза.
08.01.19, вторник
10:35 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 5 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:50 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущена 1 граната РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:50 - СО – с направления Новоалександровка – в направлении Первомайск; 16:30 - РПГ (7) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий; 20:50 - 82 мм (8) – с направления Крымское – в направлении Желобок; 21:10 – н.п. Березовое - н.п. Ясное: выпущена 1 граната РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:15 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применяется снайперское оружие;
22:40 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: применяется стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 5 раз, ЛНР 3 раза.
09.01.19, среда
10:50 - н.п. Невельское - ш-та Абакумова: применялось стрелковое оружие;
12:45 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:30 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:25 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6-7): применялось стрелковое оружие;
15:00 – СПГ-9 (2), КК, СО – с направления Попасная – в направлении Молодёжное; 18:10 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применялось стрелковое оружие;
18:15 - 82 мм (2) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 23:00 - 82 мм (7) – с направления Крымское – в направлении Желобок.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 5 раз и ЛНР 3 раза.
10.01.19, четверг
11:30-12:00 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6-7): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:05 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
12:00 - АГС (5), КК, СО – с направления Троицкое – в направлении Калиново; 12:20 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: произведено 3 выстрела БМП-1;
12:25 - АГС (15) – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 13:05 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6-7): выпущено 3 мины калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:55 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущена 1 граната СПГ-9;
13:50 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 5 мин калибром 82 мм;
14:00 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6-7): выпущено 2 мины калибром 82 мм, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:30 - РПГ (7), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
16:30 -120 (13), КК, СО – с направления Попасная – в направлении Калиново-Борьщеватое
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 8 раз, ЛНР 4 раза.
Всем терпения и здоровья!
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