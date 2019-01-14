Опубликованы кадры с места трагедии в Ростовской области

Публикуются кадры с места трагедии в ростовского городе Шахты. Напомним, сегодня примерно в 6:18 мск в одной из многоэтажек по улице Хабарова прогремел взрыв. По официальным данным, основной версией взрыва стала утечка бытового газа. По каким причинам могла произойти эта утечка, не сообщается.Изначально сообщалось, что произошло обрушение 4-х квартир на 8 и 9-м этажах многоквартирного дома. Однако на кадрах видно, что разрушения коснулись как минимум трёх верхних этажей шахтинской девятиэтажки. Квартиры на 7-м этаже пострадали в меньшей степени.На самом деле речь идёт о доме разной "этажности". В результате взрыва оказалась повреждена и кровля той части дома, высота которой меньше, чем высота наиболее пострадавшего подъезда.По последним данным, спасатели из-под завалов извлекли троих человек. Одна из женщин была мертва. Всех пострадавших направили в местные клиники, где им оказывается необходимая медпомощь.Среди спасённых из-под завалов – ребёнок. По некоторым данным, он находился в одной квартире с женщиной, которая в результате взрыва и обрушения конструкций здания погибла.Местные СМИ сообщают, что на месте трагедии ведутся работы по разбору завалов. Жители города предлагают свою помощь, в том числе по размещению жителей многоэтажки.По данным регионального управления МЧС, под завалами на верхних этажах дома в городе Шахты остаются по меньшей мере пять человек. Ранее 140 человек были эвакуированы и размещены в ближайшем здании школы.