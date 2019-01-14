Нетаньяху: Израиль будет наращивать удары по иранским объектам в Сирии

Это отражает нашу решимость предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии. При необходимости мы готовы активизировать такие атаки,

Израиль полон решимости наращивать атаки на иранские объекты в Сирии с целью недопущения закрепления военного присутствия Ирана в этой стране, передает ТАСС заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху.Нетаньяху напомнил, что в ночь на субботу ВВС Израиля нанесли удар по иранскому складу с оружием в аэропорту Дамаска.заявил он на встрече с военными.В тот же день, по словам премьера, военнослужащие обнаружили шестой, самый крупный из всех, тоннель, прорытый боевиками «Хезболлах». Это явилось успешным завершением операции «Северный щит», которая была проведена ради безопасности Израиля.Целью операции, стартовавшей 4 декабря, было уничтожение подземных ходов, прорытых на ливано-израильской границе.Ранее на еженедельном заседании израильского кабмина Нетаньяху признал, что ВВС страны за последние 36 часов нанесли удары по иранским объектам в аэропорту Дамаска. Он также заявил, что ЦАХАЛ «сотни раз атаковал» объекты, принадлежащие Ирану и ливанскому движению «Хезболлах».Кстати, оппозиция регулярно критикует Нетаньяху за откровенные заявления. Оппозиционеры считают, что подобные высказывания приносят ущерб безопасности Израиля, а делает их премьер ради личной и электоральной выгоды.Напомним, в ночь на 12 января израильский самолет, находившийся над Галилейским выступом, выпустил несколько ракет по целям в аэропорту Дамаска. По данным сирийских СМИ, 8 ракет были перехвачены средствами ПВО-ПРО, но одна всё же попала в склад с оружием. В результате хранилище было уничтожено, три человека получили ранения.