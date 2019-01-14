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В пригороде Тегерана потерпел крушение грузовой "Боинг-707"

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В окрестностях столицы Ирана - Тегерана разбился грузовой самолет "Боинг-707" разбился в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает иранское агентство FARS.

В пригороде Тегерана потерпел крушение грузовой "Боинг-707"



Крушение самолета произошло при посадке на аэродром в районе города Кередж в сорока километрах от иранской столицы. По данным иранского агенства, при посадке самолет выкатился за пределы полосы, врезался в дома жилого района и загорелся. Предварительной причиной инцидента называется ошибка пилотов при посадке. На место происшествия выдвинулись экстренные службы, машины скорой помощи. Сообщается, что борт выполнял чартерный рейс из Бишкека (Киргизия) в Кередж (Иран). На борту находилось от 10 до 16 человек, включая экипаж, самолет перевозил мясо. Принадлежность самолета не озвучена.



Мы уверены, что самолет не был пассажирским
— заявил Миджитаба Халиди, представитель агентства по чрезвычайным ситуациям.

На настоящий момент на месте крушения ведутся спасательные работы. По информации управления по чрезвычайным ситуациям Ирана, в крушении из 16 человек выжил только один - бортинженер самолета, о его состоянии не сообщается. Также ничего не сообщается о жертвах и раненых в жилом квартале, куда врезался самолет.
Использованы фотографии:
Twitter/Mahdi Khodabakhsh‏
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