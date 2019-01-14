В пригороде Тегерана потерпел крушение грузовой "Боинг-707"

Мы уверены, что самолет не был пассажирским

В окрестностях столицы Ирана - Тегерана разбился грузовой самолет "Боинг-707" разбился в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает иранское агентство FARS Крушение самолета произошло при посадке на аэродром в районе города Кередж в сорока километрах от иранской столицы. По данным иранского агенства, при посадке самолет выкатился за пределы полосы, врезался в дома жилого района и загорелся. Предварительной причиной инцидента называется ошибка пилотов при посадке. На место происшествия выдвинулись экстренные службы, машины скорой помощи. Сообщается, что борт выполнял чартерный рейс из Бишкека (Киргизия) в Кередж (Иран). На борту находилось от 10 до 16 человек, включая экипаж, самолет перевозил мясо. Принадлежность самолета не озвучена.— заявил Миджитаба Халиди, представитель агентства по чрезвычайным ситуациям.На настоящий момент на месте крушения ведутся спасательные работы. По информации управления по чрезвычайным ситуациям Ирана, в крушении из 16 человек выжил только один - бортинженер самолета, о его состоянии не сообщается. Также ничего не сообщается о жертвах и раненых в жилом квартале, куда врезался самолет.