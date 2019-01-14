Более половины американцев не поддержали решение Трампа о строительстве стены
Большая часть граждан США не поддерживает проект Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенной службой SSRS.
Согласно исследованию, 56% респондентов высказались против возведения стены вдоль всей границы с Мексикой. Поддержали строительство 39%, воздержались 5%.
На вопрос, кто, по их мнению, виноват в приостановке работы правительства, 55% респондентов ответили, что ответственность лежит на Трампе. 32% считают, что виноваты демократы в парламенте. Остальные считают, что виноваты и президент, и демократы.
Опрос был проведен 11 января среди 848 американских граждан.
Напомним, работа американского федерального правительства частично приостановлена с 22 декабря. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось договориться о параметрах бюджета, в который Трамп в ультимативном порядке требует включить средства ($5,7 млрд.) на сооружение стены на границе с Мексикой.
Накануне влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал Трампу временно восстановить работу правительства. Такой шаг, по мнению законодателя, поможет президенту договориться с демократами.
Грэм сообщил журналистам, что введение чрезвычайного положения из-за кризиса на границе воспринимается президентом как крайняя мера, однако развитие такого сценария становится со временем всё более реальным.
При этом он выразил сомнение в эффективности подобного шага.
В пятницу Трамп заявил, что не хочет «прямо сейчас» вводить чрезвычайное положение из-за кризиса на границе, поскольку надеется, что конгрессмены всё же примут необходимый бюджет.
Согласно исследованию, 56% респондентов высказались против возведения стены вдоль всей границы с Мексикой. Поддержали строительство 39%, воздержались 5%.
На вопрос, кто, по их мнению, виноват в приостановке работы правительства, 55% респондентов ответили, что ответственность лежит на Трампе. 32% считают, что виноваты демократы в парламенте. Остальные считают, что виноваты и президент, и демократы.
Опрос был проведен 11 января среди 848 американских граждан.
Напомним, работа американского федерального правительства частично приостановлена с 22 декабря. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось договориться о параметрах бюджета, в который Трамп в ультимативном порядке требует включить средства ($5,7 млрд.) на сооружение стены на границе с Мексикой.
Накануне влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал Трампу временно восстановить работу правительства. Такой шаг, по мнению законодателя, поможет президенту договориться с демократами.
Грэм сообщил журналистам, что введение чрезвычайного положения из-за кризиса на границе воспринимается президентом как крайняя мера, однако развитие такого сценария становится со временем всё более реальным.
Если к концу трех недель нам не удастся договориться, посмотрим, сможет ли он это сделать президент путем введения чрезвычайного положения,сказал сенатор.
При этом он выразил сомнение в эффективности подобного шага.
В пятницу Трамп заявил, что не хочет «прямо сейчас» вводить чрезвычайное положение из-за кризиса на границе, поскольку надеется, что конгрессмены всё же примут необходимый бюджет.
Я хочу, чтобы Конгресс сделал свою работу,сказал он.
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