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Более половины американцев не поддержали решение Трампа о строительстве стены

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Большая часть граждан США не поддерживает проект Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенной службой SSRS.

Более половины американцев не поддержали решение Трампа о строительстве стены



Согласно исследованию, 56% респондентов высказались против возведения стены вдоль всей границы с Мексикой. Поддержали строительство 39%, воздержались 5%.

На вопрос, кто, по их мнению, виноват в приостановке работы правительства, 55% респондентов ответили, что ответственность лежит на Трампе. 32% считают, что виноваты демократы в парламенте. Остальные считают, что виноваты и президент, и демократы.

Опрос был проведен 11 января среди 848 американских граждан.

Напомним, работа американского федерального правительства частично приостановлена с 22 декабря. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось договориться о параметрах бюджета, в который Трамп в ультимативном порядке требует включить средства ($5,7 млрд.) на сооружение стены на границе с Мексикой.

Накануне влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал Трампу временно восстановить работу правительства. Такой шаг, по мнению законодателя, поможет президенту договориться с демократами.

Грэм сообщил журналистам, что введение чрезвычайного положения из-за кризиса на границе воспринимается президентом как крайняя мера, однако развитие такого сценария становится со временем всё более реальным.

Если к концу трех недель нам не удастся договориться, посмотрим, сможет ли он это сделать президент путем введения чрезвычайного положения,
сказал сенатор.

При этом он выразил сомнение в эффективности подобного шага.

В пятницу Трамп заявил, что не хочет «прямо сейчас» вводить чрезвычайное положение из-за кризиса на границе, поскольку надеется, что конгрессмены всё же примут необходимый бюджет.

Я хочу, чтобы Конгресс сделал свою работу,
сказал он.
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