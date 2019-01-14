Новый катер проекта 21980 "Грачонок" вошёл в состав ТОФ

Новый противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" поступил на вооружение Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. В торжественной церемонии поднятия Андреевского флага приняли участие командование флотилии разнородных сил, ветераны военной службы и юнармейцы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.Как сообщает пресс-служба, новый противодиверсионный катер стал уже пятым катером данного типа, принятым в состав ТОФ в рамках программы перевооружения.Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль. Экипаж - 8 человек.Водоизмещение - около 140 т, длина - 30 м, ширина - 7,3 м, осадка - 1,8 мСкорость полного хода - 23 узлаДальность плавания - 200 мильАвтономность - 5 сутокЭкипаж - 8 человекВооружение: одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ, один противодиверсионный гранатомет ДП-64, один противодиверсионный гранатомет ДП-65, четыре ПЗРК типа "Игла".Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС "Кальмар", ОГАС "Анапа".