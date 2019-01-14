В Алма-Ате уничтожена "спящая" ячейка ИГИЛ
Казахстан – стратегический партнер России как в экономическом, так и в военно-оборонном плане. Соответственно, в борьбе с терроризмом силовые структуры РФ и Казахстана работают в плотном сотрудничестве друг с другом.
В СМИ появилась информация о ликвидации очередной спящей ячейки ИГ* в Алма-Ате. При этом все её члены задержаны, а оружие, боеприпасы и комплектующие взрывных устройств изъяты.
Через территории бывших союзных республик Центральной Азии ближневосточные террористы ИГИЛ* имеют шанс проникнуть и в Россию, и в Казахстан. Поэтому Москва и Астана должны неустанно координировать свои антитеррористические действия, чтобы упреждать потенциальные теракты в российских и казахских городах заблаговременно и по возможности без жертв.
Задержание боевиков в Алма-Ате не единственное в Казахстане за последнее время. Летом прошлого года сообщалось, что сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность бандформирования ИГ* в Уральске, задержав там восемь радикальных исламистов. А годом ранее, в 2017 году, пресс-служба КНБ сообщала о нейтрализации ещё четырёх радикальных группировок, участники которых допускали призывы в поддержку ИГ*.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
В СМИ появилась информация о ликвидации очередной спящей ячейки ИГ* в Алма-Ате. При этом все её члены задержаны, а оружие, боеприпасы и комплектующие взрывных устройств изъяты.
Через территории бывших союзных республик Центральной Азии ближневосточные террористы ИГИЛ* имеют шанс проникнуть и в Россию, и в Казахстан. Поэтому Москва и Астана должны неустанно координировать свои антитеррористические действия, чтобы упреждать потенциальные теракты в российских и казахских городах заблаговременно и по возможности без жертв.
Задержание боевиков в Алма-Ате не единственное в Казахстане за последнее время. Летом прошлого года сообщалось, что сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность бандформирования ИГ* в Уральске, задержав там восемь радикальных исламистов. А годом ранее, в 2017 году, пресс-служба КНБ сообщала о нейтрализации ещё четырёх радикальных группировок, участники которых допускали призывы в поддержку ИГ*.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://russian.rt.com/ussr/news/592205-kazahstan-zaderzhanie-podgotovka-terakt
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