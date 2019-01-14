Военно-морские силы Алжира получили ещё две "Варшавянки"

Военно-морские силы Алжира получили на вооружение две подводные лодки российского проекта 06361. Торжественная церемония ввода в боевой состав ВМС новых субмарин прошла 9 января этого года на военно-морской базе Мерс-эль-Кебир в присутствии начальника генерального штаба Национальной народной армии Алжира генерала армии Ахмада Гайд Салаха, передает блог bmpd.Как ранее сообщалось, обе подводные лодки были построены на ОАО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге по проекту 636М и являются однотипными "Варшавянкам", построенным для Китая. Субмарины покинули верфи соответственно 2 октября 2018 года и 27 ноября 2018 года. В ВМС Алжира новые подлодки получили бортовые номера "031", "032" и наименования "Уарсени" (Ouarsenis), и "Хоггар" (Hoggar). Это уже третья и четвертая субмарины данного проекта, полученные алжирским флотом. Первые "Варшавянки" поступили в Алжир в 2009 и 2010 годах соответственно.Водоизмещение надводное – 2350 тонн, подводное – 3120 тонн.Размеры: длина – 73,8 м., ширина корпуса – 9,9 м., ширина со стабилизаторами – 12,8 м, осадка – 6,2 м.Глубина погружения: рабочая – 240 м, предельная – 300 м.Скорость хода: надводная – 11 уз., подводная – 20 уз., экономическая – 3 уз.Дальность плавания: под РДП – 7500 миль (со скоростью 7 уз.), под водой – 400 миль (со скоростью 3 уз).Автономность – 45 сут.Экипаж – 52 человека.Вооружение: 6 533-мм носовых торпедных аппаратов с устройством быстрого заряжания, боезапас – 18 торпед или 24 мины. В качестве варианта загрузки может использоваться ПКР "Club-S", запускаемых из торпедных аппаратов.