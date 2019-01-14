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В Литве наградили ""лесных братьев", воевавших против СССР

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В Сейме Литвы состоялось церемония награждения семерых партизан-националистов («лесных братьев»), воевавших против СССР, сообщает DELFI.lt.

В Литве наградили ""лесных братьев", воевавших против СССР



Бывшие "партизаны" стали лауреатами премии Свободы. По словам председателя комиссии Радвиле Моркунайте, именно эти 7 человек, воевавших в различных районах Литвы, «были избраны символами всего единения в борьбе за свободу».

Она назвала их борцами за свободу, противостоящими «советской оккупации», которых не сломило даже длительное заключение в большевистских лагерях.

Правительственной награды удостоились Юозас Якавонис, Йонас Чепонис, Йонас Кадженис, Браниславас Юоспайтис, Йонас Абукаускас, Юозас Моцюс и Витаутас Бальсис.

Один из «лесных братьев», Йонас Кадженис, после получения награды заявил, что «безбожная советская оккупация убила не только тело, но и душу литовского народа».

Но Литва сопротивлялась. И мир не знал аналогов, чтобы такой малый народ 10 лет вел вооруженную борьбу против брутальной и бесцеремонной империи зла,
сказал он.

Напомним, в прошлом году МИД РФ обвинил литовские власти в переписывании истории и глумлении над памятью жертв бандитского террора. Это произошло после того, как Сейм Литвы принял резолюцию, которая признала одного из руководителей националистического формирования «Лесные братья» (организация запрещена в РФ) Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса главой республики в 1954-1957 годах.

Москва назвала данное решение очередным шагом по героизации лидеров бандподполья. В МИД добавили, что подобные решения, принимаемые законодательным органом, заставляют забывать литовцев о своих лучших сыновьях и дочерях, воевавших с нацизмом на полях Второй мировой войны.
Использованы фотографии:
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