Человек, у которого была мечта. 90 лет Мартину Лютеру Кингу

Я мечтаю сегодня, что однажды в Алабаме с её злобными расистами и губернатором, с губ которого слетают слова о вмешательстве и аннулировании, в один прекрасный день, именно в Алабаме, маленькие чёрные мальчики и девочки возьмутся как сёстры и братья за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками,

Я просто хочу выполнить волю Господа. Он разрешил мне подняться на вершину горы. И я огляделся. И увидел я землю обетованную. Я, возможно, не доберусь с вами до неё. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы как народ доберемся до земли обетованной! И я так счастлив сегодня! И я ни о чём не волнуюсь! Я не боюсь никого. Мои очи узрели величие Бога!

15 января 1929 года, 90 лет назад, родился Мартин Лютер Кинг – человек, который внес огромный вклад в преодоление сегрегации и расовой дискриминации, присущих американскому обществу середины ХХ века.Сейчас это кажется фантастическим, но еще в 1940-е – 1950-е годы в США существовали раздельные школы для белых и черных, в ряде штатов темнокожие американцы были обязаны уступать белым места в общественном транспорте. Мартин Лютер Кинг стал одним из первых афроамериканских общественных деятелей, которому удалось не просто привлечь внимание к проблеме сегрегации, но и вывести ее обсуждение на мировой уровень.Известность пришла к Мартину Лютеру Кингу не сразу, но она была заслуженной, тем более, что Кинг был одним из немногих лидеров афроамериканского движения, кто принципиально выступал за ненасильственные методы борьбы. Именно эта гуманистическая позиция в конечном итоге и стоила жизни молодому пастору. Он оказался «между двух огней» - его ненавидели поборники старых порядков и сегрегации, но и афроамериканские радикалы также обвиняли Кинга в соглашательстве и системности.Мартин Лютер Кинг прожил очень недолгую, особенно по современным меркам, жизнь. Его убили, когда ему не исполнилось и сорока лет. Но даже за этот небольшой срок жизни, отведенный ему судьбой или высшими силами, Мартин Лютер Кинг успел сделать очень многое. Он родился 15 января 1929 года в Атланте в афроамериканской семье. Его отец, которого тоже звали Мартин Лютер Кинг, работал пастором в церкви, мать Альберта Уильямс Кинг воспитывала детей. Мартин был средним ребенком в семье – у него были старшая сестра Кристин Кинг Фаррис и младший брат Альфред Кинг.Как и другие афроамериканцы, росшие в то время, Мартин уже в детстве столкнулся и с сегрегацией, и с бытовым расизмом. Например, его друг детства, белый мальчик, пошел в отдельную школу «для белых», а Мартин – в школу «для черных», при этом отец друга запретил мальчику общаться с Мартином именно из-за цвета кожи последнего. И таких примеров в жизни Мартина Лютера Кинга было очень много. Так, как то Мартин ехал со своим учителем в автобусе, и им пришлось встать, чтобы уступить места белым пассажирам. Этот случай Мартин запомнил надолго и тогда, в юношеские годы, как затем признавался Кинг, он испытывал даже ненависть к людям с белым цветом кожи.После школы Мартин Лютер Кинг поступил в Морхауз-колледж – одно из самых престижных афроамериканских учебных заведений. В 1948 году 19-летний Кинг закончил колледж со степенью бакалавра социологии и окончательно определился с будущим профессиональным выбором – он решил стать баптистским пастором, как и его отец. В 1951 г. Мартин получил диплом бакалавра богословия в духовной семинарии Крозер в Честере. Естественно, решение делать карьеру священника встретило всестороннюю поддержку со стороны отца – Мартина Лютера Кинга-старшего, который и помог сыну получить работу в церкви через своих знакомых.18 июня 1953 года 24-летний Мартин Лютер Кинг женился на 26-летней Коретте Скотт – тоже афроамериканке, выпускнице Консерватории Новой Англии по классу вокала и скрипки. В 1954 году 25-летний Мартин Лютер Кинг получил должность пастора Баптистской церкви Декстер-авеню в городе Монтгомери, что в штате Алабама.Это был довольно жесткий с точки зрения расового неравенства город, где власти старались следить за безукоризненным соблюдением сегрегации в общественном транспорте. Так, здесь действовали Законы Джима Кроу, предусматривавшие полную сегрегацию белых и черных, включая даже раздельные общественные туалеты и раздельные места в автобусах.1 декабря 1955 года 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза Паркс отказалась уступить в автобусе место белому мужчине, после чего женщину арестовали и приговорили к выплате штрафа. И это был далеко не единственный в том году подобный случай. Всего было арестовано пять женщин и двое детей, а одного темнокожего мужчину даже застрелил водитель автобуса.Таким образом, в 1955 г. в Монтгомери сложилась довольно критическая ситуация. Градус общественного недовольства в афроамериканской среде нарастал. И тут пробил «звездный час» молодого баптистского пастора Мартина Лютера Кинга. Именно он обратился к афроамериканскому населению города, призвав к ненасильственной акции – бойкоту общественного транспорта. Поскольку 70% пассажиров города составляли афроамериканцы, транспортные компании сразу же стали нести огромные убытки. В январе 1956 года в дом Кинга бросили бомбу. Но бойкот продолжался. Не повлияли на него даже массовые аресты, которые провели власти Монтгомери, ссылаясь на закон о запрете бойкотов 1921 года. В конечном итоге, федеральный окружной суд, рассмотрев иск активистов, признал сегрегацию в автобусах незаконной.Но расистские власти Монтгомери не сдавались. Была подана апелляция в Верховный суд США, которая, однако, оставила решение окружного суда в силе. На 40 грузовых автомобилях в Монтгомери прибыли боевики самой знаменитой расистской организации США «Ку-Клукс –Клан», но и эта акция не повлияла на итоги бойкота. 20 декабря 1956 года сегрегация в городском общественном транспорте города Монтгомери была отменена. Это была первая действительно крупная победа афроамериканского движения. И именно она обеспечила молодому пастору – афроамериканцу Мартину Лютеру Кингу общенациональную, а затем и всемирную известность.В то время в США уже формировалось радикальное крыло афроамериканского движения. Разнообразные «черные националисты» также были сторонниками сегрегации, понимая под ней необходимое обособление от белых с целью сохранения «чистоты расы». Позиция Мартина Лютера Кинга, который не дистанцировался от белых, вызывала у них закономерное раздражение. Например, трибун радикалов Малкольм Икс выступал за полное отделение афроамериканских общин от белого населения США, получение компенсации за столетия рабского труда и резко критиковал стратегию ненасилия. Радикальная молодежь из афроамериканских кварталов была склонна внимать проповедям Малкольма Икса, ораторов «Нации Ислама» (религиозно-политическое движение «черных мусульман»).Но популярность Мартина Лютера Кинга, несмотря на враждебность как американского правительства и спецслужб, так и афроамериканских радикалов, росла. И это вскоре привело к негативным для его безопасности последствиям. 20 сентября 1958 года, когда Кинг презентовал свою книгу в магазине в Гарлеме, его ударила канцелярским ножом в грудь психически больная женщина – афроамериканка. Это покушение стоило Кингу трех операций.Будучи сторонником ненасильственного сопротивления, Кинг считал, что именно бойкоты и акции гражданского неповиновения обратят внимание не только американского руководства, но и всего мира на несправедливость, творящуюся в стране в отношении темнокожего населения. В 1960 году Кинг даже отправился в Индию изучать наследие Махатмы Ганди и методы гандистского сопротивления. Пригласил его в Индию сам Джавахарлал Неру, что уже свидетельствовало о превращении Мартина Лютера Кинга в политическую фигуру международного масштаба.К борьбе афроамериканцев подключилась пресса, что позволило сформировать позитивно настроенное общественное мнение. Против сегрегации стали выступать и белые активисты, в том числе набирающее силу студенческое движение.28 августа 1963 года состоялся грандиозный «Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу». Примерно 200-300 тысяч человек прошли демонстрацией к мемориалу президента Линкольна в Вашингтоне, где перед собравшимися пламенную речь произнес Мартин Лютер Кинг. Эта речь, получившая название «У меня есть мечта», обрела всемирную известность.- заявил в своем выступлении Мартин Лютер Кинг.Интересно, что 80% участников марша составляли афроамериканцы, но 20% участвовавших в нем граждан были белыми американцами. Мартину Лютеру Кингу симпатизировало все больше людей, поскольку Кинг действовал очень тонко и умело. Он оперировал религиозными терминами и свою общественную деятельность рассматривал как закономерное продолжение христианского служения.В марте 1968 года Мартин Лютер Кинг направился в город Мемфис, что в штате Теннесси, где бастовали темнокожие рабочие по уборке мусора. Они были недовольны тем, что за такой же труд получают зарплату намного меньшую, чем их коллеги – белые. В этот трудовой конфликт и решил вмешаться самый известный на тот период афроамериканский общественный лидер.3 апреля 1968 года он приехал в Мемфис, желая выступить с речью в Мэйсоновском храме. Рейс, кстати, был перенесен из-за существовавшей угрозы взрыва самолета, о которой стало известно окружению Кинга. Тем не менее, речь «Я был на вершине горы» все же была произнесена. Пастор Кинг заявил в ней:После выступления Кинг должен был остановиться в мотеле «Лорейн», принадлежавшем предпринимателю – афроамериканцу Уолтеру Бейли. В 18:01 по местному времени 4 апреля 1968 года, когда Мартин Лютер Кинг находился на балконе второго этажа мотеля, раздался одиночный выстрел. Пуля, выпущенная из винтовки, попала в пастора. Она прошла через правую часть шеи и глотку и затем, пройдя через спинной мозг, застряла в плече Кинга. Подбежавшие очевидцы покушения подбежали к пастору. Его срочно отправили в госпиталь Святого Иосифа, однако врачебные манипуляции не помогли. В 19:05 было официально объявлено, что Мартин Лютер Кинг скончался.Первым американским политиком, публично объявившим о смерти Мартина Лютера Кинга, был сенатор Роберт Кеннеди, баллотировавшийся в это время на пост президента США от Демократической партии. Его самого убьют в результате покушения через два месяца.Известие о смерти Мартина Лютера Кинга привело к массовым беспорядкам в целом ряде американских городов. На сами похороны общественного деятеля собрались более 300 тысяч человек, среди которых были как афроамериканцы, так и белые. Массовые протестные выступления охватили 110 городов США.В Вашингтоне на улицы вышли 20 тысяч человек, что заставило городские власти позвать на помощь военных. В столицу страны были введены войсковые подразделения – морская пехота и 3-я пехотная дивизия сухопутных войск. В результате беспорядков погибли 12 человек, 1097 человек получили ранения, а более 6000 человек были арестованы. Аналогичная ситуация наблюдалась и в некоторых других городах страны.Убийцу Мартина Лютера Кинга поймали через два месяца после смерти пастора. В аэропорту Хитроу в Лондоне, при попытке вылета в Африку, был арестован 40-летний гражданин США Джеймс Эрл Рей. При нем обнаружили фальшивый паспорт на имя гражданина Канады Рамона Георга Снейда. Рэя немедленно доставили в США, где обвинили в убийстве Мартина Лютера Кинга. И хотя Рэй признался в преступлении, через три дня он взял свое признание обратно.Джеймс Эрл Рей был заурядным парнем из бедной семьи – армейское прошлое, затем несколько уголовных судимостей – за кражу со взломом, за ограбление водителя такси, за кражу и затем снова за кражу. В 1959 году за кражу 120 долларов Рэя как рецидивиста осудили на двадцать лет, но в 1967 году он бежал из заключения. Рэй был очень похож на человека, на которого легко было повесить любое преступление. Поэтому даже друзья и родственники погибшего Кинга засомневались в вине подозреваемого.Тем не менее, Джеймс Эрл Рэй получил 99 лет лишения свободы. 10 июня 1977 года он бежал из заключения, но был пойман и получил еще год за побег. В 1998 году Рэй скончался. Вдова Мартина Лютера Кинга Коретта Скотт Кинг выразила соболезнования, дав понять, что не считает Рэя виновным в смерти мужа и посетовав, что в США уже не пройдет новый процесс по делу об убийстве Кинга, который бы мог вскрыть подлинную картину той трагедии.